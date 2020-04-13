Виртуальные голосовые операторы, платформа аналитики блогеров, сервис для оценки популярности артистов и другие проекты.

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Оператор МТС выбрал 14 технологических стартапов, прошедших в финал четвёртого акселератора MTS StartUp Hub, сообщил vc.ru представитель компании.

Среди финалистов — клиентские, билетные и облачные сервисы, а также инструменты для интернет-магазинов. На запуск пилотных проектов компания обещает суммарно выделить до 7 млн рублей. Если пилот будет успешным, проект масштабируют в рамках долгосрочного контракта с МТС, рассказал представитель оператора.

AutoFAQ.ai — сервис для консультаций сотрудников и клиентов на сайтах, в соцсетях, мессенджерах, по телефону и e-mail.

Blinger.io — решение для коммуникации с клиентами через мессенджеры, соцсети, онлайн чат и e-mail в едином интерфейсе.

Chattermill — платформа оценки клиентского опыта и обратной связи на основе искусственного интеллекта.

Speech Analytics — сервис речевой аналитики, который переводит голосовые телефонные звонки в текст, анализирует 28 параметров речи, автоматически оценивает работу операторов и уровень лояльности клиентов.

Kvint — виртуальные голосовые операторы.

Application Traffic Control, ATC — SaaS-решение для выявления сбоев в исполнении внутренних процессов, которые обычно не видны мониторинговым системам.

Crowdfilming — онлайн-сервис для съемки и автомонтажа индивидуальных видео в коллективные сборные видеоклипы.

Visitor — сервис по персонализации маркетинга на основе пользовательских данных.

Wedao — платформа, анализирующая популярность артистов для организации концертов.

Karma Analytics — платформа аналитики блогеров для проведения рекламных кампаний.

TicketSell — ИИ-платформа, которой пользуются организаторы мероприятий для получения максимальной прибыли от продажи билетов.

Retail Rocket — сервис персонализации товарной выдачи на сайте и в рассылках.

Flocktory — облачная SaaS-платформа для онлайн-магазинов с использованием «больших данных» в маркетинге.

Unectio — сервис, интегрирующий в облако приложения, сервисы и процессы.