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Финансы
Галина Мубаракшина
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Сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев предложил раздать деньги россиянам вместо финансовой помощи бизнесу Материал редакции

«Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить. И это поможет бизнесу».

Финансовая поддержка жителей и медицинских учреждений лучше поможет малому и среднему бизнесу, чем индивидуальная помощь компаниям, заявил в интервью Forbes сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев.

Направленная помощь медикам позволит сократить период вынужденного карантина и самоизоляции, полагает бизнесмен. Затем нужно будет запустить бизнес и отрасли, которые не работают, повысить спрос. Это можно сделать, финансово поддержав покупателей.

У нас же проблема в том, что сократилось как производство, так и спрос. Его надо как-то перезапустить. Для этого я бы предпочел, чтобы давали деньги не бизнесу, не бизнесу помогали, а помогали потребителям. В ряде стран сейчас используют такую меру, экспериментируют с ней.

Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000 — 20 000 рублей, это бы оживило рынок, оживило бы деловую активность, как следствие этого. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить.

Потому что потребители придут в тот бизнес, который здоровый, хороший и нравится потребителям, и потратят там свои деньги. Ни в коем случае не надо помогать бизнесу деньгами, бизнесу нужно как можно больше свободы, на мой взгляд. Чем меньше ему мешать и чем меньше создавать препонов, тем лучше. Это будет самая хорошая помощь.

Дмитрий Алексеев
сооснователь сети DNS

#новость #dns

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0
68 комментариев
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Arthur Niazyan

23

Примерно так же думал. Неплохой вариант.

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Денис Демидов

Arthur
0

Ага, сейчас плебс привыкнет, а потом его палкой не отгонишь, он поди еще базовый доход потребует от продажи общих ресурсов на запад.
Этот Аликсеев террорист какой-то, на скрепы покушается, дьявол его одолел видимо, РПЦ на него нет.

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
2

Ужас, человек не только о себе думает. Что он себе позволяет :)

Ответить

Денис Демидов

Arthur
1

Получается, он организатор преступного сообщества? 

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
1

ОПГ Народ!

Ответить

Михаил Леонтьев

13

А воровать то как тогда? Надо же раздать карманным корпорациям.

Ответить

Arthur Niazyan

Михаил
0

Их по умолчанию поддержут.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
1

Тогда гиперок запустится, если и тем и тем помогать.

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
0

Значит точно кому-то не помогут. И мы знаем кому )

Ответить

Anton Reut

8

Охуенный план, Уолтер © 
А если по делу то - нет. Тот бизнес который сейчас может работать, это в первую очередь продуктовый ритейл, он и так нормально себя чувствует, тем фирмам которые закрыты или которым перекрыли поток клиентов (отели, рестораны например) до них эти деньги не дойдут всё равно. Народ тупо скупит еще больше гречки и водки, продуктовые сети будут в золоте, а остальные всё равно в жопе.
А, ну да, + инфляция скаканет.

Ответить

Кирилл Половинкин

Anton
1

Несете чушь. Большие продажи продуктового ритейла — это в первую очередь дешевые продукты питания, маржа с которых минимальна. Товары с маржой побольше лежат на прилавке и приносят убытки магазинам, так как потребительский спрос сместился из-за отсутствия финансов у населения.

Ответить

Sakari Sauso

Кирилл
0

А ты хуйню сморозил

Ответить

Spiker Spunreal

5

Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь.

Разовая сумма - это как раз рыба, которая ни к чему хорошему не приведёт. Нужно комплексно решать проблемы. Если дать каждому 20к рублей, то этого хватит не на долго. А кафе так и будут закрыты, т.к. некому ходить даже при наличии денег. После чего всё равно будет безработица. Эти 20к вообще погоды не сделают для экономики. Только так, поиграться в благодетелей.

Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000 — 20 000 рублей, это бы оживило рынок, оживило бы деловую активность, как следствие этого. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить.  

Ну так раздай, кто мешает. Сеть то большая, хотя бы раздай сотрудникам своим. Хотя стоп, деньги то хочет раздать не свои, а чужие.

Ответить

Anton Reut

Spiker
1
Ответить

Артём Прокопенко

Spiker
0

- Платит налоги и не самые маленькие  

- Хочет раздавать чужие деньги 

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Ответить

Vladislav S

5

Если в плане нет возможности украсть или сделать поблажки друзьям, правительство его не примет

Ответить

Михаил Синицын

3

Красава

Ответить

Sergey Vasiliev

1
Ответить

Евгений Дроздов

Sergey
4

Ему бы в отставку лучше уйти.

Ответить

Muraz Temurov

Евгений
1

Никак нет. Он метро принёс в твой район.

Ответить

Sergey Vasiliev

Muraz
1

Собэнин изобрел метро? 

Ответить

Anton Reut

Sergey
3

Нет, метро изобрел Президент-Солнце Курбангулы Бердымухамедов, ты не знал? А еще он придумал колесо и победил коронавирус, в одиночку.

