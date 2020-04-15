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Финансы
Лиана Липанова
956

Российский сервис хранения вещей с доставкой «Кьюби» привлёк 6 млн рублей от YellowRockets Материал редакции

«Кьюби» фотографирует, упаковывает и забирает вещи на склад, а затем возвращает их при необходимости.

8 комментариев
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Российский сервис хранения вещей с доставкой «Кьюби» (QB) привлёк инвестиции от венчурного фонда YellowRockets и частных инвесторов. YellowRockets вложил в компанию 6 млн рублей, общий объём раунда и оценка компании не раскрываются, рассказал vc.ru представитель фонда.

«Кьюби» фотографирует, упаковывает и забирает вещи на склад, а затем возвращает их при необходимости. Сервис предлагает свои услуги и для физлиц, и для бизнеса.

Три аргумента, почему мы инвестировали и верим в стартап «Кьюби»: рынок, команда, трекшн (явное количественное доказательство того, что услуга имеет спрос — vc.ru). Рынок личного хранения вещей в России растет и у «Кьюби» есть все шансы стать одним из лидеров рынка.

Нам очень нравится команда, которая занимается этим стартапом. Они показывают результаты, средства, полученные от инвестиций, используют с умом. Стартап демонстрирует хороший трекшн, высокий уровень сервиса и потребительскую лояльность, историю роста.

Сергей Богданов
гендиректор YellowRockets

Привлечённые деньги компания планирует направить на развитие b2b-направления, инфраструктуры и масштабирование.

Сервис работает с 2018 года в Москве. Суммарная площадь складов компании составляет 181 тысячу м². «Кьюби» предлагает два тарифа: «За предмет» и «За объём». По тарифу «За предмет» можно хранить вещи за 149-549 рублей в месяц, «За объём» — 749-899 рублей в месяц.

Хранение вещей по подписке предлагает и российский сервис «Чердак»: его сотрудники также приезжают к клиентам, фотографируют и увозят вещи. В 2018 году стартап привлёк $600 тысяч инвестиций, а в 2019 году — ещё $2 млн.

#новость #кьюби

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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8 комментариев
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Александр Львов

3

Если у сервиса 181 тысяча метров складских площадей, то зачем ему инвестиции 6 млн рублей? 

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Barista Lab

Александр
0

В it разработки наверно

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Владислав Медведев

0

Мда 6 миллионов рублей это прям огромная инвестиция, тем более от фонда.

Ответить

Юрий Тимков

Владислав
3

И тем не менее дали денег, в разгар пандемии) удивили ребята)

Ответить

Leu Kirill

1

Получается что покачто "Чердак" круче чем кьюби. Посмотрим - кто кого?

Ответить

Николай Шелопугин

Leu
0

Я за чердак

Ответить

Гриша Булыжников

0

а что с сохранностью вещей? допустим, барахло покрылось плесенью на сыром складе, какие дальнейшие действия?

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Eugene Smirnov

0

40%, небось, забрали

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