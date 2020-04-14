Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
3369

Forbes: власти выделят 1 трлн рублей на поддержку экономики, 100 млрд рублей из них — для малого и среднего бизнеса Материал редакции

Правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля, говорят источники издания.

64 комментария
В закладки

Российское правительство может представить новый антикризисный план 16 апреля 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на три источника, участвовавших в его подготовке. Власти планируют выделить примерно 1 трлн рублей для поддержки экономики, говорят собеседники издания.

Около 520 млрд рублей планируется выделить из бюджета, ещё 430 млрд рублей — госгарантиями. По словам источников издания, новый пакет включает поддержку крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и меры социальной поддержки.

Общие меры поддержки экономики:

  • Субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям, которые не будут сокращать сотрудников, и предоставление 50% госгарантии. Это самая «дорогая» мера, уточняют источники.
  • Поддержка строительства, авиаперевозок, автомобильной и лёгкой промышленности.
  • Софинансирование за счёт федерального бюджета программ развития регионов.

  • Поддержка программ импортозамещения в промышленности.

  • Снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение аванса по госзакупкам до 50% от суммы контракта.

Социальная поддержка:

  • 153 млрд рублей планируется выделить в мае-июне на выплату зарплат компаниям из наиболее пострадавших отраслей, которые не сокращали сотрудников. Размер выплат составит 1 МРОТ на одного работника.
  • Программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат планируется распространить на средние и крупные предприятия. Для этого власти выделят около 130 млрд рублей госгарантий.

Поддержка малого и среднего бизнеса:

  • Около 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей.
  • 67 млрд рублей — на расширение списка наиболее пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами.
  • До 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для торговых центров.
  • После окончания отсрочки власти разрешат выплачивать долги по налогам каждый месяц равными долями с 1 октября 2020 года в течение года.

10 апреля Bloomberg со ссылкой на источники также сообщил, что российское правительство обсуждает возможность дополнительно выделить 1 трлн рублей на антикризисные меры. По словам собеседников издания, финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований.

#новость

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
10
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 64, "likes": 2, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 120293, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Apr 2020 21:06:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Поплавский

24

А 900 млрд - для друзей Путина?

Ответить

Alex Petrov

Константин
9

Материала для сценария столько, что можно не то что фильм, а сериал запилить: "Одиннадцать друзей Путина". 

Ответить

Айдар Зарипов

Alex
1

я боюсь лайкать ваш коммент...просто мышкой повожу около лайка...

Ответить

Дмитрий Заварзин

Константин
0

Если поделить на каждого жителя страны, было бы гораздо больше толку.

Ответить

Μихаил Αвдеев

Дмитрий
0

По 7к, как в Казахстане 

Ответить

Arthur Niazyan

12

Уже третий пакет помощи. Отлично.

Ответить

Andrey Greenberg

Arthur
15

Пакет с пакетами

Ответить

Тохид Асланлы

Andrey
4

Мусорный пакет

Ответить

Andrey Greenberg

Тохид
1

Инновации в действии)

Ответить

Андрей Викторович

Arthur
10

Пакет обещаний

Ответить

Andrey Kulakov

Arthur
9

Пакет третий, парадный!)

Ответить

Yury Savinsky

Arthur
4

Статистика:
Пакетов: отправлено = 2, получено = 0, потеряно = 2 (100% потерь)

Ответить

Alex Petrov

Arthur
1

В час по чайной ложке. 

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
3

Что бы у народа крыша от сумм не поехала. Порциями обещают.

Ответить

Alex Petrov

Arthur
3

Обещать не значит выдать.

Ответить

Alexandre Svergoun

Arthur
1

Просто вы не поняли.  В связи с кризисом,  вы должны свой пакет принести. 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Arthur
1

А все как-то мимо...

Ответить

Вася Пражкин

13

 власти выделят 1 трлн рублей

Ответить

Alex Petrov

Вася
2

Алишер Бурханович побойтесь  бога , мы же только же объявили о поддержке онлайн-доставки еды.

Ответить

Alex Petrov

7

Не увидел в пакет мер описания поддержки малого бизнеса. Наверное то ли бизнес настолько мелкий, то ли его поддержка. 

Ответить

Балакин Илья

Alex
3

Для смп предоставили пакет мер поддержки, для микробизнеса - просто пакет

Ответить

Alex Petrov

Балакин
5

А для ИП обещали упаковку от этого пакета?

Ответить

Арнольд Валерьянович

Alex
0

чек от пакета

Ответить

Лиана Липанова

Alex
1

Разделила список по целям поддержки, чтобы было понятнее

Ответить

Alex Petrov

Лиана
1

Торговые центры  по версии правительства это малый бизнес? Ахахахха
Да и остальные меры касаются всех компаний как я понял.

