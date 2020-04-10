Финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований, говорят собеседники агентства.
- Российское правительство планирует дополнительно выделить 1 трлн рублей на антикризисные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника. Такая мера пока находится на стадии обсуждения, уточнили собеседники агентства.
- Часть денег пойдёт на компенсацию зарплаты работникам, которые остались без доходов из-за изоляции, пишет издание. Пресс-секретарь правительства отказался от комментариев.
- Финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований, а не из резервного Фонда национального благосостояния, уточнил один из источников издания. При этом возвращение Минфина на рынок гособлигаций после пятинедельного перерыва завершилось низким спросом, напоминает Bloomberg.
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Arthur Niazyan
дополнительно
???