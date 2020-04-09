На время «карантина» закрываются даже те, кому можно работать: алкомаркеты, зоомагазины, аптеки.

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В первую «нерабочую» неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года оборот упал во всех основных сегментах несетевого ритейла, даже у аптек, рассказали vc.ru в компании «Эвотор».

Компания проанализировала данные 620 тысяч онлайн-касс, которыми пользуются представители малого и среднего бизнеса в разных регионах России, и сравнила их с данными за 2-8 марта.

В Москве и Санкт-Петербурге в первую неделю «карантина» закрылись практически все СПА и массажные салоны (98%), магазины обуви (94%) и одежды (93%), а также фитнес-клубы (90%). В столице перестали работать в общей сложности 70% представителей несетевого ритейла, в целом по стране – 57%.

Сильнее всего от «карантина» пострадали магазины одежды (-94% оборота), магазины обуви (-92%), салоны красоты (-90%) и книжные магазины (-88%). В меньшей степени недосчитались выручки пивные магазины (-12%), алкомаркеты (-16%), зоомагазины (-14%), минимаркеты (-30%) и аптеки (-32%).

Несмотря на то что работу продуктовой розницы, аптек и зоомагазинов никто не ограничивал, часть из них в России всё же закрылась: 14% пивных магазинов, 17% зоомагазинов, 18% алкомаркетов, 27% аптек, выяснили в компании. Прекратили работу 90% магазинов одежды, 89% магазинов обуви и салонов красоты, 75% книжных.

«Если карантин продержится полтора-два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу, — считает глава компании «Эвотор» Андрей Романенко. — Общепит и магазины, которые работают только навынос или доставку, не покрывают расходы на аренду и зарплату персонала за счет текущей выручки».

По окончании «выходных» покупательский спрос будет восстанавливаться несколько месяцев: многие потеряют работу или проведут карантин в отпуске без сохранения зарплаты, отмечает Романенко. 2 апреля президент Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля.