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Изначально лимит по ипотечным «каникулам» составлял 1,5 млн рублей для всех регионов России.
В Москве лимит по ипотечным «каникулам» составит 4,5 млн рублей, в Московский области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 3 млн рублей, для других регионов — 2 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.
Мишустин подписал соответствующее постановление. По его словам, власти получили цифры после анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года.
Российские власти пересмотрели условия кредитных «каникул». 6 апреля власти заявляли, что максимальный размер ипотеки, по которой заёмщик получает право на изменение условий договора, составит 1,5 млн рублей.
а теперь попробуйте добиться у банка, мне сказали до 10 дней ждать, Райффайзенбанк так и не звонил, прошла неделя. Зато при просрочке сто звонков в тот же день!
Я может слишком зажрался, но разве в Москве можно купить квартиру, допустим, двушку за 4.5 миллиона, либо в Питере за 3?
Сумма ипотеки не равна стоимость жилья, если что :)
Ну понятно, что есть остаточная сумма, но просто интересно посмотреть сколько людей даёт большой первоначальный взнос.
С такими темпами полный список адекватных мер поддержки выйдет к новому году. А времени на раскачку нет
Хорошо хоть какая то помощь. Но почему список регионов страны ограничен? -)
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