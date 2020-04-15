Три аргумента, почему мы инвестировали и верим в стартап «Кьюби»: рынок, команда, трекшн (явное количественное доказательство того, что услуга имеет спрос — vc.ru). Рынок личного хранения вещей в России растет и у «Кьюби» есть все шансы стать одним из лидеров рынка.

Нам очень нравится команда, которая занимается этим стартапом. Они показывают результаты, средства, полученные от инвестиций, используют с умом. Стартап демонстрирует хороший трекшн, высокий уровень сервиса и потребительскую лояльность, историю роста.