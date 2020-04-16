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Финансы
Галина Мубаракшина
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Две компании с инвестициями SoftBank начали сокращать сотрудников на фоне пандемии Материал редакции

Это не первые проекты из портфеля SoftBank, у которых сложности — сам холдинг предупредил об операционных убытках впервые за 15 лет.

  • Стартапы Opendoor и View, которые привлекали инвестиции японского холдинга SoftBank, начали увольнять сотрудников на фоне кризиса, связанного с пандемией Covid-2019, пишет TechCrunch.

  • Opendoor, которая помогала людям покупать и продавать дома, сократила 35% штата, рассказал изданию сооснователь и гендиректор компании Эрик Ву. Без работы остались 600 сотрудников.

  • Ву заявил, что потенциальных клиентов стало меньше, а сокращения необходимы, чтобы компания продолжила работу. В 2018 году стартап привлёк от SoftBank $400 млн. Холдинг включил своего управляющего директора в состав правления компании.

  • Производитель динамического стекла View, который в 2018 году получил от японского холдинга $1,1 млрд, также начал увольнять сотрудников. Насколько сократился штат компании, TechCrunch не указало, отметив, что работу стали терять «старожилы». Представитель View не дал комментариев изданию.

  • В конце марта 2020 года спутниковый оператор OneWeb, который получил от холдинга и партнёров $3 млрд, подал иск о банкротстве. В начале апреля сеть коворкингов WeWork, в которую холдинг инвестировал $5 млрд, подала иск к компании из-за отказа дополнительно выкупать акции стартапа на $3 млрд. В августе 2019 года стартап сообщил об убытках свыше $900 млн.
  • В апреле SoftBank заявил, что впервые за 15 лет по итогам финансового года ожидает операционные убытки в размере 1,35 трлн иен ($12,5 млрд). Потери компания объяснила резким снижением стоимости стартапов, в которые она инвестировала.

#новость #softbank

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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6 комментариев
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Тарас Погребняк

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Точно так же потом наймут после карантина

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Eugene Smirnov

0

Две компании с инвестициями от (имярек) начали сокращать сотрудников.

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Eugene Smirnov

Eugene
1

...ать новость

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Михаил Синицын

0

Оставьте людям работу (((

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Полет Нормальный

0

в современных реалиях точечные инвестиции будут все провальные. Фондам нужно трансформироваться из спекулянтов во владельцев экосистем

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Владимир Толстиков

0

Охренеть просто, откуда в этом SoftBank столько бабла, налево и направо миллиарды раздают...

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