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в пользу общения при помощи мемов
«Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить. И это поможет бизнесу».
Финансовая поддержка жителей и медицинских учреждений лучше поможет малому и среднему бизнесу, чем индивидуальная помощь компаниям, заявил в интервью Forbes сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев.
Направленная помощь медикам позволит сократить период вынужденного карантина и самоизоляции, полагает бизнесмен. Затем нужно будет запустить бизнес и отрасли, которые не работают, повысить спрос. Это можно сделать, финансово поддержав покупателей.
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Arthur Niazyan
Примерно так же думал. Неплохой вариант.
Денис ДемидовArthur
Ага, сейчас плебс привыкнет, а потом его палкой не отгонишь, он поди еще базовый доход потребует от продажи общих ресурсов на запад.
Этот Аликсеев террорист какой-то, на скрепы покушается, дьявол его одолел видимо, РПЦ на него нет.
Arthur NiazyanДенис
Ужас, человек не только о себе думает. Что он себе позволяет :)
Денис ДемидовArthur
Получается, он организатор преступного сообщества?
Arthur NiazyanДенис
ОПГ Народ!
Михаил Леонтьев
А воровать то как тогда? Надо же раздать карманным корпорациям.
Arthur NiazyanМихаил
Их по умолчанию поддержут.
Денис ДемидовArthur
Тогда гиперок запустится, если и тем и тем помогать.
Arthur NiazyanДенис
Значит точно кому-то не помогут. И мы знаем кому )
Anton Reut
Охуенный план, Уолтер ©
А если по делу то - нет. Тот бизнес который сейчас может работать, это в первую очередь продуктовый ритейл, он и так нормально себя чувствует, тем фирмам которые закрыты или которым перекрыли поток клиентов (отели, рестораны например) до них эти деньги не дойдут всё равно. Народ тупо скупит еще больше гречки и водки, продуктовые сети будут в золоте, а остальные всё равно в жопе.
А, ну да, + инфляция скаканет.
Кирилл ПоловинкинAnton
Несете чушь. Большие продажи продуктового ритейла — это в первую очередь дешевые продукты питания, маржа с которых минимальна. Товары с маржой побольше лежат на прилавке и приносят убытки магазинам, так как потребительский спрос сместился из-за отсутствия финансов у населения.
Sakari SausoКирилл
А ты хуйню сморозил
Spiker Spunreal
Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь.
Разовая сумма - это как раз рыба, которая ни к чему хорошему не приведёт. Нужно комплексно решать проблемы. Если дать каждому 20к рублей, то этого хватит не на долго. А кафе так и будут закрыты, т.к. некому ходить даже при наличии денег. После чего всё равно будет безработица. Эти 20к вообще погоды не сделают для экономики. Только так, поиграться в благодетелей.
Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000 — 20 000 рублей, это бы оживило рынок, оживило бы деловую активность, как следствие этого. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить.
Ну так раздай, кто мешает. Сеть то большая, хотя бы раздай сотрудникам своим. Хотя стоп, деньги то хочет раздать не свои, а чужие.
Anton ReutSpiker
Артём ПрокопенкоSpiker
- Платит налоги и не самые маленькие
- Хочет раздавать чужие деньги
🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Vladislav S
Если в плане нет возможности украсть или сделать поблажки друзьям, правительство его не примет
Михаил Синицын
Красава
Sergey Vasiliev
Евгений ДроздовSergey
Ему бы в отставку лучше уйти.
Muraz TemurovЕвгений
Никак нет. Он метро принёс в твой район.
Sergey VasilievMuraz
Собэнин изобрел метро?
Anton ReutSergey
Нет, метро изобрел Президент-Солнце Курбангулы Бердымухамедов, ты не знал? А еще он придумал колесо и победил коронавирус, в одиночку.
Sergey VasilievAnton
И в боулинг тебя сделает
Muraz TemurovSergey
Ты уроки сделал?
Sergey VasilievMuraz
Планшет от роснано не выдали(
Muraz TemurovSergey
Я напишу Ростелеком чтобы решили эту ситуацию
Евгений ДроздовMuraz
В ЦАО метро давно..
Muraz TemurovЕвгений
Ну и отлично :) да и плюс за мкад есть метро. Это плюс весомый человек
Евгений ДроздовMuraz
Метро за МКАД и Новая Москва - это ошибка.
