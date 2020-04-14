Рестораны-партнёры сервисов доставки еды смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более половины расходов.

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Правительство Москвы начало принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) на получение финансовой помощи в условиях пандемии. Речь идёт о помощи гостиничному бизнесу, резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, франчайзи и другим представителям бизнеса, которую правительство анонсировало 1 апреля.

В частности, власти компенсируют расходы на участие в выставках, рекламу в интернете и оплату услуг сервисов доставки еды. Максимальный размер субсидии ограничен 50% затрат, а также:

350 тысячами рублей — при участии в выставках в России.

700 тысячами рублей — при участии в выставках за рубежом.



700 тысячами рублей — при размещении рекламы на торговых площадках и в сервисах доставки еды.



Субсидии распространяются на выставки, которые проходили начиная с 1 января 2019 года, и на рекламу — начиная с 1 января 2020 года. На выплаты смогут рассчитывать предприниматели, зарегистрированные в Москве.

У департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы работает отдельный сайт, на котором также можно оформить заявку.

С его помощью, в частности, компания сможет возместить до 95% расходов на обучение сотрудников, но не более 120 тысяч рублей на человека. Франчайзи смогут получить компенсацию расходов в размере до 1 млн рублей: правительство готово покрыть расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг оборудования или его покупку за счёт собственных средств.

Рестораны, кафе, которые сотрудничают с сервисами доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club, смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов. При этом комиссия за обслуживание не должна превышать 20%.

Сроки подачи документов варьируются в зависимости от вида бизнеса и поддержки. Например, компании, которые обучали сотрудников, смогут подать заявку до 30 апреля, франчайзи и общепит — до 1 июня.