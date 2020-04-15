Некоторые предприниматели сегодня переживают подъем — их бизнес-модель как никогда успешна. Другие оказались на грани выживания — их, к сожалению, очень много.

Мы видим, что многие бизнесмены готовы помогать тем, кому не повезло. Они чётко понимают, что только взаимовыручка сейчас может сработать, так как помощи ждать особо не от кого. Взаимодонаты — это возможность прозрачно и без лишней бюрократии поддержать друг друга.