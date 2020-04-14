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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Эвотор»: во вторую «нерабочую» неделю оживился рынок автотоваров, стройматериалов и шиномонтажа Материал редакции

Но работает всё ещё менее половины торговых точек малого и среднего бизнеса.

12 комментариев
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Во вторую «нерабочую» неделю, с 6 по 12 апреля, в России существенно выросла выручка у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые работают в непродуктовом ритейле и сфере услуг, рассказал vc.ru производитель онлайн-касс «Эвотор»

Компания сравнила финансовые показатели МСБ до «карантина», за 2-8 марта 2020 года, с данными за первую (30 марта – 5 апреля) и вторую (6-12 апреля) «нерабочие» недели.

Во вторую неделю «карантина» открылось 4,8% предприятий МСБ – всего сейчас работают 44,4% организаций по сравнению с началом марта. Больше всего среди них магазинов автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи, авто- и шиномонтажных сервисов.

Количество работающих пивных магазинов и алкомаркетов, а также билетных касс и автошкол, наоборот, сократилось на 1-4%, до 83,4%, 28% и 74,1% соответственно.

Покупательская активность и выручка МСБ также выросла, отметили аналитики. В первую неделю «карантина» торговый оборот предприятий составлял 35,6% по сравнению с первой неделей марта. Во вторую неделю – 44,3%.

Заметнее всего выручка выросла у магазинов автотоваров (+36% по отношению к первой неделе, до 69,2%), стройматериалов (+32%, до 74,4%), сотовой связи (+33%, до 59,2%), инструментов (+19%, до 50%), товаров для дачи (+17%, до 39,4%). «Прибавили» предприятия ЖКХ (+46%, до 85,4%), а также шиномонтажные (+58%, до 95,5%), автосервисы (+31%, до 59,6%).

Торговый оборот уменьшился у аптек (-2%, до 65,5%) и зоомагазинов (-3%, до 83,6%). Снятие ограничений на работу салонов красоты в регионах несущественно отразилось на их показателях, отмечают в компании «Эвотор». Открылось 8,9% точек по сравнению с началом марта. Выручка выросла на 4,2%, до 14,1%.

В регионах быстрее всего оживился бизнес в Белгородской (54,3% по сравнению с началом марта, +12,1% к первой неделе «карантина») и Тамбовской областях (50,7%, +11,9%), уточнили в компании.

В Москве вновь открылись 2,7% точек МСБ, их общее количество выросло с 24,1% на первой неделе «карантина» до 26,9% на второй. В Санкт-Петербурге открыты 34,1% точек, в первую «нерабочую» неделю их было 29,4%.

«Несмотря на небольшое увеличение и покупательской, и бизнес-активности, по прежнему не работает больше половины торговых точек в МСБ, а торговый оборот в большинстве сегментов находится на уровне не более 50-60% от докризисной недели», — добавили в компании.

#новость #малыйбизнес #бизнеснакарантине #эвотор

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12 комментариев
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Darya Svetikova

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ранок оживился — ввели электронные пропуска, сейчас снова умрет

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Anton Matrosov

Darya
1

С пропусками все равно опоздали уже - госпитализации и смерти полноценно вошли в экспоненту и растут лавинообразно. Если задачей карантина было снизить единовременную нагрузку на больницы - то с этой задачей уже не справляются.

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Darya Svetikova

Anton
5

мне кажется, задачей было убить МСБ и вывести в топ свои компании

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Денис Демидов

Darya
5

И еще крах экономики от обвала нефти замаскировать.

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Darya Svetikova

Денис
4

об этом я даже забыла, красиво делают, чтож

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Комментарий удален

Darya Svetikova

Sergey
3

точно!) а я-то думала... зачем?

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Комментарий удален

Ася

Darya
0

К сожалению,да. Как бы в попытке убить вирус власти не убили все вокруг)))

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Darya Svetikova

Ася
2

к тому все и идёт, каждый день думаю и жаль, что все то, что люди строили огромными трудом в миг разрушилось

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Andrey Kulakov

3

Думаю, вне самоизоляции цифры были бы примерно такими же.
Сезонные изменения - в конце апреля традиционно меняют зимнюю резину на летнюю и покупают товары для дачи (у которых тоже значительный рост), в том числе стройматериалы. Так что ничего необычного вообще не произошло

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Matteos Babenko

2

Оживился?)) Судя по графику, это больше на предсмертные конвульсии похоже. Шиномонтаж мерить по сравнению с 2-8 марта это вообще лол - большинство людей резину меняют на летнюю в начале апреля и у них прирост выручки в апреле в разы был бы без карантина. 

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Mitya Vol

1

Эвотор, не пали контору

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Nikolay Kapustin

0

Эвотор еще свой индекс производный не залил на биржу?

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