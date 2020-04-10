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Финансы
Татьяна Боброва
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Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше Материал редакции

Большинство финтех-стартапов наращивают клиентскую базу вместе с убытками, которые теперь инвесторы терпеть не смогут.

7 комментариев
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На ближайшую перспективу время стартапов закончилось: инвесторы скорее откажутся от поддержки, если у проектов много долгов и они убыточны. Такое мнение высказал главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям».

«То, что случилось с “Рокетбанком”, — это первый звоночек. Подобных историй будет происходить больше — и в России, и в мире», — заявил Верхошинский. В марте материнская компания финтех-сервиса Qiwi объявила о его закрытии до конца 2020 года. В Qiwi объяснили, что не смогли найти покупателя на проект.

Топ-менеджер отметил, что подобных историй будет больше — они связаны с демпинговой моделью цифрового бизнеса стартапов.

Когда финтех-стартап находит клиентскую потребность, за которую обычно клиенты платят, и начинает эту потребность предоставлять бесплатно, субсидировать ее себе в убыток, это приводит клиентскую базу (часто очень быстро), и она растет. Растет вместе с убытками.

Инвесторы при хорошем рынке могут заинтересоваться темпами роста и готовы потерпеть убытки в ожидании, что позже эта большая клиентская база будет монетизирована. Но в кризисное время, когда все борются за ликвидность, никто не готов терпеть растущие убытки.

Поэтому, если сейчас у стартапов высокая долговая нагрузка, если они не прибыльны, их ждут особенно тяжелые времена.

Владимир Верхошинский
главный управляющий директор «Альфа-банка»

Вместе с тем крупным игрокам рынка будет легче бороться за «талантливые, молодые кадры, которые работают в финтехе», отметил Верхошинский. По его словам, ещё год-два назад таких сотрудников было сложно переманить. После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он.

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#новость #альфабанк #рокетбанк #финтех

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7 комментариев
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Roman Trifonov

5

После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он.

Как раз после свободы в принятии решений и реализации идей специалисты, столкнувшись с ретроградством и бюрократией гигантов, растеряют интерес к применению своего таланта в России и укатят за бугор. 

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Peters Wolfgang

3
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Ioanne

Peters
0
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Leha Shum

0

- Карл Маркс и Адам Смит плывут в лодке. Вдруг Карл Маркс падает в реку. Кто его толкнул?
- Невидимая рука рынка...

Кто-то может объяснить в чем субсидирование в рокете было? 
Люди несли деньги, рокет ими управлял....

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Anatoly Yudov

Leha
0

Сотня человек там за бесплатно работала что ли?

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AnlimiT

0

На самом деле обидно за рокетбанк. Они все делали правильно, но увы только-только этого мало. Нужно бабло и много бабла инвесторам, желательно сразу. Я лично закрываю счёт, ибо для 390 ₽ в месяц грабительски много за обслуживание

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ARTEM IGOREVITCH

0

Очень жаль , отличный был «банк» . Убрали все бесплатные тарифы , а с 1 апреля ввели плату за обслуживание карты 390 руб !!! через год совсем свёрнут бизнес

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