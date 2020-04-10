Регулятору принадлежало 50% плюс одна акция «Сбербанка».
- Правительство России выкупило долю в «Сбербанке» у Центробанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Минфине. Регулятору принадлежало 50% плюс одна акция «Сбербанка».
- Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей или 189,44 рублей за одну акцию. Это средневзвешенная цена акций на Мосбирже за период с 9 марта по 7 апреля 2020 года. По данным на 12:09 мск, акции «Сбербанка» упали на Мосбирже на 0,96% и стоят 201,66 рублей за штуку. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн рублей, указывают «Ведомости».
- Минфин и ЦБ разработали законопроект о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству в феврале 2020 года. В министерстве тогда объяснили, что из-за совмещения ЦБ роли регулятора и акционера «Сбербанка» возникает конфликт интересов.
- «Ведомости» отмечают, что сделка позволит ЦБ выбраться из убытков, связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности. Правительство сможет превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы и направить их на социальные меры, указывает издание. Это позволит обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом.
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Vladislav S
Получается был фонд национального благосостояния (какбэ общий) а купило за его деньги правительство Сбербанк себе, а деньги ушли Цб и его акционерам. Многоходовочка.
Ах да, в подарок правительству получается переходит Беру, рамблер, яндекс деньги,и кажется сам яндекс. Ай да половцы, ай да печенеги!
Антон ПархачевVladislav
так Мин.фин и есть акционер ЦБ, большая часть средств вернется в мин.фин в виде дивидендов ЦБ, а потом эти деньги направят на социалку - выплаты на детей и тп. На самом деле по сути часть нефтяной ренты раздадут народу, хоть и копейки, но хоть что-то в условиях пикирующего платежного спроса.
Vladislav SАнтон
ох, а можно пожалуйста список акционеров ЦБ, раз уж вы знаете
Антон ПархачевVladislav
Согласно закону «О ЦБ РФ (Банке России)», Центробанк должен перечислять в федеральный бюджет 75% своей прибыли, остальное пойдет на покрытие убытков от санации.
Vladislav SАнтон
Окей. Опустим вопрос как ЦБ считает прибыль. А кому в таком случае пойдут еще 25 процентов?
Если деньги пойдут в бюджет, то зачем все эти многоходовочки? Сразу в него бы и перевели из ФНБ и помогли дорогим россиянам.
Антон ПархачевVladisl…
Останутся в ЦБ. Санация дорого обошлась ЦБ. Дефицит бюджета будет 3-4 трлн в этом году, 1 трлн планируют занять, 1 трлн покрыть с продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила (из-за него нельзя просто так отдать деньги мин.фину в бюджет), часть закроют вот этой продажей Сбербанка и выплатой дивидендов от ЦБ, при этом мин. фин продолжит в будущем получать дивиденды Сбербанка в полном объеме а не 75 процентов.
Павел СтаценкоVladislav
Владислав, с вами полностью согласен, тоже самое в голову почему-то сразу пришло!
Nesterov IgorVladislav
Да пофиг на печененгов, главное эту заразу короновирусную победить! Вместе мы сможем дорогие Россияне!
А деньги... Деньги ВЫ НАМ еще заработаете, россияне!)
Ара Аветисян
А людям помочь денег у нас нет ! Дебилизм
Aslan ZhenetlАра
«Правительство сможет превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы и направить их на социальные меры, указывает издание.»
Как бы чтобы помочь это якобы и делается. Однако, я не знаю почему деньги фнб нужно тратить именно такими схемами...
Denis SibukaevAslan
Может чтобы потом сказать мы и так уже потратили больше 25% фонда, денег нет, но вы держитесь и хорошего настроения
Ilya SorokinDenis
А если что - идите как вы на х.. в бизнес
Никита КрайневAslan
Читал что они таким образом хотят ВВП повысить на пару процентов. Выкопать, а потом закопать яму это тоже рост ВВП))
Степан ПоповАра
Лжедмитрий завещал держаться, нужно чтить заветы предков
Mikhail ChechetkaАра
Качественная фин. аналитика подъехала. Продолжайте, пожалуйста.
Alex PetrovАра
Не денег нет, а не хотят помогать.
Boris Rozenstein
Вот вам и поддержка малого бизнеса/избирателя. Это около 15 000, но с каждого россиянина, а не каждому
Vladislav SBoris
Россияне купили сбер путину и его ворам
Дмитрий ЕвсеевVladislav
Цб - гос структура
Vladislav SДмитрий
Ну если так, то: берём общие деньги - платим ими себе же - получаем сбербанк.
