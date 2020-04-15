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«Кьюби» фотографирует, упаковывает и забирает вещи на склад, а затем возвращает их при необходимости.
Российский сервис хранения вещей с доставкой «Кьюби» (QB) привлёк инвестиции от венчурного фонда YellowRockets и частных инвесторов. YellowRockets вложил в компанию 6 млн рублей, общий объём раунда и оценка компании не раскрываются, рассказал vc.ru представитель фонда.
«Кьюби» фотографирует, упаковывает и забирает вещи на склад, а затем возвращает их при необходимости. Сервис предлагает свои услуги и для физлиц, и для бизнеса.
Привлечённые деньги компания планирует направить на развитие b2b-направления, инфраструктуры и масштабирование.
Сервис работает с 2018 года в Москве. Суммарная площадь складов компании составляет 181 тысячу м². «Кьюби» предлагает два тарифа: «За предмет» и «За объём». По тарифу «За предмет» можно хранить вещи за 149-549 рублей в месяц, «За объём» — 749-899 рублей в месяц.
Хранение вещей по подписке предлагает и российский сервис «Чердак»: его сотрудники также приезжают к клиентам, фотографируют и увозят вещи. В 2018 году стартап привлёк $600 тысяч инвестиций, а в 2019 году — ещё $2 млн.
Если у сервиса 181 тысяча метров складских площадей, то зачем ему инвестиции 6 млн рублей?
Мда 6 миллионов рублей это прям огромная инвестиция, тем более от фонда.
Получается что покачто "Чердак" круче чем кьюби. Посмотрим - кто кого?
а что с сохранностью вещей? допустим, барахло покрылось плесенью на сыром складе, какие дальнейшие действия?
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