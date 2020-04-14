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Финансы
Галина Мубаракшина
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Фонд с участием основателя «Вкусвилла» вложит 1 млрд рублей в малую и среднюю розницу, которая адаптировалась к кризису Материал редакции

Инвестиции сможет получить продовольственный и непродовольственный ритейл, а также производители.

  • Фонд «Тилтех капитал» планирует инвестировать 1 млрд рублей в малую и среднюю розницу, а также в производителей, пишет «Коммерсантъ».
  • Средства получат проекты, которые сумели адаптироваться к кризису и увидели новые возможности для развития, но не обладают достаточными ресурсами, уточняет газета.
  • Фонд заинтересован в прибыльных, растущих компаниях с прозрачной отчётностью. До 60 млн рублей в обмен на доли смогут получить компании с выручкой до 800 млн рублей в 2019 году. Более крупные сделки обсуждаются индивидуально, уточняет издание.
  • «Тилтех капитал» основан в 2016 году, пишет «Коммерсантъ». Среди владельцев – основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, глава совета директоров ГК «Агама» (производитель продуктов глубокой заморозки) Юрий Алашеев, руководитель некоммерческого партнёрства «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко. В портфеле фонда — проекты на $50 млн, в их числе сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор», образовательный проект Mishka AI, маркетплейс для мам kidtobaby.com и другие.

  • Среди компаний, которые могли бы подойти «Тилтех капиталу», — сети кафе «АндерСон», Prime, кулинарии «Брусника», рассказал «Коммерсанту» управляющий партнёр консалтинговой компании Peregrine Capital Николай Габышев.

#новость #инвестиции

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11 комментариев
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Arthur Niazyan

2

А что, неплохой фильтр для инвестора.

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Владислав Владимирович

Arthur
7

Только непонятно, зачем тем, кто уже адаптировался к кризису, инвестор.

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Arthur Niazyan

Владислав
0

Средства получат проекты, которые сумели адаптироваться к кризису и увидели новые возможности для развития, но не обладают достаточными ресурсами, уточняет газета.

Наверное можно и отказаться от щедрого предложения.

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Владислав Владимирович

Arthur
5

Почитал оригинал статьи, итого они хотят вкладываться в прибыльные и растущие в 2019 году компании, с прозрачной отчетностью, которые при этом адаптировались к кризису. Мне очень сомнительно, что подобные организации, которые сейчас в любом случае подешевели, захотят продаваться охуевшему в своих условиях тилтеху.

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Андрей Солозобов

2

Не тот ли это Андерсон, владелица которого так ярко выступает на встречах с Президентом?
Они уже адаптировались и увидели новые возможности?

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Arthur Niazyan

Андрей
0

Их как вариант привели, если выплывут.

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Андрей Солозобов

Arthur
1

То, что выплывут сомнений нет

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Дмитрий Энтелис

2

Мне чисто гипотетически интересно: если компания работает в кризис и имеет выручку в 800 млн - зачем им 60 млн в обмен на долю? Кажется что для условной Брусники 60 млн это пара месяцев аренды максимум, без учета фот и всего остального.

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Сергей Поляков

0

Вкусвиллу самому скоро деньги понадобятся

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Павел Скиннер

0

Ну, во-первых, выручка не равно прибыль, которую можно вложить в рост, что очевидно.
А во-вторых, 60 млн – это таки значимая сумма, которую можно употребить с большим толком: например, маркетинг и серьезные IT-проекты, целью которых может быть увеличения выручки на величину большую, чем 60 млн.

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НечеловеческаяЛогика

0

у него есть ярд (фонда) и он вкладывает, у власти есть триллион и он покладывает... 
ну вы поняли 

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