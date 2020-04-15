До этого $1 млрд инвестиций компания привлекла 7 апреля.
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Сервис краткосрочной аренды Airbnb, чей бизнес страдает из-за пандемии Covid-2019, оформил новый кредит на $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на компанию. В числе инвесторов — Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners и другие, уточнили источники агентства.
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Кредит оформляется с преимущественным правом взыскания – если компания не сможет выполнить свои обязательства, кредиторы должны получить деньги первыми, уточняет информагентство. Заём предоставлен на пять лет, пишет Reuters. Участники сделки отказались от комментариев.
- 7 апреля 2020 года компания уже привлекла $1 млрд от группы инвесторов, в том числе Silver Lake, в качестве долга и капитала. Эта сумма должна была помочь сервису справиться с затяжным кризисом, писала Financial Times. В новой сделке Silver Lake «один из крупнейших участников», рассказал источник Reuters.
- В марте Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что по итогам четвёртого квартала 2019 года Airbnb увеличила убытки почти вдвое, до $276 млрд. Financial Times писала, что на фоне массовой отмены бронирований сервис снизил собственную оценку на 16%, до $26 млрд. В 2020 году компания планировала выйти на биржу.
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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Ivan Samsonov
"Airbnb увеличила убытки почти вдвое, до $276 млрд" в таком случае, боюсь, 1 миллиард ей не поможет.
Dzmitry KhabibullinIvan
Думаю опечатка , миллионов там должно быть :)
Ivan SamsonovDzmitry
Владимир ЛегкийDzmitry
Cамо название ссылки на источник информации расставляет все по местам. Можно даже не переходить, а просто навести указатель :)
Pavel Stoyanov
На что они тратят эти деньги? Не думаю, что у них на постоянке огромный штат. А все остальные косты должны уменьшаться пропорционально уменьшению бизнеса
Vornex IncPavel
Бабки рубят перед уходом
Полет НормальныйPavel
выводят перед банкротсвом
Artem Ilchenko
Самое время ФРС выкупить этот «актив». Когда-нибудь потом, когда прибыль опять станет никому не нужна - продадут обратно и еще и наварятся.