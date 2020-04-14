Компании начали год в стабильном финансовом положении, но их тревожит экономический кризис и падение доходов потребителей.

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Большинство российских операторов фиксированной связи (интернет, телефония, телевидение, облачные сервисы и другие) уверены, что в 2020 году их услуги подорожают. Об этом vc.ru сообщили в телекоммуникационном агентстве Telecom Daily.

Агентство опросило руководителей 114 крупнейших федеральных и региональных операторов связи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ещё 11 крупных городах России.

В повышении тарифов на услуги связи уверены 84% опрошенных руководителей компаний, при этом 62% считают, что рост превысит 10%. Из них 38% опрошенных ожидают роста от 10 до 15%. Ещё 24% уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%.

​Мнение операторов фиксированной связи о росте тарифов на их услуги в 2020 году. Telecom Daily

В 2019 году компаниям удавалось поддерживать баланс между ростом издержек и ростом объёма оказываемых услуг, включая рост НДС и затраты на исполнение закона «Яровой», отмечает агентство. С ростом издержек, по данным Telecom Daily, столкнулись 60% компаний.

Большинство компаний (81%) считают своё финансовое положение на рынке устойчивым, однако 17% характеризуют его как неустойчивое и катастрофическое, отметили в агентстве. Больше половины опрошенных (54%) полагают, что в 2020 году им хватит средств и на развитие. Около трети (27%) заявили, что у них есть средства только на поддержание бизнеса.

Основным негативным фактором для рынка операторы фиксированной связи назвали последствия пандемии Covid-2019: падение курса рубля и снижение реальных доходов потребителей.