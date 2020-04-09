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Галина Мубаракшина
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«Эвотор»: в первую «нерабочую» неделю упал оборот у всех несетевых торговых точек, даже у аптек Материал редакции

На время «карантина» закрываются даже те, кому можно работать: алкомаркеты, зоомагазины, аптеки.

13 комментариев
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В первую «нерабочую» неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года оборот упал во всех основных сегментах несетевого ритейла, даже у аптек, рассказали vc.ru в компании «Эвотор».

Компания проанализировала данные 620 тысяч онлайн-касс, которыми пользуются представители малого и среднего бизнеса в разных регионах России, и сравнила их с данными за 2-8 марта.

В Москве и Санкт-Петербурге в первую неделю «карантина» закрылись практически все СПА и массажные салоны (98%), магазины обуви (94%) и одежды (93%), а также фитнес-клубы (90%). В столице перестали работать в общей сложности 70% представителей несетевого ритейла, в целом по стране – 57%.

Сильнее всего от «карантина» пострадали магазины одежды (-94% оборота), магазины обуви (-92%), салоны красоты (-90%) и книжные магазины (-88%). В меньшей степени недосчитались выручки пивные магазины (-12%), алкомаркеты (-16%), зоомагазины (-14%), минимаркеты (-30%) и аптеки (-32%).

Несмотря на то что работу продуктовой розницы, аптек и зоомагазинов никто не ограничивал, часть из них в России всё же закрылась: 14% пивных магазинов, 17% зоомагазинов, 18% алкомаркетов, 27% аптек, выяснили в компании. Прекратили работу 90% магазинов одежды, 89% магазинов обуви и салонов красоты, 75% книжных.

«Если карантин продержится полтора-два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу, — считает глава компании «Эвотор» Андрей Романенко. — Общепит и магазины, которые работают только навынос или доставку, не покрывают расходы на аренду и зарплату персонала за счет текущей выручки».

По окончании «выходных» покупательский спрос будет восстанавливаться несколько месяцев: многие потеряют работу или проведут карантин в отпуске без сохранения зарплаты, отмечает Романенко. 2 апреля президент Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля.

О резком снижении покупательского спроса ранее рассказали аналитики «Сбербанка». По данным компании, 30 марта — 5 апреля спрос на ювелирные изделия, туры, авиабилеты упал практически до нуля.

#новость #эвотор #бизнеснакарантине #малыйбизнес

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13 комментариев
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Dmitry Ilyin

2

спрос на ювелирные изделия, туры, авиабилеты упал практически до нуля.

Да, у ювелирки настали чёрные дни. Слышал, что Санлайн жёстко свою ИТ-команду планирует срезать и у Адамаса дела не лучше. 

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Alex Petrov

Dmitry
2

У ювелирки  уже давно проблемы, пандемия как контрольный в голову.

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Алексей Алексеев

1

- Володимир Володимирович, оборот золотых упал у крестьян, в казну будет поступать ещё меньше нологов, какое будет укозание?
- Мытари мои, мытАрушки, велю размер нологов увеличить, очевидно же, тем и компенсируем падение их оборотов! 
— Ай да Володимир Володимирович, ай да голова, не зря царём тебя величают, как бы мы, бояре, без твоих светлых-то указов да жили бы, ай да гений, ай да стратег всея Руси. 
Россия, 2020 год

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Vladislav S

0

Это все печенеги - запретили людям из дома выходить. Не удивительно если через месяц начнутся массовые банкротства. Особенно если учесть, что пловцы особо помогать бизнесу не планируют 

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Dmitry Ilyin

Vladislav
1

ну тут 2 альтернативы:
(1) или всем разрешить работать и вести бизнес, а потом смотреть как цифры заражённых + умерших от короновируса рисуют "симпатичный" график ежедневного роста,
(2) либо всех сначала заблочить, а потом постепенно с проблемами бизнеса и всё-таки живыми людьми разбираться. 

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Алмаз Хамидуллин

Dmitry
3

при чем в первом случае карантин все равно введут. Просто позже.

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Денис Демидов

Алмаз
0

Но вероятно уже другая власть, с яйцами.

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
0

Т.е. вместо того, чтобы ввести нормальный карантин хотя бы на пару недель, с войсками, будем экспериментировать с самоизоляцией? Так мы и эпидемию не поборим и экономику угробил, властям то это на руку, а мы зачем одобрямс мычим?

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Владимир Викторович

Денис
0

Эпидемия у людей в головах 

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Владимир Викторович

Dmitry
0

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности . Умные люди еще в 1755 году это понимали 

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Alex Petrov

0

Странно а Сбер свои данные приводит что по "алкашка" плюсует чуть ли не 31%.   Вообще сейчас весь ритейл  и продуктовый просядет, а следом за ним и B2B,   падение доходов уже началось, после всплеска продаж когда делали запасы и просто немного давали слабину чтобы снять стрес, большинство перейдет на режим экономии.  Тот же Сбер писал что падение будет где то 900 ярдов в месяц.  И пойдет эффект домино, меньше продаж, даже у тех кого не закрыли,  оптимизация расходов, сокращение доходов домохозяйтсв, и такая спираль.

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Yaroslav Shulga

0

С аптеками  - предсказуемо. Так и в 2014/2015 было. В декабре 2014 - пик продаж, все рекорды бились, потом затяжное падение в натуральном выражении (особенно парафармацевтический ассортимент), а рост в деньгах исключительно за счет разгона инфляции.

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Владислав Пучков

0

Враньё всё, я слышал Собянин сказал, что всё норм и деньги есть у бизнеса платить и зарплаты и пережить карантин.

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