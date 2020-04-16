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Он обратился в два «крупнейших» банка под видом «тайного покупателя».
Министр экономического развития Максим Решетников как «тайный покупатель» обратился в два крупнейших банка, чтобы узнать о получении беспроцентного кредита на выплату зарплат. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам Решетникова, официально в программу беспроцентных кредитов на зарплаты включились пять банков, готовятся ещё 25 организаций.
В марте 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что «Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством в пилотном режиме начнут выдавать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы.
Позже правительство и банки уточнили параметры госпрограммы: в ней смогут участвовать любые банки. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из количества сотрудников, минимального размера оплаты труда и количества месяцев, на который берётся заём. Центробанк выделит на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей 150 млрд рублей.
Кредиты будут предоставляться по ставке 0% только в первые полгода, затем она вырастет до 4%. По словам Решетникова, программа теперь доступна не только микро- и малому бизнесу, но также среднему и крупному.
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