Boris RozensteinДмитрий
Нет. «Особая». Он имеет полномочия власти, но практически не имеет обязанностей. Только «цели» которые он явно не выполняет.
Eduard Mirchev
Это позволит обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом.
1. Придумать правило
2. Придумать, как обойти правило
3....
4. PROFIT
Rus ZayEduard
Есть правила, которых выгодно придерживаться. А каких не выгодно, их можно и отменить.
Johnny Vorony
Теперь у нас два ЦБ РФ...
Alex Petrov
В переводе на русский: Правительство закрыло дыру в балансе ЦБ, которая образовалась после санации ЦБ банка "Открытия" и прочих банков, которые тупо были разворованы акционерами при попустительстве ЦБ.
В переводе на доступный народный язык: Банкстеры как обычно пиздят деньги, а власть тупо эти деньги компенсирует из бюджета.
Иван ЯковлевAlex
Сильно упрощаешь, из-за чего теряется суть.
Если ты владелец крупного бизнеса, то выгоднее создать свой банк, чем платить комиссии чужому. Так появляется карманный банк, финансирующий интересы исключительно твоего бизнеса, через который выплачивается зар. платы твоим рабочим и т.д. Чем-то похоже на японские дзайбацу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзайбацу) и почти полный аналог японских кэйрэцу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэйрэцу). Проблема в том, что если такой бизнес банкротится, то банкротится весь, потому что банкротство одной компании приводит к банкротству банка, от которого зависят остальные компании. Что собственно и случилось.
Alex PetrovИван
Нет не упрощаю, Открытие это был не карманный банк и Траст тоже, просто когда у банка дела идут неплохо , то банкстеры надувают щеки , как только начинаются трудности и банскстеры не могут с ними справится в силу прежде всего того что они не умеют вести дела, то они просто выводят средства. Не нужно плодить излишних сущностей.
Иван ЯковлевAlex
Уже писал в другой теме: в период стабильности и роста нужно расти быстрее конкурентов, в т.ч. на кредитные деньги. В период кризиса нужно падать медленнее конкурентов, что возможно если у тебя минимум кредитов. Быстро перейти со стратегии роста на стратегию падения невозможно, поэтому те, кто быстрее всех рос, чаще всего банкротятся в период кризисов. И чем быстрее они росли, тем меньший кризис вызовет их банкротство.
В последнее время ЦБ банкротит много банков, большинство из них бывшие "карманные".
Alex PetrovИван
Дыру прежде всего делали монстры, одно Открытие обошлось каждому жителю России в 1 400 рублей. Сбербанк мелкие банки банкротит только в путь, а крупные знают что они 2big to fail, ведут слишком агрессивную политику , а ЦБ их не останавливает. Это проблема плохого менеджмента, то же Открытие или Банк Москвы или Траст накрылись совсем не из-за кризиса. Тот же Альфа-банк прошел все кризисы, и это заслуга старого "фридманского" менеджмента, в новых я так например не уверен.
Иван ЯковлевAlex
Они вели слишком рискованную политику роста, поэтому они обанкротились.
"Банк Москвы" был карманным банком Лужкова, а точнее правительства Москвы во времена Лужкова и бизнеса Лужковых, позволивших его жене стать самой богатой женщиной в мире. Разделить общее и личное после ухода Лужкова оказалось непросто, поэтому банк обанкротился.
Траст несколько раз переходил от одних собственников к другим, меняя имя. Тогда ещё ЦБ позволял банкам приобретать другие банки для агрессивного роста, пусть и в ущерб собственной стабильности. Но большое количество вызванных этим банкротств изменило политику ЦБ, теперь банки предпочитают санировать.
Vladislav S
Отлично, теперь все денюжки сбербанковских клиентов - правительственные. А мы знаем чем это кончается на опыте развала союза. Чуть что и заморозят вклады, запретят снимать больше 1000 рублей в день и прочие офигительные решения в кризисных ситуациях не за горами. Положил деньги в сбербанк - считай подарил правительству
Максим СтепановVladislav
Думаешь такое реально возможно?
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Aleksey AnisinВладислав
не уловил сути претензии, простите
если серьезно по вашему комменту, то все что нам правительство обещает очень красиво на словах и совершенно не работает на деле
Приобретение контрольного пакета акций является заделом на будущее.