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
1

У них и сеть бензоколонок тоже входит малый бизнес. Всё что мельче - микро.

Ответить

Alex Petrov

Arthur
1

Как сейчас представляю, на заседании правительства:
Кто-то: а что будем делать с ИП и прочими на УСН и типа того микробизнесами?
Кто-то из первых замов: А эти, так это вирусы, вы что не знаете что у нас сейчас противовирусные мероприятия?

Ответить

Atticus Fincher

Alex
0

Микробизнес: втб, Газпромнефть
Малый бизнес: Роснефть, Газпром, Сбербанк

Ответить

Madina Djalilova

7

Почему они отсрочку по налогам, госгарантий считают своими расходами?
Почему они закрыли всю страну практически на карантин, а хотят выплатить за 2 месяца только 5.3 млн сотрудникам МРОТ (12000х5.3х2)? А остальные работники?
Ну и 67 млрд на расширение списка??? Это что за помощь? :)
А может 1 трлн просто работающим гражданам, которые налоги платили, и благодаря в том числе которым, и компании налоги платили, раздать?

Ответить

Alex Petrov

Madina
1

Потому что могут. 

Ответить

Вася Пражкин

Madina
0

 Почему они отсрочку по налогам, госгарантий считают своими расходами?

Люди просто смотрят далеко вперед и видят, что большинство бизнесов не доживут до момента окончания отсрочки.

Ответить

Arthur Niazyan

3

Простите, фигню сморозил.

Ответить

Роман Тт

Arthur
6

После редактирования исходного комментария этот тоже был изменён

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
0

Ваш нормальный был. А мой - детский сад.

Ответить

Andrey Greenberg

Arthur
1

Норм. Без сарказма нынче никуда. Самоизолируйся, не самоизолируйся, всё равно зачистят)

Ответить

Степан Фадеев

4

Я человек простой. Вижу в плане слово "импортозамещение", понимаю, что план провальный.

Ответить

Alex E

3

1 трлн туда один сюда , а ты все сидишь и ждешь поддержки а ее все нет)

Ответить

Dmitry Ulitin

3

 1% ввп да и то в основном не деньгами а гарантиями и отсрочками. Иллюстрация для слова «мелочность» в букварь

Ответить

Alexandre Svergoun

2

финансирование планируется привлечь за счёт увеличения заимствований.

А зачем тогда нужен фонд благосостояния? Или это сейчас не кризис? 

Ответить

Murat Oshroev

Alexandre
2

видимо, его уже скушали 

Ответить

Владимир Кролико

2

А что делать обычным ИП-шникам в итоге? Лапти вязать?

Ответить

Arthur Niazyan

Владимир
2

главное не склеить

Ответить

Alex Petrov

2

  Кстати Правительство не дорабатывает, ай-яй-яй.  А ведь вчера Кудрин предложил где взять деньги. это же решит сразу все проблемы.
   Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб., которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке. 

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
0

ФНБ и Пенсионный уже пусты. Остались вклады.

Ответить

Alex Petrov

Arthur
2

Ну Путин же говорил весной 2014 отвечая корреспонденту Блумберга, что население, женщин и детей они будут ставить не позади, а впереди. Ну от по логике надо вклады изъят, дать вместо них облигации как при Сталине, три четверти этих денег отдать как обычно кому надо, ну а треть можно и населению отдать.

Ответить

Madina Djalilova

2

Да есть же самый очевидный и дешёвый способ:
Отменить на полгода все налоги (кроме НДС, акцизов, на дивиденды и всякие налоги с выигрышей в лотерею).
Тогда и арендодатели смогут дать скидки
И сотрудникам можно будет зарплаты платить полностью и активность деловая очень быстро восстановится (все захотят максимально быстро заработать).
Ну будет где то какая-то махинация может у кого с налогами. Но в целом это даст сильнейший толчок развития экономики. И главное ничего не будет стоить.

Ответить

Яков Морозов

1

Отсрочка налогов, потом разрешат по долям выплатить. Спасибо!

Ответить

Michael Shramko

1

Нехватает зевающего смайлика

Ответить

Sergey Burmistrov

0

100 млрд уйдёт на поддержку и 900 спиздят, понятно.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergey
1

Если вспомнить сколько доходило на помощь Республикам, то 100 - это крайне оптимистично.

Ответить

Станислав Антохи

Sergey
0

900 млрд легчайшим образом уйдут на нефтянку, металлургию и химическую промышленность и другие такие капиталлоёмкие отрасли. А также на компенсацию выпадающих доходов бюджета от этих отраслей (с которых оплачиваются пенсии, полиция и военные между прочим). Я щас в одном предложении описал процентов 50 доходной части бюджета, и это крупный бизнес. 
Или это мелкий бизнес по вашему? Или им не надо помогать и всех людей надо на улицу? Там что другие люди, не такие как все остальные? Рестораны и салоны красоты лучше чем металлурги? 

