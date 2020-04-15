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Но только при условии сохранения рабочих мест.
Президент России Владимир Путин во время трансляции совещания с правительством предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Деньги смогут получить компании в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости.
Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат. Объём поддержки будет рассчитываться из общей численности работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
«Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца с 1 мая», — добавил Путин.
Средства поступят на счёт компании начиная с 18 мая, а деньги за май придут в июне.
Кроме того, Путин предложил включить в список наиболее пострадавших отраслей МСБ в сфере торговли непродовольственными товарами.
Сейчас в список наиболее пострадавших отраслей входят:
Президент отметил, что получить кредиты на выплату зарплат бизнесу очень трудно. Поэтому не менее 75% кредитов на выплату зарплат будет обеспечено гарантиями ВЭБ. Он предложил расширить меру по кредитованию на средние и крупные компании.
Путин также попросил доработать список системообразующих предприятий. В этот перечень уже вошло более тысячи компаний, напомнил президент.
Он предложил разработать новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями. Такая поддержка поможет сохранить стабильную работу системообразующих предприятий и их партнёров.
Кроме того, Путин предложил дополнительно направить 200 млрд рублей регионам на поддержку занятости, выплату пособий и зарплат и решения других социальных вопросов, а также более 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.
Ну да))) За неделю работы российской программы кредитования малого бизнеса под зарплату было подано, аж, 158 заявок, из которых удовлетворили 6 (шесть), на всю страну. Путин говорит много, но когда доходит время до дел, становится все угрюмо!
Царь то добрый и справедливый, а жадные бояре-чиновники не исполняют.
Просто создают видимость "помощи". Да-да, бояре не исполняют, а царь добрый. Вся эта схема тянется еще с совка.
Все прекрасно понимают, что деньги можно напрямую раздать населению.
Берем заначку 12 трл. руб. из ФНБ, делим на условные 145 млн. населения, получаем около 82 000 руб. КАЖДОМУ гражданину страны.
Ладно, это ж получается как в загнившей Америке, по косарю каждому! Мы же не хотим так же загнить, да?? Поделим на два!
Давайте хотя бы по 40 000 рублей КАЖДОМУ гражданину страны. И после такой раздачи в ФНБ останется еще 6 триллионов фантиков.
Надо смотреть в глубь мотивации принятия таких решений о "помощи". Видимо царь считает, что деньги в ФНБ принадлежат ему и его друзьям, а не гражданам страны.
По сути Путин денег не дал, а перераспределил часть выплат центров занятости безработным, на предприятия. Сумма то одинаковая.
Да кстати бюджет еще от этой многоходовочки заработает, с пособия по безработице НДФЛ и страховые на платятся, а здесь извольте заплатить. Эх головастый мужик Путин..
Верное решение
Правильно, рейтинги надо как то поднимать... Скажешь все что угодно. А бабки получать только в июне)
То есть у меня должно быть 20 сотрудников и я должен за какой-то N период уволить только одного? Если у меня меньше сотрудников и я уволил хотя бы одного - праву на льготу я теряю. Много ли компании со среднесписочной численностью меньше 20 человек на одно юрлицо? Я думаю очень много. Какая в среднем оборачиваемость кадров? В разных сферах по разному, но цифры которые я знаю: 2-3 года. Значит если у меня 20+ сотрудников, то за год 7 поменяется (ну в среднем 1 в 1,5 месяца). Получается для Предприятий меньше 20 - это не работает. Для Предприятий больше 20 - тоже не работает. У меня все. Пойду чай заварю - от чая больше пользы чем от политики. ☕️
Пришло уведомление этой новости. Прочитала раз. Подумала, показалось. Увидела слова "Путин", "бизнес", "безвозмездно", прочитала второй раз. И первый вопрос, который пришел на ум: «серьезно?» 🤔
Хотя статья вот-вот дописывается, думаю, сейчас автор снимет мне розовые очки и окунет головой в реальность :)
Я прям представляю эту помощь...
Помощь 10т.р.
А сохранить нужно будет на 3млн.
Или есть где то условия и цифры, кому и сколько возможно получить?
Блин, мне страшно. Это что же они там затеяли?...
Неужели душу придется продавать
Уже все, кто в кризисе, более 5% уволили.
а что делать ИП???? что делать малому бизнесу??
Статья ещё дополняется. Ждём подробности 👍🏻
Это и на ИП тоже распространяется?
Вот кстати этот момент непонятен. По сути все ИП, которые работают сами на себя без сотрудников — отправились в пешее эротическое. Нахуй отправились, т.е.
Теремок-то что? А Андерсен?
Михаил Гончаров писал в фб у себя что как раз таки мрот на каждого сотрудника его бы устроил. Лучше это, чем ничего.
Был назван срок, что получить должны будут начиная с 18 мая. Вот тогда и видно будет.
В речи вроде было про 90% а не 95 о_О
Автосервисы опять в пролёте...
В пролете все, компания из 30 человек в лучшем случае получит 360 т.р. в месяц. На что бы их потратить?
Ну так кто же заставляет обращаться? Здесь многие говорили про «хотя бы МРОТ».
Штрафами сотрудников за нарушение режима карантина вернут все обратно с прибылью.
Ну да, работодатель скажет приходите за 12130 руб. А на выходе сотрудников будет ожидать полиция. Бабах! Нарушение карантина. Сразу минус 5000. Итого выплата составит 7130 руб. 🤔
кто в черную работал, тот обосрался.
кто в чёрную работал ничего не потерял, в отличие от тех кто платил и остался с обещанной помощью
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