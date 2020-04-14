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Правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля, говорят источники издания.
Российское правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на три источника, участвовавших в его подготовке. Власти планируют выделить примерно 1 трлн рублей для поддержки экономики, говорят собеседники издания.
Около 520 млрд рублей планируется выделить из бюджета, ещё 430 млрд рублей — госгарантиями. По словам источников издания, новый пакет включает поддержку крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и меры социальной поддержки.
Общие меры поддержки экономики:
Поддержка программ импортозамещения в промышленности.
Социальная поддержка:
Поддержка малого и среднего бизнеса:
10 апреля Bloomberg со ссылкой на источники также сообщил, что российское правительство обсуждает возможность дополнительно выделить 1 трлн рублей на антикризисные меры. По словам собеседников издания, финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований.
А 900 млрд - для друзей Путина?
Материала для сценария столько, что можно не то что фильм, а сериал запилить: "Одиннадцать друзей Путина".
Если поделить на каждого жителя страны, было бы гораздо больше толку.
Уже третий пакет помощи. Отлично.
Пакет с пакетами
Мусорный пакет
Статистика:
Пакетов: отправлено = 2, получено = 0, потеряно = 2 (100% потерь)
В час по чайной ложке.
Что бы у народа крыша от сумм не поехала. Порциями обещают.
Просто вы не поняли. В связи с кризисом, вы должны свой пакет принести.
власти выделят 1 трлн рублей
Алишер Бурханович побойтесь бога , мы же только же объявили о поддержке онлайн-доставки еды.
Не увидел в пакет мер описания поддержки малого бизнеса. Наверное то ли бизнес настолько мелкий, то ли его поддержка.
Для смп предоставили пакет мер поддержки, для микробизнеса - просто пакет
А для ИП обещали упаковку от этого пакета?
Торговые центры по версии правительства это малый бизнес? Ахахахха
Да и остальные меры касаются всех компаний как я понял.
У них и сеть бензоколонок тоже входит малый бизнес. Всё что мельче - микро.
Как сейчас представляю, на заседании правительства:
Кто-то: а что будем делать с ИП и прочими на УСН и типа того микробизнесами?
Кто-то из первых замов: А эти, так это вирусы, вы что не знаете что у нас сейчас противовирусные мероприятия?
Микробизнес: втб, Газпромнефть
Малый бизнес: Роснефть, Газпром, Сбербанк
Почему они отсрочку по налогам, госгарантий считают своими расходами?
Почему они закрыли всю страну практически на карантин, а хотят выплатить за 2 месяца только 5.3 млн сотрудникам МРОТ (12000х5.3х2)? А остальные работники?
Ну и 67 млрд на расширение списка??? Это что за помощь? :)
А может 1 трлн просто работающим гражданам, которые налоги платили, и благодаря в том числе которым, и компании налоги платили, раздать?
Почему они отсрочку по налогам, госгарантий считают своими расходами?
Люди просто смотрят далеко вперед и видят, что большинство бизнесов не доживут до момента окончания отсрочки.
Простите, фигню сморозил.
Норм. Без сарказма нынче никуда. Самоизолируйся, не самоизолируйся, всё равно зачистят)
Я человек простой. Вижу в плане слово "импортозамещение", понимаю, что план провальный.
1% ввп да и то в основном не деньгами а гарантиями и отсрочками. Иллюстрация для слова «мелочность» в букварь
финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований.
А зачем тогда нужен фонд благосостояния? Или это сейчас не кризис?
А что делать обычным ИП-шникам в итоге? Лапти вязать?
Кстати Правительство не дорабатывает, ай-яй-яй. А ведь вчера Кудрин предложил где взять деньги. это же решит сразу все проблемы.
Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб., которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.
ФНБ и Пенсионный уже пусты. Остались вклады.
Ну Путин же говорил весной 2014 отвечая корреспонденту Блумберга, что население, женщин и детей они будут ставить не позади, а впереди. Ну от по логике надо вклады изъят, дать вместо них облигации как при Сталине, три четверти этих денег отдать как обычно кому надо, ну а треть можно и населению отдать.
Да есть же самый очевидный и дешёвый способ:
Отменить на полгода все налоги (кроме НДС, акцизов, на дивиденды и всякие налоги с выигрышей в лотерею).
Тогда и арендодатели смогут дать скидки
И сотрудникам можно будет зарплаты платить полностью и активность деловая очень быстро восстановится (все захотят максимально быстро заработать).
Ну будет где то какая-то махинация может у кого с налогами. Но в целом это даст сильнейший толчок развития экономики. И главное ничего не будет стоить.
100 млрд уйдёт на поддержку и 900 спиздят, понятно.
Если вспомнить сколько доходило на помощь Республикам, то 100 - это крайне оптимистично.
900 млрд легчайшим образом уйдут на нефтянку, металлургию и химическую промышленность и другие такие капиталлоёмкие отрасли. А также на компенсацию выпадающих доходов бюджета от этих отраслей (с которых оплачиваются пенсии, полиция и военные между прочим). Я щас в одном предложении описал процентов 50 доходной части бюджета, и это крупный бизнес.
Или это мелкий бизнес по вашему? Или им не надо помогать и всех людей надо на улицу? Там что другие люди, не такие как все остальные? Рестораны и салоны красоты лучше чем металлурги?
нефтянку, металлургию и химическую промышленность
Каким боком пострадали предприятия непрерывного цикла? Там работники ни дня дома не просидели. Спрос на их продукцию никуда не пропал.
Нефтянка и металлургия и химоза щас с текущей международной ситуацией чуть ли не в минус работают. Если им не помочь (а также не возместить выпадающие налоги с них) будет немножко плохо. Как работникам, так и бюджетникам которые с их налогов едят
Да их и так никогда не бросят. Без них вся страна остановится.
Вот им и пойдут 900 млрд (или на компенсацию их налогов). Именно потому что это вся страна.
Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ оценили заявленные меры поддержки граждан и бизнеса в РФ в 0,7-1,2% ВВП. При этом пакеты таких мер в других странах существенно больше: в Германии – 37% ВВП, Италии – 20% ВВП, Великобритании – 16% ВВП, Франции – 14% ВВП, США – 12,4% ВВП.
да, но можно ли сравнивать РФ с развитыми странами?
Ну разница не на порядок или почти 4 порядка как с Германией. И если смотреть на действия Путина в мире, то мы как минимум номер два по развитости после США.
До 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для торговых центров.
Ну т.е. на мое микропредприятие с НДС и сотрудниками опять Н-И-Ч-Е-Г-О, даже отсрочки не будет. Спасибо!
Около 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей.
Каким образом просто отсрочка налога требует выделения денег самим государством?
Страховые части пенсии сами себя выплатят? Медицинская страховка ОМС? Или больничные или пособия по уходу за ребёнком? Или то что государство само их покроет - это не расход?
"После окончания отсрочки власти разрешат" За наши налоги нам разрешать существовать?
Лично я надеюсь, что у нас не начнут печатать деньги и ЦБ активней будет снижать ставку рефинансирования. И тогда есть шанс, что бедное население при стабильном уровне цен и относительно дешевых деньгах начнёт что-то предпринимать и запустит экономику.
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