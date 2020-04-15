Сервис краткосрочной аренды Airbnb, чей бизнес страдает из-за пандемии Covid-2019, оформил новый кредит на $1 млрд. В числе инвесторов — Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners и другие, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Кредит оформляется с преимущественным правом взыскания – если компания не сможет выполнить свои обязательства, кредиторы должны получить деньги первыми, уточняет информагентство. Заём предоставлен на пять лет, пишет Reuters. Участники сделки отказались от комментариев.