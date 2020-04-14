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Рестораны-партнёры сервисов доставки еды смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более половины расходов.
Правительство Москвы начало принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) на получение финансовой помощи в условиях пандемии. Речь идёт о помощи гостиничному бизнесу, резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, франчайзи и другим представителям бизнеса, которую правительство анонсировало 1 апреля.
В частности, власти компенсируют расходы на участие в выставках, рекламу в интернете и оплату услуг сервисов доставки еды. Максимальный размер субсидии ограничен 50% затрат, а также:
Субсидии распространяются на выставки, которые проходили начиная с 1 января 2019 года, и на рекламу — начиная с 1 января 2020 года. На выплаты смогут рассчитывать предприниматели, зарегистрированные в Москве.
У департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы работает отдельный сайт, на котором также можно оформить заявку.
С его помощью, в частности, компания сможет возместить до 95% расходов на обучение сотрудников, но не более 120 тысяч рублей на человека. Франчайзи смогут получить компенсацию расходов в размере до 1 млн рублей: правительство готово покрыть расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг оборудования или его покупку за счёт собственных средств.
Рестораны, кафе, которые сотрудничают с сервисами доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club, смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов. При этом комиссия за обслуживание не должна превышать 20%.
Сроки подачи документов варьируются в зависимости от вида бизнеса и поддержки. Например, компании, которые обучали сотрудников, смогут подать заявку до 30 апреля, франчайзи и общепит — до 1 июня.
Огонь, ещё бы бордюры не покупали, было бы вообще шикарно
ещё бы бордюры не покупали
Старые бордюры заражены коронавирусом!
А чем вам бордюры не нравятся?
Посмотри, сколько бабла на них слито, при том, что они недавно их меняли)
Пока меняли - они устарели.
Ждем новой выкладки бордюров в стиле "Весна-лето 2020". В сентябре 2020 плановая замена коллекции на "Осень-Зима 2021".
В общем поавительство будет оплачивать доставщикам еды типа деливери клаба до половины их прибыли. Хитро. Алишер опять на коне.
При этом комиссия за обслуживание не должна превышать 20%.
Насколько я знаю, у всех доставок она 25% и выше. Опять сделали заградительные условия, чтобы кубышку не раскупоривать?
резидентам технопарков и Московского инновационного кластера ... при размещении рекламы на торговых площадках и в сервисах доставки еды ... «Яндекс.Еда» и Delivery Club ... компания сможет возместить до 95% расходов на обучение сотрудников
Зашибись! Вот мы вполне себе инновационные и технологичные: https://восстановление-данных.рф/ (это информационный сайт, не основной).
НО: мы не можем сидеть в парках и кластерах, клиентам должно быть максимально удобно приехать (проверено); на сервисах типа алишерэкспресс нам разместить особо нечего — услуги индивидуальные; сотрудников мы не обучали, но наоборот, запустили первую и единственную в отрасли обучающую программу, по итогам которой люди получают государственное свидетельство о повышении квалификации.
Что, всё? Мы недостаточно пострадали от пандемии?
Рассчитывать нужно только на себя.
Зачем тогда вообще кому-то помогают? Пусть тогда все только на себя надеятся.
Я с удовольствием почитаю истории кому помогли, и кто встал на ноги.
Но скепсис во мне сильнее чем вера в светлое будущее.
Да тут уже ясно кому помогут. Всем кто в АКИТ, Яндекс, ДеливериКлаб и ещё всем приближенным.
Это кэшбеком оказывается называется
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