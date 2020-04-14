Правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля, говорят источники издания.

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Российское правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на три источника, участвовавших в его подготовке. Власти планируют выделить примерно 1 трлн рублей для поддержки экономики, говорят собеседники издания.

Около 520 млрд рублей планируется выделить из бюджета, ещё 430 млрд рублей — госгарантиями. По словам источников издания, новый пакет включает поддержку крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и меры социальной поддержки.

Общие меры поддержки экономики:

Субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям, которые не будут сокращать сотрудников, и предоставление 50% госгарантии. Это самая «дорогая» мера, уточняют источники.

Поддержка строительства, авиаперевозок, автомобильной и лёгкой промышленности.

Софинансирование за счёт федерального бюджета программ развития регионов.



Поддержка программ импортозамещения в промышленности.

Снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение аванса по госзакупкам до 50% от суммы контракта.

Социальная поддержка:

153 млрд рублей планируется выделить в мае-июне на выплату зарплат компаниям из наиболее пострадавших отраслей, которые не сокращали сотрудников. Размер выплат составит 1 МРОТ на одного работника.

Программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат планируется распространить на средние и крупные предприятия. Для этого власти выделят около 130 млрд рублей госгарантий.



Поддержка малого и среднего бизнеса:

Около 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей.

67 млрд рублей — на расширение списка наиболее пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами.



До 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для торговых центров.



После окончания отсрочки власти разрешат выплачивать долги по налогам каждый месяц равными долями с 1 октября 2020 года в течение года.



10 апреля Bloomberg со ссылкой на источники также сообщил, что российское правительство обсуждает возможность дополнительно выделить 1 трлн рублей на антикризисные меры. По словам собеседников издания, финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований.