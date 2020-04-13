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Виртуальные голосовые операторы, платформа аналитики блогеров, сервис для оценки популярности артистов и другие проекты.
Оператор МТС выбрал 14 технологических стартапов, прошедших в финал четвёртого акселератора MTS StartUp Hub, сообщил vc.ru представитель компании.
Среди финалистов — клиентские, билетные и облачные сервисы, а также инструменты для интернет-магазинов. На запуск пилотных проектов компания обещает суммарно выделить до 7 млн рублей. Если пилот будет успешным, проект масштабируют в рамках долгосрочного контракта с МТС, рассказал представитель оператора.
AutoFAQ.ai — сервис для консультаций сотрудников и клиентов на сайтах, в соцсетях, мессенджерах, по телефону и e-mail.
Kvint — виртуальные голосовые операторы.
Crowdfilming — онлайн-сервис для съемки и автомонтажа индивидуальных видео в коллективные сборные видеоклипы.
Karma Analytics — платформа аналитики блогеров для проведения рекламных кампаний.
Retail Rocket — сервис персонализации товарной выдачи на сайте и в рассылках.
Unectio — сервис, интегрирующий в облако приложения, сервисы и процессы.
Компания перевела всю работу со стартапами в удалённый формат, рассказали в компании. Финал акселератора с более чем 1000 зрителей впервые проходил в онлайн-режиме.
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