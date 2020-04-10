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Большинство финтех-стартапов наращивают клиентскую базу вместе с убытками, которые теперь инвесторы терпеть не смогут.
На ближайшую перспективу время стартапов закончилось: инвесторы скорее откажутся от поддержки, если у проектов много долгов и они убыточны. Такое мнение высказал главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям».
«То, что случилось с “Рокетбанком”, — это первый звоночек. Подобных историй будет происходить больше — и в России, и в мире», — заявил Верхошинский. В марте материнская компания финтех-сервиса Qiwi объявила о его закрытии до конца 2020 года. В Qiwi объяснили, что не смогли найти покупателя на проект.
Топ-менеджер отметил, что подобных историй будет больше — они связаны с демпинговой моделью цифрового бизнеса стартапов.
Вместе с тем крупным игрокам рынка будет легче бороться за «талантливые, молодые кадры, которые работают в финтехе», отметил Верхошинский. По его словам, ещё год-два назад таких сотрудников было сложно переманить. После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он.
После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он.
Как раз после свободы в принятии решений и реализации идей специалисты, столкнувшись с ретроградством и бюрократией гигантов, растеряют интерес к применению своего таланта в России и укатят за бугор.
- Карл Маркс и Адам Смит плывут в лодке. Вдруг Карл Маркс падает в реку. Кто его толкнул?
- Невидимая рука рынка...
Кто-то может объяснить в чем субсидирование в рокете было?
Люди несли деньги, рокет ими управлял....
На самом деле обидно за рокетбанк. Они все делали правильно, но увы только-только этого мало. Нужно бабло и много бабла инвесторам, желательно сразу. Я лично закрываю счёт, ибо для 390 ₽ в месяц грабительски много за обслуживание
Очень жаль , отличный был «банк» . Убрали все бесплатные тарифы , а с 1 апреля ввели плату за обслуживание карты 390 руб !!! через год совсем свёрнут бизнес
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