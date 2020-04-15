Но только при условии сохранения рабочих мест.

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Президент России Владимир Путин во время трансляции совещания с правительством предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Деньги смогут получить компании в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости.

Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат. Объём поддержки будет рассчитываться из общей численности работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

«Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца с 1 мая», — добавил Путин.

Средства поступят на счёт компании начиная с 18 мая, а деньги за май придут в июне.

Кроме того, Путин предложил включить в список наиболее пострадавших отраслей МСБ в сфере торговли непродовольственными товарами.

Сейчас в список наиболее пострадавших отраслей входят:

Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечений.



Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.



Турагентства и другие компании в сфере туризма.



Гостиничный бизнес.



Общественное питание.



Дополнительное образование, негосударственные образовательные учреждения.



Организация конференций и выставок.



Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).



Президент отметил, что получить кредиты на выплату зарплат бизнесу очень трудно. Поэтому не менее 75% кредитов на выплату зарплат будет обеспечено гарантиями ВЭБ. Он предложил расширить меру по кредитованию на средние и крупные компании.

Путин также попросил доработать список системообразующих предприятий. В этот перечень уже вошло более тысячи компаний, напомнил президент.

Он предложил разработать новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями. Такая поддержка поможет сохранить стабильную работу системообразующих предприятий и их партнёров.

Кроме того, Путин предложил дополнительно направить 200 млрд рублей регионам на поддержку занятости, выплату пособий и зарплат и решения других социальных вопросов, а также более 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.

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