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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: российские власти планируют дополнительно выделить 1 трлн рублей на поддержку экономики Материал редакции

Финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований, говорят собеседники агентства.

  • Российское правительство планирует дополнительно выделить 1 трлн рублей на антикризисные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника. Такая мера пока находится на стадии обсуждения, уточнили собеседники агентства.
  • Часть денег пойдёт на компенсацию зарплаты работникам, которые остались без доходов из-за изоляции, пишет издание. Пресс-секретарь правительства отказался от комментариев.
  • Финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований, а не из резервного Фонда национального благосостояния, уточнил один из источников издания. При этом возвращение Минфина на рынок гособлигаций после пятинедельного перерыва завершилось низким спросом, напоминает Bloomberg.

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