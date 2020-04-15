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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Сам банк внесет в фонд 10 млн рублей.
Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил фонд поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-19. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Фонд будет пополняться за счёт добровольных взносов клиентов банка: пользователи могут установить процент для перечисления с каждого платежа или пожертвовать любую сумму в интернет-банке. Поступившие средства «Точка» распределит между ИП и компаниями, подавшими заявки в интернет-банке.
В будущем перечислить пожертвование смогут все желающие, а не только клиенты банка. Сама «Точка» внесёт в фонд 10 млн рублей.
В первую очередь помощь смогут получить компании старше года из пострадавших отраслей — в частности, если они не смогли договориться с арендодателем о «каникулах» или не могут выплатить зарплаты, уточнили в банке. Единовременная выплата составит не более 200 тысяч рублей. Отчёты будут опубликованы в открытом доступе.
По-моему, как нельзя кстати сейчас устанавливать выгодные связи на перспективу путём взаимовыручки и поддержки.
Отличная тема.
Жаль, что не Сбер это придумал(
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
По ту сторону экрана, поди, Путин сидит?
Ничё не понял, зачем ИП Ивану Иванову из Казани перечислять деньги ИП Петру Петрову из Новосибирска например? В чём выгода? Может у Петрова бизнес нерентабельный или он на шлюх всё потратит? И где гарантия что самому Иванову в будущем помощь придёт?
Дожили бля, касса взаимпомощи для бизнеса. Что дальше? Слава Путину епт...
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