Ответить

Sergey Vasiliev

Anton
0

И в боулинг тебя сделает

Ответить

Muraz Temurov

Sergey
1

Ты уроки сделал?

Ответить

Sergey Vasiliev

Muraz
0

Планшет от роснано не выдали(

Ответить

Muraz Temurov

Sergey
0

Я напишу Ростелеком чтобы решили эту ситуацию

Ответить

Евгений Дроздов

Muraz
–1

В ЦАО метро давно..

Ответить

Muraz Temurov

Евгений
1

Ну и отлично :) да и плюс за мкад есть метро. Это плюс весомый человек

Ответить

Евгений Дроздов

Muraz
0

Метро за МКАД и Новая Москва - это ошибка.

Ответить

Muraz Temurov

Евгений
0

Встретишь Собянина скажи это ему а не тут пиши :) ну да у власти нет мозгов а ты один умный :)

На самоизоляции тебе нечего делать ?

Ответить

Vsevolod

Muraz
0

Ну то есть тот кто у власти не может делать хйню? Лужков при власти с катушек поехал и казалось что мозгов у него таки нет, особенно это касается архитектуры

Ответить

Muraz Temurov

Vsevolod
0

Ну мы же сейчас не про других а про определённого человека и его команды. Чтобы было раньше нас мало волнует важно что сейчас и завтра

Ну конечно же при ссср было лучше

Ответить

Vsevolod

Muraz
0

Плиткой заниматься во время пандемии это также не тупость?)

Если тебя не было, то таки да в ссср было лучше. 

Ответить

vic buynoff

Евгений
0

это не обшибка, это пиздец позорище

Ответить

Гарик Авакян

0

Ну приехали!!! Прикрывать свои интересы, интересами других это ужасно!!!Объясняю свою позицию:
-Уничтожаем мелкий и средний бизнес
-убираем конкурентов
-раздаём деньги людям
-люди начинают отдавать деньги крупному бизнесу (DNS), так как выжить скорее всего удастся только им.
Да и напомню, что на али экспресс идентичный товар стоит почти в 3 раза дешевле чем в DNS! Так что не ему рассказывать про поддержку населения!!!
Выводы делайте сами!

Ответить

Eugene Basov

Гарик
4

В защиту dns скажу, что там в принципе не может быть цен как на али, т.к. они платят налоги + выполняют обязательства по гарантии.
С другой стороны, такой гигант мог бы уже давно заниматься не только перепродажей импортных товаров, но и собственным производством.

Ответить

Гарик Авакян

Eugene
1

Бизнес есть бизнес! Я не спорю с этим ни в коем случае, но вопрос только в том, что он выжал низкими ценами мелких ИП, а потом поднял цены в несколько раз! Для примера есть магнит. Широкая экспансия, а потом набивание карманов. Некоторые позиции на оптовых рынках стоят в 1,5 раза дешевле чем в магните. Как это можно объяснить решайте сами.

Ответить

Eugene Basov

Гарик
1

Да, верно, они вычистили мелкий продавцов

Ответить

Денис Демидов

Eugene
0

У нас торговать уже не очень выгодно, а производством тем более.
В стране, где жители рьяно защищают офшорного продавца - алиэкспресс, не может быть благоприятных для производства условий, только если рынок не защищен естественными причинами, типа дорогой логистики тяжелых и объемных товаров.

Ответить

Anton Vlasov

Денис
1

Али-то включен в бесплатный интернет, а днс нет :)

Ответить

Денис Демидов

Anton
1

Ну дык совладелец РФ Усманов же, а не Алексеев.

Ответить

Anton Vlasov

Денис
0

Жители защищают, или все-таки жители жрут чо дают?

Ответить

Michael Shramko

Гарик
1

Плюс самопиар попытки жеста доброго мецената..)

Ответить

Полет Нормальный

Гарик
0

а жулик то почему?

Ответить

Гарик Авакян

Полет
1

Любой человек, который подменяет понятия, для меня жулик! Если помогать, то по возможности всем!

Ответить

Никита Хисматов

1

А инфляция?

Тут возникает что-то вроде проблемы Коперника-Грешема: "хорошие" деньги люди захотят придержать, а "плохие" деньги (в данном случае - предлагаемые блага) так и останутся в обращении.

В принципе считаю направление мысли толковым. Но вот этот момент про инфляцию - его как-то надо предотвратить.

Ответить

Arthur Niazyan

Никита
1

Если речь о не "напечатанных" денег, то ничего страшного не должно случиться.

Ответить

Anton Reut

Arthur
0

Почему? Достать деньги из кубышки проще чем произвести товары, так что денег станет в любом случае больше чем товаров.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
0

Если россияне сидят и ничего не делают, то масса денег все равно инфляцию запустит, так как этот спрос некому будет удовлетворить, значит вырастет цена.

