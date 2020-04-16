Пострадавший от пандемии бизнес столкнулся с трудностями в получении помощи из-за записи в ЕГРЮЛ
Материал редакции
Господдержку могут получить компании, у которых основной вид деятельности в ЕГРЮЛ отвечает коду в утверждённом правительством списке.
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился в Минэкономразвития с просьбой разобраться в причинах, из-за которых некоторые представители бизнеса не могут получить господдержку как пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, пишет РБК. О жалобах со стороны предпринимателей изданию также рассказали в «Опоре России».
С проблемами в получении помощи столкнулся гостиничный бизнес, стоматологические клиники, детские развивающие центры и другие, уточняет информагентство.
Сейчас на господдержку могут получить только те юрлица и ИП, у которых основной код вида деятельности (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ совпадает с кодом, указанным в правительственном списке отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, поясняет РБК. Однако предприниматели могут указывать в ЕГРЮЛ несколько видов деятельности и дополнительный может по факту быть основным.
Большинство компаний не предавали особого значения кодам ОКВЭД, поскольку первоначально эти коды играли статистическую роль для налоговой службы, пояснила изданию адвокат и партнёр практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
Сейчас, например, у гостиниц ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для них другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», указала Амбрасовская.
У трети стоматологических клиник в ОКВЭД указан код 86.23 «Стоматологическая практика», рассказал информагентству президент «Опоры России» Александр Калинин. Этот код есть в правительственном списке. Но остальные клиники работают под кодами 86.21 «Общая врачебная практика» и 86.22 «Специальная врачебная практика», отметил он.
Выбор ОКВЭД в качестве основного критерия для господдержки не даёт части предпринимателей получить помощь из-за формальных оснований, отмечает РБК. В ОНФ полагают, что правительство должно предоставлять поддержку на основе полной и достоверной информации о доходах и падении выручки по разным видам деятельности у компаний, пишет агентство.
Сейчас в список наиболее пострадавших от пандемии входят свыше десятка отраслей, включая авиаперевозки, гостиничные услуги, туризм, искусство и спорт и ряд других. 11 апреля 2020 года правительство добавило в перечень кинотеатры и стоматологические клиники.
Артур Марк
Сейчас государство опять будет виновато. Теперь в том, что отели решили зарегаться как риэлторы 🧐
TimurАртур
Ты можешь указывать целый ряд оквэд. Основной он или не основной — никогда не было проблемой и ни на что не влияло. Поэтому ваши слова некорректны.
Andrew SimonАртур
По сути бизнес пострадал не от пандемии а от карантина. Так что неэффективное правительство будет виновато до тех пор, пока оно не эффективно...
Key LanskyAndrew
То есть карантин не нужен был? Или опять аргумент, что введение карантина накладывает какие-то обязательства на государство?
Андрей ПутраKey
А у нас карантин или принудительная самоизоляция?
Key LanskyАндрей
Какая разница? Комментатор говорит, что бизнес не от пандемии пострадал.
Michael ShramkoKey
Большая разница.
Виктор Киреев
Кто бы сомневался, что не найдутся формальные причины для отказа в помощи...
Seller of Happiness
У меня так же, оформлен как грузоперевозки и таксомотрока, но работаем в сфере общепита.
Kot WildSeller
Так ты мошенник получается......
Seller of HappinessKot
Мошенник тот кто вообще не оформлен.
А прописывать деятельность это чисто формальность., статистическая.
А так да, в прошлом я мошенник ✅
Олча АртнаKot
Не мошенник, а как говорил царь: «Жулик».
Lydmila Amelina
И.к. у нас сейчас ККТ, то деятельность можно доказать по доходам по данному ОКВЭД
Giorno Giovanna
Везде есть подвох