Muraz TemurovЕвгений
Встретишь Собянина скажи это ему а не тут пиши :) ну да у власти нет мозгов а ты один умный :)
На самоизоляции тебе нечего делать ?
VsevolodMuraz
Ну то есть тот кто у власти не может делать хйню? Лужков при власти с катушек поехал и казалось что мозгов у него таки нет, особенно это касается архитектуры
Muraz TemurovVsevolod
Ну мы же сейчас не про других а про определённого человека и его команды. Чтобы было раньше нас мало волнует важно что сейчас и завтра
Ну конечно же при ссср было лучше
VsevolodMuraz
Плиткой заниматься во время пандемии это также не тупость?)
Если тебя не было, то таки да в ссср было лучше.
vic buynoffЕвгений
это не обшибка, это пиздец позорище
Гарик Авакян
Ну приехали!!! Прикрывать свои интересы, интересами других это ужасно!!!Объясняю свою позицию:
-Уничтожаем мелкий и средний бизнес
-убираем конкурентов
-раздаём деньги людям
-люди начинают отдавать деньги крупному бизнесу (DNS), так как выжить скорее всего удастся только им.
Да и напомню, что на али экспресс идентичный товар стоит почти в 3 раза дешевле чем в DNS! Так что не ему рассказывать про поддержку населения!!!
Выводы делайте сами!
Eugene BasovГарик
В защиту dns скажу, что там в принципе не может быть цен как на али, т.к. они платят налоги + выполняют обязательства по гарантии.
С другой стороны, такой гигант мог бы уже давно заниматься не только перепродажей импортных товаров, но и собственным производством.
Гарик АвакянEugene
Бизнес есть бизнес! Я не спорю с этим ни в коем случае, но вопрос только в том, что он выжал низкими ценами мелких ИП, а потом поднял цены в несколько раз! Для примера есть магнит. Широкая экспансия, а потом набивание карманов. Некоторые позиции на оптовых рынках стоят в 1,5 раза дешевле чем в магните. Как это можно объяснить решайте сами.
Eugene BasovГарик
Да, верно, они вычистили мелкий продавцов
Денис ДемидовEugene
У нас торговать уже не очень выгодно, а производством тем более.
В стране, где жители рьяно защищают офшорного продавца - алиэкспресс, не может быть благоприятных для производства условий, только если рынок не защищен естественными причинами, типа дорогой логистики тяжелых и объемных товаров.
Anton VlasovДенис
Али-то включен в бесплатный интернет, а днс нет :)
Денис ДемидовAnton
Ну дык совладелец РФ Усманов же, а не Алексеев.
Anton VlasovДенис
Жители защищают, или все-таки жители жрут чо дают?
Michael ShramkoГарик
Плюс самопиар попытки жеста доброго мецената..)
Полет НормальныйГарик
а жулик то почему?
Гарик АвакянПолет
Любой человек, который подменяет понятия, для меня жулик! Если помогать, то по возможности всем!
Никита Хисматов
А инфляция?
Тут возникает что-то вроде проблемы Коперника-Грешема: "хорошие" деньги люди захотят придержать, а "плохие" деньги (в данном случае - предлагаемые блага) так и останутся в обращении.
В принципе считаю направление мысли толковым. Но вот этот момент про инфляцию - его как-то надо предотвратить.
Arthur NiazyanНикита
Если речь о не "напечатанных" денег, то ничего страшного не должно случиться.
Anton ReutArthur
Почему? Достать деньги из кубышки проще чем произвести товары, так что денег станет в любом случае больше чем товаров.
Денис ДемидовArthur
Если россияне сидят и ничего не делают, то масса денег все равно инфляцию запустит, так как этот спрос некому будет удовлетворить, значит вырастет цена.
Гарик АвакянНикита
Мне кажется, было бы неплохо выдать население кредиты на 10-15 лет, беспроцентные для прохождения этого недуга. Все таки государство не виновато в его создании( вируса). По сути, Европа и сша пошли этим путём. Люди сейчас продержатся, ну а потом в любом случае придётся закрывать свои расходы. Будь то кредиты , будь то Раздача денег. Платит в любом случае будет население страны😂
Эрвин Каррера
Уже обсуждали неоднократно эту тему, в т.ч. экспертное сообщество.
