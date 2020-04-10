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Финансы
Татьяна Боброва
3845

Правительство выкупило долю в «Сбербанке» у ЦБ за 2,14 трлн рублей Материал редакции

Регулятору принадлежало 50% плюс одна акция «Сбербанка».

  • Правительство России выкупило долю в «Сбербанке» у Центробанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Минфине. Регулятору принадлежало 50% плюс одна акция «Сбербанка».
  • Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей или 189,44 рублей за одну акцию. Это средневзвешенная цена акций на Мосбирже за период с 9 марта по 7 апреля 2020 года. По данным на 12:09 мск, акции «Сбербанка» упали на Мосбирже на 0,96% и стоят 201,66 рублей за штуку. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн рублей, указывают «Ведомости».
  • Минфин и ЦБ разработали законопроект о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству в феврале 2020 года. В министерстве тогда объяснили, что из-за совмещения ЦБ роли регулятора и акционера «Сбербанка» возникает конфликт интересов.
  • «Ведомости» отмечают, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков, связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности. Правительство сможет превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы и направить их на социальные меры, указывает издание. Это позволит обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом.

#новость #центробанк #сбербанк

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53 комментария
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Vladislav S

24

Получается был фонд национального благосостояния (какбэ общий) а купило за его деньги правительство Сбербанк себе, а деньги ушли Цб и его акционерам. Многоходовочка.

Ах да, в подарок правительству получается переходит Беру, рамблер, яндекс деньги,и кажется сам яндекс. Ай да половцы, ай да печенеги!

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Антон Пархачев

Vladislav
0

так Мин.фин и есть акционер ЦБ, большая часть средств вернется в мин.фин в виде дивидендов ЦБ, а потом эти деньги направят на социалку - выплаты на детей и тп. На самом деле по сути часть нефтяной ренты раздадут народу, хоть и копейки, но хоть что-то в условиях пикирующего платежного спроса.

Ответить

Vladislav S

Антон
1

ох, а можно пожалуйста список акционеров ЦБ, раз уж вы знаете

Ответить

Антон Пархачев

Vladislav
0

Согласно закону «О ЦБ РФ (Банке России)», Центробанк должен перечислять в федеральный бюджет 75% своей прибыли, остальное пойдет на покрытие убытков от санации.

Ответить

Vladislav S

Антон
0

Окей. Опустим вопрос как ЦБ считает прибыль. А кому в таком случае пойдут еще 25 процентов?
Если деньги пойдут в бюджет, то зачем все эти многоходовочки? Сразу в него бы и перевели из ФНБ и помогли дорогим россиянам. 

Ответить

Антон Пархачев

Vladisl…
0

Останутся в ЦБ. Санация дорого обошлась ЦБ. Дефицит бюджета будет 3-4 трлн в этом году, 1 трлн планируют занять, 1 трлн покрыть с продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила (из-за него нельзя просто так отдать деньги мин.фину в бюджет), часть закроют вот этой продажей Сбербанка и выплатой дивидендов от ЦБ, при этом мин. фин продолжит в будущем получать дивиденды Сбербанка в полном объеме а не 75 процентов.

Ответить

Павел Стаценко

Vladislav
0

Владислав, с вами полностью согласен, тоже самое в голову почему-то сразу пришло!

Ответить

Nesterov Igor

Vladislav
0

Да пофиг на печененгов, главное эту заразу короновирусную победить! Вместе мы сможем дорогие Россияне! 
А деньги... Деньги ВЫ НАМ еще заработаете, россияне!)

Ответить

Ара Аветисян

17

А людям помочь денег у нас нет ! Дебилизм

Ответить

Aslan Zhenetl

Ара
10

«Правительство сможет превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы и направить их на социальные меры, указывает издание.»

Как бы чтобы помочь это якобы и делается. Однако, я не знаю почему деньги фнб нужно тратить именно такими схемами...

Ответить

Denis Sibukaev

Aslan
2

Может чтобы потом сказать мы и так уже потратили больше 25% фонда, денег нет, но вы держитесь и хорошего настроения

Ответить

Ilya Sorokin

Denis
0

А если что - идите как вы на х.. в бизнес 

Ответить

Никита Крайнев

Aslan
2

Читал что они таким образом хотят ВВП повысить на пару процентов. Выкопать, а потом закопать яму это тоже рост ВВП))

Ответить

Степан Попов

Ара
7

Лжедмитрий завещал держаться, нужно чтить заветы предков

Ответить

Mikhail Chechetka

Ара
1

Качественная фин. аналитика подъехала. Продолжайте, пожалуйста. 

Ответить

Alex Petrov

Ара
0

Не денег нет, а не хотят  помогать.

