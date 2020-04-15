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Финансы
Лиана Липанова
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Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь Материал редакции

Но только при условии сохранения рабочих мест.

48 комментариев
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Президент России Владимир Путин во время трансляции совещания с правительством предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Деньги смогут получить компании в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости.

Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат. Объём поддержки будет рассчитываться из общей численности работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

«Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца с 1 мая», — добавил Путин.

Средства поступят на счёт компании начиная с 18 мая, а деньги за май придут в июне.

Кроме того, Путин предложил включить в список наиболее пострадавших отраслей МСБ в сфере торговли непродовольственными товарами.

Сейчас в список наиболее пострадавших отраслей входят:

  • Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Турагентства и другие компании в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Дополнительное образование, негосударственные образовательные учреждения.
  • Организация конференций и выставок.
  • Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
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Президент отметил, что получить кредиты на выплату зарплат бизнесу очень трудно. Поэтому не менее 75% кредитов на выплату зарплат будет обеспечено гарантиями ВЭБ. Он предложил расширить меру по кредитованию на средние и крупные компании.

Путин также попросил доработать список системообразующих предприятий. В этот перечень уже вошло более тысячи компаний, напомнил президент.

Он предложил разработать новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями. Такая поддержка поможет сохранить стабильную работу системообразующих предприятий и их партнёров.

Кроме того, Путин предложил дополнительно направить 200 млрд рублей регионам на поддержку занятости, выплату пособий и зарплат и решения других социальных вопросов, а также более 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.

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48 комментариев
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Гарик Авакян

19

Ну да))) За неделю работы российской программы кредитования малого бизнеса под зарплату было подано, аж, 158 заявок, из которых удовлетворили 6 (шесть), на всю страну. Путин говорит много, но когда доходит время до дел, становится все угрюмо!

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Arthur Niazyan

Гарик
19

Царь то добрый и справедливый, а жадные бояре-чиновники не исполняют.

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Артем Акулов

Гарик
1

Просто создают видимость "помощи". Да-да, бояре не исполняют, а царь добрый. Вся эта схема тянется еще с совка.

Все прекрасно понимают, что деньги можно напрямую раздать населению.

Берем заначку 12 трл. руб. из ФНБ, делим на условные 145 млн. населения, получаем около 82 000 руб. КАЖДОМУ гражданину страны.

Ладно, это ж получается как в загнившей Америке, по косарю каждому! Мы же не хотим так же загнить, да?? Поделим на два!

Давайте хотя бы по 40 000 рублей КАЖДОМУ гражданину страны. И после такой раздачи в ФНБ останется еще 6 триллионов фантиков.

Надо смотреть в глубь мотивации принятия таких решений о "помощи". Видимо царь считает, что деньги в ФНБ принадлежат ему и его друзьям, а не гражданам страны.

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Doktor Streyndzhlav

Артем
0

Возможно, денег нет.

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Evgeny Shershukov

12

Птичка-говорун!

Ответить

Alex Petrov

9

По сути Путин денег не дал, а перераспределил часть выплат центров занятости безработным, на предприятия. Сумма то одинаковая. 
Да кстати бюджет еще от этой многоходовочки заработает, с пособия по безработице НДФЛ и страховые на платятся, а здесь извольте заплатить.  Эх головастый мужик Путин..

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Фил Гуд

7

Жаль, что только на словах...

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Михаил Синицын

0

Верное решение

Ответить

Rus Zay

Михаил
11

Это для рейтинга было сказано, дело депутатов проголосовать против.

Ответить

Евгения Панкова

Rus
0

Правильно, рейтинги надо как то поднимать... Скажешь все что угодно. А бабки получать только в июне)

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Arthur Niazyan

Михаил
3
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Dmitry Ievlev

Михаил
2

Поддерживаю

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Dennis Gooddeni

Михаил
1

Тут тоже верное

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Vladimir Chyorniy

5

То есть у меня должно быть 20 сотрудников и я должен за какой-то N период уволить только одного? Если у меня меньше сотрудников и я уволил хотя бы одного - праву на льготу я теряю. Много ли компании со среднесписочной численностью меньше 20 человек на одно юрлицо? Я думаю очень много. Какая в среднем оборачиваемость кадров? В разных сферах по разному, но цифры которые я знаю: 2-3 года. Значит если у меня 20+ сотрудников, то за год 7 поменяется (ну в среднем 1 в 1,5 месяца). Получается для Предприятий меньше 20 - это не работает. Для Предприятий больше 20 - тоже не работает. У меня все. Пойду чай заварю - от чая больше пользы чем от политики. ☕️

Ответить

Алексей Скалий

Vladimir
0

Мудрено. Денег нет. 

