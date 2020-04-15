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Финансы
Галина Мубаракшина
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Reuters: Airbnb заняла ещё $1 млрд у группы инвесторов на фоне кризиса из-за пандемии Материал редакции

До этого $1 млрд инвестиций компания привлекла 7 апреля.

  • Сервис краткосрочной аренды Airbnb, чей бизнес страдает из-за пандемии Covid-2019, оформил новый кредит на $1 млрд. В числе инвесторов — Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners и другие, пишет Reuters со ссылкой на источники.

  • Кредит оформляется с преимущественным правом взыскания – если компания не сможет выполнить свои обязательства, кредиторы должны получить деньги первыми, уточняет информагентство. Заём предоставлен на пять лет, пишет Reuters. Участники сделки отказались от комментариев.

  • 7 апреля 2020 года компания уже привлекла $1 млрд от группы инвесторов, в том числе Silver Lake, в качестве долга и капитала. Эта сумма должна была помочь сервису справиться с затяжным кризисом, писала Financial Times. В новой сделке Silver Lake «один из крупнейших участников», рассказал источник Reuters.
  • В марте Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что по итогам четвёртого квартала 2019 года Airbnb увеличила убытки почти вдвое, до $276 млрд. Financial Times писала, что на фоне массовой отмены бронирований сервис снизил собственную оценку на 16%, до $26 млрд. В 2020 году компания планировала выйти на биржу.

#новость #airbnb

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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5 комментариев
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Ivan Samsonov

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"Airbnb увеличила убытки почти вдвое, до $276 млрд" в таком случае, боюсь, 1 миллиард ей не поможет.

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Dzmitry Khabibullin

Ivan
2

Думаю опечатка , миллионов там должно быть :)

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Pavel Stoyanov

0

На что они тратят эти деньги? Не думаю, что у них на постоянке огромный штат. А все остальные косты должны уменьшаться пропорционально уменьшению бизнеса

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Vornex Inc

Pavel
0

Бабки рубят перед уходом

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Artem Ilchenko

0

Самое время ФРС выкупить этот «актив». Когда-нибудь потом, когда прибыль опять станет никому не нужна - продадут обратно и еще и наварятся.

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