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Финансы
Татьяна Боброва
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Банк «Точка» запустил фонд для прямой помощи бизнесу — предприниматели могут помочь друг другу деньгами Материал редакции

Сам банк внесет в фонд 10 млн рублей.

11 комментариев
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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил фонд поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-19. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Фонд будет пополняться за счёт добровольных взносов клиентов банка: пользователи могут установить процент для перечисления с каждого платежа или пожертвовать любую сумму в интернет-банке. Поступившие средства «Точка» распределит между ИП и компаниями, подавшими заявки в интернет-банке.

В будущем перечислить пожертвование смогут все желающие, а не только клиенты банка. Сама «Точка» внесёт в фонд 10 млн рублей.

В первую очередь помощь смогут получить компании старше года из пострадавших отраслей — в частности, если они не смогли договориться с арендодателем о «каникулах» или не могут выплатить зарплаты, уточнили в банке. Единовременная выплата составит не более 200 тысяч рублей. Отчёты будут опубликованы в открытом доступе.

Некоторые предприниматели сегодня переживают подъем — их бизнес-модель как никогда успешна. Другие оказались на грани выживания — их, к сожалению, очень много.

Мы видим, что многие бизнесмены готовы помогать тем, кому не повезло. Они чётко понимают, что только взаимовыручка сейчас может сработать, так как помощи ждать особо не от кого. Взаимодонаты — это возможность прозрачно и без лишней бюрократии поддержать друг друга.

Яна Ганник
сооснователь «Точки»

#новость #точка #бизнеснакарантине

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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11 комментариев
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Bargusik Gusik

7

По-моему, как нельзя кстати сейчас устанавливать выгодные связи на перспективу путём взаимовыручки и поддержки.
Отличная тема.
Жаль, что не Сбер это придумал(

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Дмитрий Пасютин

Bargusik
0

поздравляю с первым комментарием!

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33_rublya

4

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!

Ответить

Константин Полухтин

33_rublya
1

По ту сторону экрана, поди, Путин сидит?

Ответить

Tema Krukovets

Константин
5

Печенег

Ответить

R S

33_rublya
0

Очень типично для России.

Ответить

Дмитрий Пасютин

1

Ничё не понял, зачем ИП Ивану Иванову из Казани перечислять деньги ИП Петру Петрову из Новосибирска например? В чём выгода? Может у Петрова бизнес нерентабельный или он на шлюх всё потратит? И где гарантия что самому Иванову в будущем помощь придёт?

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Денис Демидов

Дмитрий
0

Смысл ничто, хороший pr для банка все!

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Максим Красуцкий

0

Дожили бля, касса взаимпомощи для бизнеса. Что дальше? Слава Путину епт...

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Василий Степанов

Максим
0

Талоны на питание

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Dmitry Korolev

0

Поздравляю, вы изобрели ФНБ. 

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