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Финансы
Галина Мубаракшина
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Пострадавший от пандемии бизнес столкнулся с трудностями в получении помощи из-за записи в ЕГРЮЛ Материал редакции

Господдержку могут получить компании, у которых основной вид деятельности в ЕГРЮЛ отвечает коду в утверждённом правительством списке.

  • «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился в Минэкономразвития с просьбой разобраться в причинах, из-за которых некоторые представители бизнеса не могут получить господдержку как пострадавшие из-за пандемии Covid-2019, пишет РБК. О жалобах со стороны предпринимателей изданию также рассказали в «Опоре России».

  • С проблемами в получении помощи столкнулся гостиничный бизнес, стоматологические клиники, детские развивающие центры и другие, уточняет информагентство.

  • Сейчас на господдержку могут получить только те юрлица и ИП, у которых основной код вида деятельности (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ совпадает с кодом, указанным в правительственном списке отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, поясняет РБК. Однако предприниматели могут указывать в ЕГРЮЛ несколько видов деятельности и дополнительный может по факту быть основным.
  • Большинство компаний не предавали особого значения кодам ОКВЭД, поскольку первоначально эти коды играли статистическую роль для налоговой службы, пояснила изданию адвокат и партнёр практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
  • Сейчас, например, у гостиниц ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для них другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», указала Амбрасовская.
  • У трети стоматологических клиник в ОКВЭД указан код 86.23 «Стоматологическая практика», рассказал информагентству президент «Опоры России» Александр Калинин. Этот код есть в правительственном списке. Но остальные клиники работают под кодами 86.21 «Общая врачебная практика» и 86.22 «Специальная врачебная практика», отметил он.
  • Выбор ОКВЭД в качестве основного критерия для господдержки не даёт части предпринимателей получить помощь из-за формальных оснований, отмечает РБК. В ОНФ полагают, что правительство должно предоставлять поддержку на основе полной и достоверной информации о доходах и падении выручки по разным видам деятельности у компаний, пишет агентство.
  • Сейчас в список наиболее пострадавших от пандемии входят свыше десятка отраслей, включая авиаперевозки, гостиничные услуги, туризм, искусство и спорт и ряд других. 11 апреля 2020 года правительство добавило в перечень кинотеатры и стоматологические клиники.
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#новость #бизнеснакарантине

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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14 комментариев
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Артур Марк

–7

Сейчас государство опять будет виновато. Теперь в том, что отели решили зарегаться как риэлторы 🧐

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Timur

Артур
14

Ты можешь указывать целый ряд оквэд. Основной он или не основной — никогда не было проблемой и ни на что не влияло. Поэтому ваши слова некорректны. 

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Andrew Simon

Артур
7

По сути бизнес пострадал не от пандемии а от карантина. Так что неэффективное правительство будет виновато до тех пор, пока оно не эффективно...

Ответить

Key Lansky

Andrew
0

То есть карантин не нужен был? Или опять аргумент, что введение карантина накладывает какие-то обязательства на государство?

Ответить

Андрей Путра

Key
0

А у нас карантин или принудительная самоизоляция?

Ответить

Key Lansky

Андрей
0

Какая разница? Комментатор говорит, что бизнес не от пандемии пострадал.

Ответить

Michael Shramko

Key
0

Большая разница.

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Виктор Киреев

1

Кто бы сомневался, что не найдутся формальные причины для отказа в помощи...

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Seller of Happiness

0

У меня так же, оформлен как грузоперевозки и таксомотрока, но работаем в сфере общепита.

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Kot Wild

Seller
1

Так ты мошенник получается......

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Seller of Happiness

Kot
2

Мошенник тот кто вообще не оформлен.
А прописывать деятельность это чисто формальность., статистическая.

А так да, в прошлом я мошенник ✅

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Олча Артна

Kot
0

Не мошенник, а как говорил царь: «Жулик».

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Lydmila Amelina

0

И.к. у нас сейчас ККТ, то деятельность можно доказать по доходам по данному ОКВЭД

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Giorno Giovanna

–2

Везде есть подвох

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