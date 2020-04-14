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Финансы
Галина Мубаракшина
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Telecom Daily: большинство операторов интернета и ТВ ожидают роста тарифов более чем на 10% Материал редакции

Компании начали год в стабильном финансовом положении, но их тревожит экономический кризис и падение доходов потребителей.

5 комментариев
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Большинство российских операторов фиксированной связи (интернет, телефония, телевидение, облачные сервисы и другие) уверены, что в 2020 году их услуги подорожают. Об этом vc.ru сообщили в телекоммуникационном агентстве Telecom Daily.

Агентство опросило руководителей 114 крупнейших федеральных и региональных операторов связи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ещё 11 крупных городах России.

В повышении тарифов на услуги связи уверены 84% опрошенных руководителей компаний, при этом 62% считают, что рост превысит 10%. Из них 38% опрошенных ожидают роста от 10 до 15%. Ещё 24% уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%.

​Мнение операторов фиксированной связи о росте тарифов на их услуги в 2020 году. Telecom Daily

В 2019 году компаниям удавалось поддерживать баланс между ростом издержек и ростом объёма оказываемых услуг, включая рост НДС и затраты на исполнение закона «Яровой», отмечает агентство. С ростом издержек, по данным Telecom Daily, столкнулись 60% компаний.

Большинство компаний (81%) считают своё финансовое положение на рынке устойчивым, однако 17% характеризуют его как неустойчивое и катастрофическое, отметили в агентстве. Больше половины опрошенных (54%) полагают, что в 2020 году им хватит средств и на развитие. Около трети (27%) заявили, что у них есть средства только на поддержание бизнеса.

Основным негативным фактором для рынка операторы фиксированной связи назвали последствия пандемии Covid-2019: падение курса рубля и снижение реальных доходов потребителей.

76% компаний видят угрозу в ухудшении общей экономической ситуации, 64% — в росте курсов доллара и евро. 20% опрошенных считают факторами риска рост арендных ставок, налогов, ужесточение законодательного регулирования бизнеса, отмечает агентство.

#новость #телеком #бизнеснакарантине

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5 комментариев
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Сергей Щукин

4

Благосостояние потребителей падает, но тарифы мы повысим более, чем на 10% 🤔

Время охуительных логик?

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НечеловеческаяЛогика

0

Уже выше написали, но:

 Компании начали год в стабильном финансовом положении, но их тревожит экономический кризис и падение доходов потребителей.

они думают мы срём деньгами чтоли? если доход падает, то и покупательская способность тоже или парни думаю "ну их из дома не выпускают, им интернет нужен, похуй, заплатят!"? :)

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Сергей Макаров

0

Куда там парихмахерским, ресторанам, кино и другим. Самые пострадавшие и не востребованные у нас ведь интернет-операторы, никто не пользуется их услугами))) это как включение IT компаний в список самых пострадавших)
Сейчас есть отличный повод поднять стоимость тарифов, а мы, видимо, как потребители оплатим все)

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ILoveVC

–1

VC ru - кусок говна!

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Arthur Niazyan

ILoveVC
0

А по вашему нику не скажешь.

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