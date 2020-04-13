У нас же проблема в том, что сократилось как производство, так и спрос. Его надо как-то перезапустить. Для этого я бы предпочел, чтобы давали деньги не бизнесу, не бизнесу помогали, а помогали потребителям. В ряде стран сейчас используют такую меру, экспериментируют с ней.

Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000 — 20 000 рублей, это бы оживило рынок, оживило бы деловую активность, как следствие этого. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить.

Потому что потребители придут в тот бизнес, который здоровый, хороший и нравится потребителям, и потратят там свои деньги. Ни в коем случае не надо помогать бизнесу деньгами, бизнесу нужно как можно больше свободы, на мой взгляд. Чем меньше ему мешать и чем меньше создавать препонов, тем лучше. Это будет самая хорошая помощь.