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Финансы
Лиана Липанова
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Российские власти повысили предельный размер для ипотечных «каникул» до 4,5 млн рублей для Москвы Материал редакции

Изначально лимит по ипотечным «каникулам» составлял 1,5 млн рублей для всех регионов России.

15 комментариев
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В Москве лимит по ипотечным «каникулам» составит 4,5 млн рублей, в Московский области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 3 млн рублей, для других регионов — 2 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

Мишустин подписал соответствующее постановление. По его словам, власти получили цифры после анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года.

Мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково.

Михаил Мишустин
премьер-министр России

Российские власти пересмотрели условия кредитных «каникул». 6 апреля власти заявляли, что максимальный размер ипотеки, по которой заёмщик получает право на изменение условий договора, составит 1,5 млн рублей.

#новость #ипотека

Финансы
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15 комментариев
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Григорий Догонин

6

а теперь попробуйте добиться у банка, мне сказали до 10 дней ждать, Райффайзенбанк так и не звонил, прошла неделя. Зато при просрочке сто звонков в тот же день!

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Artem Puchkov

5

Я может слишком зажрался, но разве в Москве можно купить квартиру, допустим, двушку за 4.5 миллиона, либо в Питере за 3?

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Denis Sibukaev

Artem
2

Даже однушку почти без вариантов за этот ценник найти

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Денис Лукьянов

Artem
2

Сумма ипотеки не равна стоимость жилья, если что :)

Ответить

Artem Puchkov

Денис
0

Ну понятно, что есть остаточная сумма, но просто интересно посмотреть сколько людей даёт большой первоначальный взнос.

Ответить

Владислав Пучков

Artem
0

Все кто может себе позволить, и кому без взноса не оформляют.

Ответить

Владислав Пучков

Artem
0

С первоначальным взносом 30 процентов вполне можно.

Ответить

Антон Курочкин

4

Это для тех, кто купил в ипотеку лифт?

Ответить

Виталий Маклагин

1

А про потребительский и другой кредит наплевать 🤣😅

Ответить

Vladislav S

1

С такими темпами полный список адекватных мер поддержки выйдет к новому году.  А времени на раскачку нет

Ответить

Yulia Khoroshavina

1

Тот момент, когда у тебя ипотека как раз 4млн, но в мо 😬

Ответить

Владислав Куликов

0

Автокредит?

Ответить

Игорь Пронин

0

Владимир Путин молодец, ту-туруру-тутуру-ру

Ответить

Lubov Fiseyskaya

0

Хорошо хоть какая то помощь. Но почему список регионов страны ограничен? -)

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Евгений Дроздов

–1

Ну хоть что-то. Спасибо.

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