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Финансы
Татьяна Боброва
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Глава Минэкономразвития не смог получить беспроцентный кредит на зарплаты бизнесу Материал редакции

Он обратился в два «крупнейших» банка под видом «тайного покупателя».

5 комментариев
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Министр экономического развития Максим Решетников как «тайный покупатель» обратился в два крупнейших банка, чтобы узнать о получении беспроцентного кредита на выплату зарплат. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 млрд рублей — одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей.

Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков.

Максим Решетников
глава Минэкономразвития

По словам Решетникова, официально в программу беспроцентных кредитов на зарплаты включились пять банков, готовятся ещё 25 организаций.

В марте 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что «Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством в пилотном режиме начнут выдавать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы.

Позже правительство и банки уточнили параметры госпрограммы: в ней смогут участвовать любые банки. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из количества сотрудников, минимального размера оплаты труда и количества месяцев, на который берётся заём. Центробанк выделит на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей 150 млрд рублей.

Кредиты будут предоставляться по ставке 0% только в первые полгода, затем она вырастет до 4%. По словам Решетникова, программа теперь доступна не только микро- и малому бизнесу, но также среднему и крупному.

#новость #минэкономразвития #кредитыназарплаты

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5 комментариев
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Михаил Синицын

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Как так ?

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Vladislav Eliseev

0

Вот неожиданность то! 

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Николай Шмыголь

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🤣🤣🤣🤣

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Timofeii Puncher

0

Ого, у нас и что-то не работает?)

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Mikhail Gladchenko

0

Что будет, когда он узнаёт, что средняя зарплата не 45 тысяч...

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