Ответить

Arthur Niazyan

Станислав
0

нефтянку, металлургию и химическую промышленность

Каким боком пострадали предприятия непрерывного цикла? Там работники ни дня дома не просидели. Спрос на их продукцию никуда не пропал.

Ответить

Станислав Антохи

Arthur
0

Нефтянка и металлургия и химоза щас с текущей международной ситуацией чуть ли не в минус работают. Если им не помочь (а также не возместить выпадающие налоги с них) будет немножко плохо. Как работникам, так и бюджетникам которые с их налогов едят

Ответить

Arthur Niazyan

Станислав
1

Да их и так никогда не бросят. Без них вся страна остановится.

Ответить

Станислав Антохи

Arthur
1

Вот им и пойдут 900 млрд (или на компенсацию их налогов). Именно потому что это вся страна. 

Ответить

Иван Глухов

0

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ оценили заявленные меры поддержки граждан и бизнеса в РФ в 0,7-1,2% ВВП. При этом пакеты таких мер в других странах существенно больше: в Германии – 37% ВВП, Италии – 20% ВВП, Великобритании – 16% ВВП, Франции – 14% ВВП, США – 12,4% ВВП.

Ответить

Leo Uvarov

Иван
0

да, но можно ли сравнивать РФ с развитыми странами?

Ответить

Alex Petrov

Leo
1

Ну разница не на порядок или почти 4 порядка как с Германией.  И если смотреть на действия Путина в мире, то мы как минимум номер два по развитости после США.

Ответить

Sergey Didenko

0

До 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для торговых центров.

Ну т.е. на мое микропредприятие с НДС и сотрудниками опять Н-И-Ч-Е-Г-О, даже отсрочки не будет. Спасибо!

Ответить

Sergey Burmistrov

0

Около 20 млрд рублей на отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей.

Каким образом просто отсрочка налога требует выделения денег самим государством?

Ответить

Станислав Антохи

Sergey
0

Страховые части пенсии сами себя выплатят? Медицинская страховка ОМС? Или больничные или пособия по уходу за ребёнком? Или то что государство само их покроет - это не расход?

Ответить

Илья

0

"После окончания отсрочки власти разрешат" За наши налоги нам разрешать существовать?

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Спойлер:

Ответить

Alex Konin

0

Лично я надеюсь, что у нас не начнут печатать деньги и ЦБ активней будет снижать ставку рефинансирования. И тогда есть шанс, что бедное население при стабильном уровне цен и относительно дешевых деньгах начнёт что-то предпринимать и запустит экономику. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Автоматизация с помощью роботов RPA
Главным отличием RPA от других инструментов автоматизации является принцип взаимодействия между программами не на уровн…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
Держать дистанцию
Прошлое и будущее систем самообслуживания
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
КотоИзоляция: самые обсуждаемые коты в соцсетях
Режим самоизоляции открыл для нас новую реальность. Мы еще никогда так много времени не проводили с детьми, мужьями/жен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Панкратов
за день
Где подписать петицию против субсидии агрегаторам, правильно Федор Овчинников говорит. Одна из немногих растущих сейчас ниш, зачем им помощь?
Глава «Додо пиццы» Фёдор Овчинников о субсидировании сервисов доставки: «Это странная несправедливая мера поддержки»
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Александр Лавров

Не могу отключить рекламу на…

Айдар Зарипов

Forbes: власти выделят 1 трлн…

Bet Papa

Компенсации сотрудникам от…

Laugh Radiant

Авито отклоняет запрос об…

Alex Konin

Forbes: власти выделят 1 трлн…

Max Marlow

Не могу отключить рекламу на…

Roman Belyaev

Как мы искали «концепцию ежа…

Олег Багуль

Как открыть свою кальянную?

Arthur Niazyan

Основатель Natura Siberica…

Matteos Babenko

Не могу отключить рекламу на…

Konstantin_Andreevi…

Forbes: власти выделят 1 трлн…

Полет Нормальный

Основатель Natura Siberica…

Alex Petrov

Forbes: власти выделят 1 трлн…

Rembrand O

Чудное время, чтобы войти в…

Nikolay Kapustin

Electronmotors…

Anderson Silva

Провести курс в университете…

Артур

GitHub предоставил бесплатным…

Артём Сердюк

Рестораторы потребовали от…

Никита Зайцев

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Виктор Алексеенко

Я нарисовал 100 логотипов за 15…