15-20 т.р. во-первых, не факт, что будут потрачены (а не отложены на "чёрный день"), а во-вторых, всё равно что дорогой препарат умирающему от рака - отсрочит не смерть, а боль.
Руслан Абрамов
Интересно, почему уже не первый раз мелькает DNS из всех ритейлеров. Это какая то самореклама. Просит раздать людям денег, чтоб они потратили у него же в магазинах, ощущение, что он думает только о себе))))
Sergey VasilievРуслан
Уххх щас айфонами на 20ку закуплюсь
Seller of Happiness
Я того же мнения
Полет Нормальный
Требую ввести базовый доход!
vic buynoff
Ну так раздай, Дмитрий Алексеев. Подай пример!
Григорий Догонин
надо и бизнесу помогать, и всем делать выплаты
Andrey Zaselsky
Сумма не большая, на продукты и потратятся, и до большинства бизнеса не заметно уйдут.
Смотритель
Я первый в очереди, потому что из за этой пандемии мне нечем платить за квартиру и ком.услуги. Я снимаю квартиру.
Vsevolod NesterenkСмотритель
Ну так если ты тупой кто ж тебе поможет? О вирусе говорили еще в конце декабря, кто ж тебе доктор что ты мемчики смотрел и не подготовился к кризису?
Дмитрий Дарт
1) Тогда надо как минимум запретить временно свободный обмен валют, т.к. часть этих денег будет быстро слита в обменниках на другие валюты и внутренний спрос не вырастет, средства уйдут в спекулятивную массу
2) Перезапустить спрос на пиво и другой алкоголь? Не думаю что это хорошая идея
3) Рынок на страхе, дай денег - люди их положат на банковский счёт на чёрный завтрашний день и банально не потратят
Михаил Качалов
Тут важен личный пример.
евгений аношин
легкая современная доработка и все работает:
1. ограничим получателей имущественным цензом: имеющие доход за 2019 год менее 1 млн рублей
2. введем ограничение: выплачиваемая сумма не учитывается в налогооблагаемой базе, для расчета льгот, компенсаций и пособий; на нее не может быть обращено взыскание. Ежемесячная выплата: 5тр. Срок выплаты: 3 месяца. По итогам каждого месяца неиспользованные деньги в размере более 100 рублей на виртуальной карте сгорают. Запретить переводы на другие карты.
3. уберем вредное: на денежные средства не возможно приобретение алкоголя, табачных и приравненных к ним изделий
4. расширим каналы распространения: онлайн, налоговая, пенсионный, банки
5. Введем процедуры стимулирования экономики:
5.1. программа мотивирования потребления для развития производства товаров внутреннего производства (или проще говоря, кэшбек - возврат потраченных денег):
на товары из своего региона (ставка кэшбека - 6%); на товары РФ из других регионов (3%); на импортные товары (0%). возврат осуществляется в деньгах на ту же карту в течение 3 рабочих дней (онлайн кассы - должны работать и на полезное)
5.2. дополнительно простимулируем расходы малозащищенных частей населения (пенсионеры, многодетные семьи) - коэффициентом к кэшбеку 1,2
5.3. а также их расходы на товары определенных групп - детское питание, подгузники - коэффициентом 1,1 и допустим интегральное применение коэффициентов (например на возврат от покупки детского питания, произведенного в регионе, составит для многодетной семьи - 6*1,2*1,1 = 7,92%)
и все заработает))
Alexander Shibaevевгений
я так и представил, как еще миллион человек эту хуйню менеджерить еще будут.
Полет Нормальный
Чувак прочитал практику Мр.Форда, который повысил зарплату рабочим в кризис, чтобы они покупали свои же автомобили.
Денис ДемидовПолет
Это красивая байка, по факту, зарплаты Форд повысил, чтобы отбирать лучших из лучших на свои фабрики, чтобы даже дома людей контролировать (у него специальная служба была), нормально ли они отдыхают, чтобы завтра хорошо работать.
Форд по сути создал концлагерь, но так как часовых поставить он не мог, пришлось ему деньгами заключенных заманивать.
Sergey Manakov
Надо разбрасывать деньги с вертолетов. Как деды завещали.
vic buynoffSergey
с голубых вертолетов
и кино бесплатно показывать