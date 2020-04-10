Для банков-эквайеров ограничение означает уменьшение доходов от онлайн-платежей, а для покупателей — возможную отмену кэшбека и бонусов.

В закладки

С 15 апреля по 30 сентября 2020 года ставка эквайринга при оплате онлайн-покупок картами Visa и Mastercard составит 0,7%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трёх банков. С 1 апреля ставка 0,7% действует у созданной Банком России платёжной системы «Мир», уточнило издание.

Информацию об изменении ставки газете подтвердил представитель Visa, в Mastercard не успели предоставить комментарии до публикации.

27 марта 2020 года Центробанк анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В частности, он ограничил до 1% максимальный процент эквайринговых комиссий для онлайн-покупок. Пониженная комиссия распространяется на продукты, еду, лекарства, медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса.

Основная составляющая ставки эквайринга — интерчейндж: комиссия, которую банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту, отмечает издание. Размер интерчейнджа определяют платёжные системы. За счёт него банки развивают продукты, дают бонусы и кэшбек, объясняет газета.

Чтобы банки-эквайеры не несли потерь из-за ограничения ставки эквайринга, платёжные системы понизили размер этой комиссии, пишут «Ведомости», не уточняя, на сколько. Ранее вице-президент банка «Открытие» Александр Дынин утверждал, что маржа банков-эквайеров минимальная и составляет 0-0,15% от суммы операции, указывает газета.

Из-за снижения ставки эквайринга банки потеряют доходы, рассказал «Ведомостям» начальник управления банковских карт «Газпромбанка» Дмитрий Лепехин. Они вынуждены будут временно отменить программы лояльности в категориях онлайн-покупок, где установлена льготная ставка, считает эксперт.

«Эмитенты не могут работать себе в убыток, и поэтому если нет интерчейнджа, — нет кэшбеков», — цитирует Лепехина газета.