людям нужно есть и платить за квартиры здесь и сейчас, такими темпами не будет никакого будущего
Мистер БлондинВладислав
Всем похуй как это называется, пусть общаются с людьми нормально и тогда возможно и отношение будет другое.
Приобретение контрольного пакета акций является заделом на будущее
Если это даже и так так, тогда почему они не могут это человеческим языком объяснить? Сейчас все это выглядит как очередная наёбка. Снова все засыпали своим канцеляритом и нихуя не понятно для обычного человека.
И выглядит это как «Мы вскрыли ФНБ на фоне пандемии и нам похуй» и реакция людей ожидаема.
Ilya SorokinВладислав
Реализуется много программ... а в моем регионе правительство области пару дней назад попросило граждан помочь, кто чем может для СИЗ для медиков.
Тот Самый
Ну вот надо дачу патриарха Кирилла по Петербургом реконструировать за счёт бюджета на 2,5 миллиарда рублей, плитку в Москве заменить на 16 миллиардов, все на благосостояние народа.
Иван ЯковлевТот
Шутки шутками, но вложения в одни сферы более выгодно, чем в другие. Так вложения в строительство по цепочке обеспечит работой самих строителей, производителей строй. материалов, позволит потратить накопления покупателям жилья, обеспечит работой банки, компании занимающиеся ремонтом, мебельные компании, и т.д. Это называется мультипликативность.
Поэтому да, государство часто вкладывается в сложные строительные проекты (а-ля крымский мост) чтобы обеспечить компании работой, вместо того чтобы просто давать им деньги напрямую.
Алексей ВатраликИван
Все бы хорошо, только забыли уточнить, какие компании получают деньги на строительство таких проектов ;)
Иван ЯковлевАлексей
Когда проектом управляют гос. чиновники, стоимость строительства в 5 и более раз выше, чем при коммерческом строительстве, а качество значительно ниже. Поэтому выгоднее поручить строительство олигарху, которому государство обеспечило богатый образ жизни, заплатив в 2-3 раза больше, но в случае провала по срокам или качеству, лишить его (олигарха) его комфортной жизни переместив в тюрьму.
Также олигархов удобно использовать для решения неудобных задач, напр. строительства стадионов к чемпионату в Сочи чтобы уменьшить долю государственных средств, потраченных на олимпиаду, и компенсируя разницу за счёт искусственно придуманного побора: утилизационный сбор, сбор с дальнобойщиков, вывоз мусора, и т.п.
Олигархи часто появляются в автократических системах управления, потому что диктатор тоже человек и он может контролировать только ограниченное количество людей, поэтому он наделяет этих самых людей большими возможностями (финансовыми, политическими, ..).
Макар Брельгин
Продать самому себе долю 😀
Evgen Manchenko
-Коронавирус? Нет не слышали )
-Помощь людям ? Не нам надо из кармана в карман деньги просто переложить , а так денег нет!
Maxim Petrov
Надо еще теперь ВТБ выкупить, и тогда заживем 😂
Алексей Ватралик
Вот для этого и нужен ФНБ, а не для какой-то там помощи на черный день. Почти как в анекдоте:
- Чтобы вы сделали, если бы у вас был ящик водки?
- Водку продал бы, а деньги пропил :)
Денис Кравцов
Может ниже ипотечная ставка станет. Посмотрим
Vladislav SДенис
Только если печенеги свергнут правительство и наймут половцев в управленцы
Илья Политов
Можно было каждому по 14,26к раздать. В чем смысл этой покупки?
Иван ЯковлевИлья
Докапитализация банка из-за понесённых убытков, вызванных эпидемией и санацией других обанкротившихся банков.
Миша МагаданИван
При чём здесь банк? Акциями владела одна организация, теперь другая.
Alex PetrovИван
Нет еще никаких убытков из-за эпидемии у ЦБ.
Александр КазанцевИлья
А в чем смысл раздавать всем 14,26к, чтобы инфляция ещё больше подскочила?
Eugene Makarov
А зачем? Вчера посмотрел Германа Стерлингова, на ютубе можете найти этот выпуск, говорится, что реально это уже не имеет значения.
Павел СтаценкоEugene
И что же там было такого разоблачающего, тока вкратце?
Дмитрий Евсеев
Убытки из-за профицита ликвидности.
Превратить средства в нефтегазовые доходы