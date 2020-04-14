Но работает всё ещё менее половины торговых точек малого и среднего бизнеса.

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Во вторую «нерабочую» неделю, с 6 по 12 апреля, в России существенно выросла выручка у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые работают в непродуктовом ритейле и сфере услуг, рассказал vc.ru производитель онлайн-касс «Эвотор»

Компания сравнила финансовые показатели МСБ до «карантина», за 2-8 марта 2020 года, с данными за первую (30 марта – 5 апреля) и вторую (6-12 апреля) «нерабочие» недели.

Во вторую неделю «карантина» открылось 4,8% предприятий МСБ – всего сейчас работают 44,4% организаций по сравнению с началом марта. Больше всего среди них магазинов автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи, авто- и шиномонтажных сервисов.

Количество работающих пивных магазинов и алкомаркетов, а также билетных касс и автошкол, наоборот, сократилось на 1-4%, до 83,4%, 28% и 74,1% соответственно.

Покупательская активность и выручка МСБ также выросла, отметили аналитики. В первую неделю «карантина» торговый оборот предприятий составлял 35,6% по сравнению с первой неделей марта. Во вторую неделю – 44,3%.

Заметнее всего выручка выросла у магазинов автотоваров (+36% по отношению к первой неделе, до 69,2%), стройматериалов (+32%, до 74,4%), сотовой связи (+33%, до 59,2%), инструментов (+19%, до 50%), товаров для дачи (+17%, до 39,4%). «Прибавили» предприятия ЖКХ (+46%, до 85,4%), а также шиномонтажные (+58%, до 95,5%), автосервисы (+31%, до 59,6%).

Торговый оборот уменьшился у аптек (-2%, до 65,5%) и зоомагазинов (-3%, до 83,6%). Снятие ограничений на работу салонов красоты в регионах несущественно отразилось на их показателях, отмечают в компании «Эвотор». Открылось 8,9% точек по сравнению с началом марта. Выручка выросла на 4,2%, до 14,1%.

В регионах быстрее всего оживился бизнес в Белгородской (54,3% по сравнению с началом марта, +12,1% к первой неделе «карантина») и Тамбовской областях (50,7%, +11,9%), уточнили в компании.

В Москве вновь открылись 2,7% точек МСБ, их общее количество выросло с 24,1% на первой неделе «карантина» до 26,9% на второй. В Санкт-Петербурге открыты 34,1% точек, в первую «нерабочую» неделю их было 29,4%.

«Несмотря на небольшое увеличение и покупательской, и бизнес-активности, по прежнему не работает больше половины торговых точек в МСБ, а торговый оборот в большинстве сегментов находится на уровне не более 50-60% от докризисной недели», — добавили в компании.