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Финансы
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: 62 венчурных фонда в США привлекли $21 млрд в первом квартале — почти 50% их капитала за весь 2019 год Материал редакции

Сами фонды всё больше инвестируют в фармкомпании и биотех-стартапы, отмечает агентство.

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В первом квартале 2020 года 62 венчурных фонда в США сумели привлечь $21 млрд капитала на фоне экономического спада, пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала.

В ассоциации, по данным Cunchbase, состоят 450 компаний, всего их в США более 1000, писал Forbes в 2018 году.

В первом квартале 2020 года эти фонды привлекли $21 млрд. При этом за весь 2019 год им удалось получить $51 млрд. В середине 2019 года компании также располагали средствами в размере $121 млрд. В числе таких фондов Bloomberg называет Tiger Global и New Enterprise Associates.

Новые венчурные фонды находятся в затруднительном положении, отмечает издание. В первом квартале 2020 года только девяти «новичкам» удалось привлечь по $1,1 млрд.

Из-за пандемии управляющие фондами не могут встретиться с потенциальными инвесторами. В этой ситуации предпочтение отдаётся известным компаниям — чтобы доверить им деньги, не обязательно встречаться с главой лицом к лицу, поясняет издание.

Фокус инвесторов сместился, подчёркивает Bloomberg. В первом квартале 2020 года фонды вложили $5,7 млрд в фармацевтические и биотехнические компании на фоне борьбы с пандемией Covid-19. Это меньше, чем популярные у инвесторов стартапы-разработчики программного обеспечения, получившие $9,9 млрд, отмечает издание. Но в 2020 году первая группа привлекла на $1 млрд больше, чем в прошлом году, а разработчики – на $1 млрд меньше.

#новость #стартапы #инвестиции #кризис

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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