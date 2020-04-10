Когда финтех-стартап находит клиентскую потребность, за которую обычно клиенты платят, и начинает эту потребность предоставлять бесплатно, субсидировать ее себе в убыток, это приводит клиентскую базу (часто очень быстро), и она растет. Растет вместе с убытками.

Инвесторы при хорошем рынке могут заинтересоваться темпами роста и готовы потерпеть убытки в ожидании, что позже эта большая клиентская база будет монетизирована. Но в кризисное время, когда все борются за ликвидность, никто не готов терпеть растущие убытки.

Поэтому, если сейчас у стартапов высокая долговая нагрузка, если они не прибыльны, их ждут особенно тяжелые времена.