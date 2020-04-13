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Финансы
Лиана Липанова
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Список: 14 стартапов, которые выбрал МТС для интеграции в свой бизнес Материал редакции

Виртуальные голосовые операторы, платформа аналитики блогеров, сервис для оценки популярности артистов и другие проекты.

2 комментария
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Оператор МТС выбрал 14 технологических стартапов, прошедших в финал четвёртого акселератора MTS StartUp Hub, сообщил vc.ru представитель компании.

Среди финалистов — клиентские, билетные и облачные сервисы, а также инструменты для интернет-магазинов. На запуск пилотных проектов компания обещает суммарно выделить до 7 млн рублей. Если пилот будет успешным, проект масштабируют в рамках долгосрочного контракта с МТС, рассказал представитель оператора.

  • AutoFAQ.ai — сервис для консультаций сотрудников и клиентов на сайтах, в соцсетях, мессенджерах, по телефону и e-mail.

  • Blinger.io — решение для коммуникации с клиентами через мессенджеры, соцсети, онлайн чат и e-mail в едином интерфейсе.
  • Chattermill — платформа оценки клиентского опыта и обратной связи на основе искусственного интеллекта.
  • Speech Analytics — сервис речевой аналитики, который переводит голосовые телефонные звонки в текст, анализирует 28 параметров речи, автоматически оценивает работу операторов и уровень лояльности клиентов.

  • Kvint — виртуальные голосовые операторы.

  • Application Traffic Control, ATC — SaaS-решение для выявления сбоев в исполнении внутренних процессов, которые обычно не видны мониторинговым системам.

  • Crowdfilming — онлайн-сервис для съемки и автомонтажа индивидуальных видео в коллективные сборные видеоклипы.

  • Visitor — сервис по персонализации маркетинга на основе пользовательских данных.
  • Wedao — платформа, анализирующая популярность артистов для организации концертов.

  • Karma Analytics — платформа аналитики блогеров для проведения рекламных кампаний.

  • TicketSell — ИИ-платформа, которой пользуются организаторы мероприятий для получения максимальной прибыли от продажи билетов.

  • Retail Rocket — сервис персонализации товарной выдачи на сайте и в рассылках.

  • Flocktory — облачная SaaS-платформа для онлайн-магазинов с использованием «больших данных» в маркетинге.

  • Unectio — сервис, интегрирующий в облако приложения, сервисы и процессы.

Компания перевела всю работу со стартапами в удалённый формат, рассказали в компании. Финал акселератора с более чем 1000 зрителей впервые проходил в онлайн-режиме.

#мтс

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2 комментария
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Злобный Правдоруб

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ууу, аж целых "до 7 лямов" на всё

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Мага Навелпорядок

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Retail Rocket

Flocktory

стартапы

ок, ясно.

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