Ответить

Гарик Авакян

Никита
0

Мне кажется, было бы неплохо выдать население кредиты на 10-15 лет, беспроцентные для прохождения этого недуга. Все таки государство не виновато в его создании( вируса). По сути, Европа и сша пошли этим путём. Люди сейчас продержатся, ну а потом в любом случае придётся закрывать свои расходы. Будь то кредиты , будь то Раздача денег. Платит в любом случае будет население страны😂

Ответить

Эрвин Каррера

1

Уже обсуждали неоднократно эту тему, в т.ч. экспертное сообщество. 
15-20 т.р. во-первых, не факт, что будут потрачены (а не отложены на "чёрный день"), а во-вторых, всё равно что дорогой препарат умирающему от рака - отсрочит не смерть, а боль.

Ответить

Руслан Абрамов

1

Интересно, почему уже не первый раз мелькает DNS из всех ритейлеров. Это какая то самореклама. Просит раздать людям денег, чтоб они потратили у него же в магазинах, ощущение, что он думает только о себе))))

Ответить

Sergey Vasiliev

Руслан
0

Уххх щас айфонами на 20ку закуплюсь 

Ответить

Seller of Happiness

1

Я того же мнения

Ответить

Полет Нормальный

1

Требую ввести базовый доход!

Ответить

vic buynoff

1

Ну так раздай, Дмитрий Алексеев. Подай пример!

Ответить

Григорий Догонин

0

надо и бизнесу помогать, и всем делать выплаты

Ответить

Andrey Zaselsky

0

Сумма не большая, на продукты и потратятся, и до большинства бизнеса не заметно уйдут.

Ответить

Смотритель

0

Я первый в очереди, потому что из за этой пандемии мне нечем платить за квартиру и ком.услуги. Я снимаю квартиру.

Ответить

Vsevolod Nesterenk

Смотритель
0

Ну так если ты тупой кто ж тебе поможет? О вирусе говорили еще в конце декабря, кто ж тебе доктор что ты мемчики смотрел и не подготовился к кризису? 

Ответить

Дмитрий Дарт

0

1) Тогда надо как минимум запретить временно свободный обмен валют, т.к. часть этих денег будет быстро слита в обменниках на другие валюты и внутренний спрос не вырастет, средства уйдут в спекулятивную массу

2) Перезапустить спрос на пиво и другой алкоголь? Не думаю что это хорошая идея

3) Рынок на страхе, дай денег - люди их положат на банковский счёт на чёрный завтрашний день и банально не потратят

Ответить

Михаил Качалов

0

Тут важен личный пример.

Ответить

евгений аношин

0

легкая современная доработка и все работает:

1. ограничим получателей имущественным цензом: имеющие доход за 2019 год менее 1 млн рублей

2. введем ограничение: выплачиваемая сумма не учитывается в налогооблагаемой базе, для расчета льгот, компенсаций и пособий; на нее не может быть обращено взыскание. Ежемесячная выплата: 5тр. Срок выплаты: 3 месяца. По итогам каждого месяца неиспользованные деньги в размере более 100 рублей на виртуальной карте сгорают. Запретить переводы на другие карты.
3. уберем вредное: на денежные средства не возможно приобретение алкоголя, табачных и приравненных к ним изделий

4. расширим каналы распространения: онлайн, налоговая, пенсионный, банки
5. Введем процедуры стимулирования экономики:

5.1. программа мотивирования потребления для развития производства товаров внутреннего производства (или проще говоря, кэшбек - возврат потраченных денег):
на товары из своего региона (ставка кэшбека - 6%); на товары РФ из других регионов (3%); на импортные товары (0%). возврат осуществляется в деньгах на ту же карту в течение 3 рабочих дней (онлайн кассы - должны работать и на полезное)

5.2. дополнительно простимулируем расходы малозащищенных частей населения (пенсионеры, многодетные семьи) - коэффициентом к кэшбеку 1,2
5.3. а также их расходы на товары определенных групп - детское питание, подгузники - коэффициентом 1,1 и допустим интегральное применение коэффициентов (например на возврат от покупки детского питания, произведенного в регионе, составит для многодетной семьи - 6*1,2*1,1 = 7,92%)

и все заработает))

Ответить

Alexander Shibaev

евгений
0

я так и представил, как еще миллион человек эту хуйню менеджерить еще будут.

Ответить

Полет Нормальный

0

Чувак прочитал практику Мр.Форда, который повысил зарплату рабочим в кризис, чтобы они покупали свои же автомобили.

Ответить

Денис Демидов

Полет
0

Это красивая байка, по факту, зарплаты Форд повысил, чтобы отбирать лучших из лучших на свои фабрики, чтобы даже дома людей контролировать (у него специальная служба была), нормально ли они отдыхают, чтобы завтра хорошо работать.
Форд по сути создал концлагерь, но так как часовых поставить он не мог, пришлось ему деньгами заключенных заманивать.

Ответить

Sergey Manakov

0

Надо разбрасывать деньги с вертолетов. Как деды завещали.

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vic buynoff

Sergey
0

с голубых вертолетов
и кино бесплатно показывать

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