Ответить

Boris Rozenstein

9

Вот вам и поддержка малого бизнеса/избирателя. Это около 15 000, но с каждого россиянина, а не каждому

Ответить

Vladislav S

Boris
6

Россияне купили сбер путину и его ворам

Ответить

Дмитрий Евсеев

Vladislav
0

Цб - гос структура

Ответить

Vladislav S

Дмитрий
1

Ну если так, то: берём общие деньги - платим ими себе же - получаем сбербанк. 

Ответить

Boris Rozenstein

Дмитрий
1

Нет. «Особая». Он имеет полномочия власти, но практически не имеет обязанностей. Только «цели» которые он явно не выполняет.

Ответить

Eduard Mirchev

9

Это позволит обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом.

1. Придумать правило
2. Придумать, как обойти правило
3....
4. PROFIT

Ответить

Rus Zay

Eduard
0

Есть правила, которых выгодно придерживаться. А каких не выгодно, их можно и отменить.

Ответить

Johnny Vorony

7

Теперь у нас два ЦБ РФ...

Ответить

Alex Petrov

5

В переводе на русский: Правительство закрыло дыру в балансе ЦБ,  которая образовалась после санации ЦБ банка "Открытия" и прочих банков, которые тупо были разворованы акционерами при попустительстве ЦБ.  
В переводе на доступный народный язык: Банкстеры как обычно пиздят деньги, а  власть тупо эти деньги компенсирует из бюджета.

Ответить

Иван Яковлев

Alex
0

Сильно упрощаешь, из-за чего теряется суть.

Если ты владелец крупного бизнеса, то выгоднее создать свой банк, чем платить комиссии чужому. Так появляется карманный банк, финансирующий интересы исключительно твоего бизнеса, через который выплачивается зар. платы твоим рабочим и т.д. Чем-то похоже на японские дзайбацу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзайбацу) и почти полный аналог японских кэйрэцу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэйрэцу). Проблема в том, что если такой бизнес банкротится, то банкротится весь, потому что банкротство одной компании приводит к банкротству банка, от которого зависят остальные компании. Что собственно и случилось.

Ответить

Alex Petrov

Иван
1

Нет  не упрощаю,  Открытие это был не карманный банк и Траст тоже, просто когда у банка дела идут неплохо , то банкстеры надувают щеки , как только начинаются трудности и банскстеры не могут с ними справится в силу прежде всего того что они не умеют вести дела, то они просто выводят средства. Не нужно плодить излишних сущностей.

Ответить

Иван Яковлев

Alex
0

Уже писал в другой теме: в период стабильности и роста нужно расти быстрее конкурентов, в т.ч. на кредитные деньги. В период кризиса нужно падать медленнее конкурентов, что возможно если у тебя минимум кредитов. Быстро перейти со стратегии роста на стратегию падения невозможно, поэтому те, кто быстрее всех рос, чаще всего банкротятся в период кризисов. И чем быстрее они росли, тем меньший кризис вызовет их банкротство.

В последнее время ЦБ банкротит много банков, большинство из них бывшие "карманные".

Ответить

Alex Petrov

Иван
2

Дыру прежде всего делали монстры, одно Открытие обошлось каждому жителю России в 1 400 рублей.  Сбербанк мелкие банки банкротит только в путь, а крупные знают что они 2big to fail,  ведут слишком агрессивную политику , а ЦБ их не останавливает.  Это проблема плохого менеджмента, то же Открытие или Банк Москвы или Траст накрылись совсем не из-за кризиса.  Тот же Альфа-банк прошел все кризисы, и это заслуга старого "фридманского" менеджмента, в новых я так например не уверен.

Ответить

Иван Яковлев

Alex
0

Они вели слишком рискованную политику роста, поэтому они обанкротились.

"Банк Москвы" был карманным банком Лужкова, а точнее правительства Москвы во времена Лужкова и бизнеса Лужковых, позволивших его жене стать самой богатой женщиной в мире. Разделить общее и личное после ухода Лужкова оказалось непросто, поэтому банк обанкротился.

Траст несколько раз переходил от одних собственников к другим, меняя имя. Тогда ещё ЦБ позволял банкам приобретать другие банки для агрессивного роста, пусть и в ущерб собственной стабильности. Но большое количество вызванных этим банкротств изменило политику ЦБ, теперь банки предпочитают санировать.

Ответить

Vladislav S

4

Отлично, теперь все денюжки сбербанковских клиентов - правительственные. А мы знаем чем это кончается на опыте развала союза. Чуть что и заморозят вклады, запретят снимать больше 1000 рублей в день и прочие офигительные решения в кризисных ситуациях не за горами. Положил деньги в сбербанк - считай подарил правительству

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Максим Степанов

Vladislav
0

Думаешь такое реально возможно?

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Aleksey Anisin

Владислав
0

не уловил сути претензии, простите

если серьезно по вашему комменту, то все что нам правительство обещает очень красиво на словах и совершенно не работает на деле

 Приобретение контрольного пакета акций является заделом на будущее.

