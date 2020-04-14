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Финансы
Галина Мубаракшина
1943

Власти Москвы определили суммы субсидий и начали принимать заявки от малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Материал редакции

Рестораны-партнёры сервисов доставки еды смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более половины расходов.

18 комментариев
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Правительство Москвы начало принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) на получение финансовой помощи в условиях пандемии. Речь идёт о помощи гостиничному бизнесу, резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, франчайзи и другим представителям бизнеса, которую правительство анонсировало 1 апреля.

В частности, власти компенсируют расходы на участие в выставках, рекламу в интернете и оплату услуг сервисов доставки еды. Максимальный размер субсидии ограничен 50% затрат, а также:

  • 350 тысячами рублей — при участии в выставках в России.
  • 700 тысячами рублей — при участии в выставках за рубежом.
  • 700 тысячами рублей — при размещении рекламы на торговых площадках и в сервисах доставки еды.

Субсидии распространяются на выставки, которые проходили начиная с 1 января 2019 года, и на рекламу — начиная с 1 января 2020 года. На выплаты смогут рассчитывать предприниматели, зарегистрированные в Москве.

У департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы работает отдельный сайт, на котором также можно оформить заявку.

С его помощью, в частности, компания сможет возместить до 95% расходов на обучение сотрудников, но не более 120 тысяч рублей на человека. Франчайзи смогут получить компенсацию расходов в размере до 1 млн рублей: правительство готово покрыть расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг оборудования или его покупку за счёт собственных средств.

Рестораны, кафе, которые сотрудничают с сервисами доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club, смогут вернуть до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов. При этом комиссия за обслуживание не должна превышать 20%.

Сроки подачи документов варьируются в зависимости от вида бизнеса и поддержки. Например, компании, которые обучали сотрудников, смогут подать заявку до 30 апреля, франчайзи и общепит — до 1 июня.

#новость #бизнеснакарантине

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18 комментариев
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Михаил Синицын

7

Огонь, ещё бы бордюры не покупали, было бы вообще шикарно

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Dear Moscow,

Михаил
4

 ещё бы бордюры не покупали

Старые бордюры заражены коронавирусом!

Ответить

Arthur Niazyan

Dear
1

Нужно заменить на поребрик.

Ответить

Александр Алмазов

Михаил
1

Только хотел дописать про них 🤣

Ответить

Anton Ivanov

Михаил
0

А чем вам бордюры не нравятся?

Ответить

Александр Алмазов

Anton
1

Посмотри, сколько бабла на них слито, при том, что они недавно их меняли)

Ответить

Алексей Федин

Александр
1

Пока меняли - они устарели.                                                                                           
Ждем новой выкладки бордюров в стиле "Весна-лето 2020".                                В сентябре 2020 плановая замена коллекции на "Осень-Зима 2021".

Ответить

Anton Ivanov

Александр
0

Я просто не знаю какие там меняли, а какие нет.

Ответить

Marat Ahiar

6

В общем поавительство будет оплачивать доставщикам еды типа деливери клаба до половины их прибыли. Хитро. Алишер опять на коне.

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Roman Trifonov

4

При этом комиссия за обслуживание не должна превышать 20%.

Насколько я знаю, у всех доставок она 25% и выше. Опять сделали заградительные условия, чтобы кубышку не раскупоривать?

Ответить

Dear Moscow,

2

резидентам технопарков и Московского инновационного кластера ... при размещении рекламы на торговых площадках и в сервисах доставки еды ... «Яндекс.Еда» и Delivery Club ... компания сможет возместить до 95% расходов на обучение сотрудников

Зашибись! Вот мы вполне себе инновационные и технологичные: https://восстановление-данных.рф/ (это информационный сайт, не основной).
НО: мы не можем сидеть в парках и кластерах, клиентам должно быть максимально удобно приехать (проверено); на сервисах типа алишерэкспресс нам разместить особо нечего — услуги индивидуальные; сотрудников мы не обучали, но наоборот, запустили первую и единственную в отрасли обучающую программу, по итогам которой люди получают государственное свидетельство о повышении квалификации. 
Что, всё? Мы недостаточно пострадали от пандемии?

Восстановление данных, Москва
5 минут чтения, которые сберегут ваши деньги и данные – что нужно знать о восстановлении
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Delov Dmitriy

Dear
0

Рассчитывать нужно только на себя.

Ответить

Arthur Niazyan

Delov
0

Зачем тогда вообще кому-то помогают? Пусть тогда все только на себя надеятся.

Ответить

Delov Dmitriy

Arthur
0

Я с удовольствием почитаю истории кому помогли, и кто встал на ноги.
Но скепсис во мне сильнее чем вера в светлое будущее. 

Ответить

Arthur Niazyan

Delov
1

Да тут уже ясно кому помогут. Всем кто в АКИТ, Яндекс, ДеливериКлаб и ещё всем приближенным.

Ответить

Aleksey Bobkov

2

то есть те кто и так наваривался в это время еще получат бабла сверху?

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Andrey Sobolev

0

Это кэшбеком оказывается называется

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Артём Цыбуков

Andrey
2

Ещё и предлагают подписаться на канал в Telegram (запрещено в РФ)

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