Ответить

Олег Гришин

2

Путин ван лав 🧡

Ответить

Anastasia Light

2

Пришло уведомление этой новости. Прочитала раз. Подумала, показалось. Увидела слова "Путин", "бизнес", "безвозмездно", прочитала второй раз. И первый вопрос, который пришел на ум: «серьезно?» 🤔

Хотя статья вот-вот дописывается, думаю, сейчас автор снимет мне розовые очки и окунет головой в реальность :)

Ответить

Vladimir Chyorniy

Anastasia
0

😂

Ответить

Дмитрий Шепелев

2

Я прям представляю эту помощь...
Помощь 10т.р.
А сохранить нужно будет на 3млн.
Или есть где то условия и цифры, кому и сколько возможно получить?

Ответить

vic buynoff

1

Блин, мне страшно. Это что же они там затеяли?... 
Неужели душу придется продавать

Ответить

Andrei Nikolaev

1

Уже все, кто в кризисе, более 5% уволили.

Ответить

Black Jack

Andrei
1

На это и рассчитано.

Ответить

Вера Лера

1

Кому и какую ? И это так? )

Ответить

Макар Брельгин

1

Кто будет решать давать бабки или нет ?

Ответить

Руслан Абрамов

1

Опять ляпнул и недодумал все до конца🤦‍♂️

Ответить

Pavel Osadchuk

1

не забудьте из 12000 еще налогов вычесть при выплате ЗП - НДФЛ, взносы )

Ответить

Михаил Качалов

1

"Путин предложил" - не так смешно как "Путин пообещал"

Ответить

Андрей

0

а что делать ИП???? что делать малому бизнесу??

Ответить

Фил Гуд

Андрей
1

Наблюдать с лапшой на ушах..

Ответить

Карина Лисова

Андрей
0

Видимо, нас шлют в разные стороны. Ждем и готовимся 😵

Ответить

Сергей Белоусов

0

Кто будет мерять эту занятость

Ответить

Aleksei Novikov

0

Букмекерам каким, али нефтяникам.

Ответить

Сергей Полепишин

0

Статья ещё дополняется. Ждём подробности 👍🏻

Ответить

Карина Лисова

Сергей
0

Это и на ИП тоже распространяется?

Ответить

Чех в чешках

Карина
0

Вот кстати этот момент непонятен. По сути все ИП, которые работают сами на себя без сотрудников — отправились в пешее эротическое. Нахуй отправились, т.е.

Ответить

Black Jack

0

Теремок-то что? А Андерсен?

Ответить

Alexey Fedorov

Black
0

Михаил Гончаров писал в фб у себя что как раз таки мрот на каждого сотрудника его бы устроил. Лучше это, чем ничего. 

Ответить

Александр Зимарин

0

да не

Ответить

Алексей Щербаков

0

Был назван срок, что получить должны будут начиная с 18 мая. Вот тогда и видно будет.
В речи вроде было про 90%  а не 95 о_О

Ответить

Lemuel G

0

Автосервисы опять в пролёте...

Ответить

Artem Ilchenko

Lemuel
0

В пролете все, компания из 30 человек в лучшем случае получит 360 т.р. в месяц. На что бы их потратить?

Ответить

Key Lansky

Artem
0

Ну так кто же заставляет обращаться? Здесь многие говорили про «хотя бы МРОТ».

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Ничего существенно не поменялось.

Ответить

Родион Галанев

0

Штрафами сотрудников за нарушение режима карантина вернут все обратно с прибылью.

Ответить

Чех в чешках

Родион
0

Ну да, работодатель скажет приходите за 12130 руб. А на выходе сотрудников будет ожидать полиция. Бабах! Нарушение карантина. Сразу минус 5000. Итого выплата составит 7130 руб. 🤔

Ответить

Антон

0

кто в черную работал, тот обосрался.

Ответить

Arthur Niazyan

Антон
0

кто в чёрную работал ничего не потерял, в отличие от тех кто платил и остался с обещанной помощью

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Антон

Arthur
0

Тоже верно. Только выиграл владелец компании, но не сотрудники которые пойдут в службу занятости.

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