людям нужно есть и платить за квартиры здесь и сейчас, такими темпами не будет никакого будущего

Ответить

Мистер Блондин

Владислав
1

Всем похуй как это называется, пусть общаются с людьми нормально и тогда возможно и отношение будет другое.

Приобретение контрольного пакета акций является заделом на будущее

Если это даже и так так, тогда почему они не могут это человеческим языком объяснить? Сейчас все это выглядит как очередная наёбка. Снова все засыпали своим канцеляритом и нихуя не понятно для обычного человека.

И выглядит это как «Мы вскрыли ФНБ на фоне пандемии и нам похуй» и реакция людей ожидаема. 

Ответить

Ilya Sorokin

Владислав
0

Реализуется много программ... а в моем регионе правительство области пару дней назад попросило граждан помочь, кто чем может для СИЗ для медиков. 

Ответить

Тот Самый

3

Ну вот надо дачу патриарха Кирилла по Петербургом реконструировать за счёт бюджета на 2,5 миллиарда рублей, плитку в Москве заменить на 16 миллиардов, все на благосостояние народа.

Ответить

Иван Яковлев

Тот
0

Шутки шутками, но вложения в одни сферы более выгодно, чем в другие. Так вложения в строительство по цепочке обеспечит работой самих строителей, производителей строй. материалов, позволит потратить накопления покупателям жилья, обеспечит работой банки, компании занимающиеся ремонтом, мебельные компании, и т.д. Это называется мультипликативность.

Поэтому да, государство часто вкладывается в сложные строительные проекты (а-ля крымский мост) чтобы обеспечить компании работой, вместо того чтобы просто давать им деньги напрямую.

Ответить

Алексей Ватралик

Иван
1

Все бы хорошо, только забыли уточнить, какие компании получают деньги на строительство таких проектов ;)

Ответить

Иван Яковлев

Алексей
0

Когда проектом управляют гос. чиновники, стоимость строительства в 5 и более раз выше, чем при коммерческом строительстве, а качество значительно ниже. Поэтому выгоднее поручить строительство олигарху, которому государство обеспечило богатый образ жизни, заплатив в 2-3 раза больше, но в случае провала по срокам или качеству, лишить его (олигарха) его комфортной жизни переместив в тюрьму.

Также олигархов удобно использовать для решения неудобных задач, напр. строительства стадионов к чемпионату в Сочи чтобы уменьшить долю государственных средств, потраченных на олимпиаду, и компенсируя разницу за счёт искусственно придуманного побора: утилизационный сбор, сбор с дальнобойщиков, вывоз мусора, и т.п.

Олигархи часто появляются в автократических системах управления, потому что диктатор тоже человек и он может контролировать только ограниченное количество людей, поэтому он наделяет этих самых людей большими возможностями (финансовыми, политическими, ..).

Ответить

Макар Брельгин

3

Продать самому себе долю 😀

Ответить

Evgen Manchenko

1

-Коронавирус? Нет не слышали )
-Помощь людям ? Не нам надо из кармана в карман деньги просто переложить , а так денег нет!

Ответить

Maxim Petrov

2

Надо еще теперь ВТБ выкупить, и тогда заживем 😂

Ответить

Алексей Ватралик

2

Вот для этого и нужен ФНБ, а не для какой-то там помощи на черный день. Почти как в анекдоте:
- Чтобы вы сделали, если бы у вас был ящик водки?
- Водку продал бы, а деньги пропил :)

Ответить

Денис Кравцов

0

Может ниже ипотечная ставка станет. Посмотрим

Ответить

Vladislav S

Денис
3

Только если печенеги свергнут правительство и наймут половцев в управленцы

Ответить

Илья Политов

0

Можно было каждому по 14,26к раздать. В чем смысл этой покупки?

Ответить

Иван Яковлев

Илья
0

Докапитализация банка из-за понесённых убытков, вызванных эпидемией и санацией других обанкротившихся банков.

Ответить

Миша Магадан

Иван
0

При чём здесь банк? Акциями владела одна организация, теперь другая. 

Ответить

Alex Petrov

Иван
0

Нет еще никаких убытков из-за эпидемии у ЦБ.

Ответить

Александр Казанцев

Илья
0

А в чем смысл раздавать всем 14,26к, чтобы инфляция ещё больше подскочила?

Ответить

Eugene Makarov

0

А зачем? Вчера посмотрел Германа Стерлингова, на ютубе можете найти этот выпуск, говорится, что реально это уже не имеет значения.

Ответить

Павел Стаценко

Eugene
0

И что же там было такого разоблачающего, тока вкратце?

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Дмитрий Евсеев

0

Убытки из-за профицита ликвидности.

Превратить средства в нефтегазовые доходы 

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