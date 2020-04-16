Это не первые проекты из портфеля SoftBank, у которых сложности — сам холдинг предупредил об операционных убытках впервые за 15 лет.
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Стартапы Opendoor и View, которые привлекали инвестиции японского холдинга SoftBank, начали увольнять сотрудников на фоне кризиса, связанного с пандемией Covid-2019, пишет TechCrunch.
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Opendoor, которая помогала людям покупать и продавать дома, сократила 35% штата, рассказал изданию сооснователь и гендиректор компании Эрик Ву. Без работы остались 600 сотрудников.
- Ву заявил, что потенциальных клиентов стало меньше, а сокращения необходимы, чтобы компания продолжила работу. В 2018 году стартап привлёк от SoftBank $400 млн. Холдинг включил своего управляющего директора в состав правления компании.
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Производитель динамического стекла View, который в 2018 году получил от японского холдинга $1,1 млрд, также начал увольнять сотрудников. Насколько сократился штат компании, TechCrunch не указало, отметив, что работу стали терять «старожилы». Представитель View не дал комментариев изданию.
- В конце марта 2020 года спутниковый оператор OneWeb, который получил от холдинга и партнёров $3 млрд, подал иск о банкротстве. В начале апреля сеть коворкингов WeWork, в которую холдинг инвестировал $5 млрд, подала иск к компании из-за отказа дополнительно выкупать акции стартапа на $3 млрд. В августе 2019 года стартап сообщил об убытках свыше $900 млн.
- В апреле SoftBank заявил, что впервые за 15 лет по итогам финансового года ожидает операционные убытки в размере 1,35 трлн иен ($12,5 млрд). Потери компания объяснила резким снижением стоимости стартапов, в которые она инвестировала.
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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Тарас Погребняк
Точно так же потом наймут после карантина
Eugene Smirnov
Две компании с инвестициями от (имярек) начали сокращать сотрудников.
Eugene SmirnovEugene
...ать новость
Михаил Синицын
Оставьте людям работу (((
Полет Нормальный
в современных реалиях точечные инвестиции будут все провальные. Фондам нужно трансформироваться из спекулянтов во владельцев экосистем
Владимир Толстиков
Охренеть просто, откуда в этом SoftBank столько бабла, налево и направо миллиарды раздают...