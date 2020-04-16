Стоимость акций стримингового сервиса достигла исторического максимума — $426,75 за штуку.

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Акции Netflix на закрытии торгов 15 апреля достигли исторического максимума — стоимость за штуку составила $426,75 при росте на 3,19% за день. Максимально цена поднималась до $435 за штуку. С 16 марта рост акций составил 42,80%. Предыдущий рекорд по стоимости акций компания поставила в июле 2018 года — $419, пишет The Wrap.

Рыночная капитализация компании выросла со $162 млрд 9 апреля до $187,26 млрд 16 апреля. При этом стоимость Disney упала со $191 млрд 14 апреля до $186,6 млрд 16 апреля.

Netflix растёт на фоне «карантина» — «миллионы» людей вынуждены оставаться дома, пишет издание. При этом акции Disney продолжают падать — к закрытию торгов 15 апреля их стоимость упала на 2,51% до $103,37 за штуку. Disney сильно пострадал от Covid-19, утверждает The Wrap. С 19 февраля акции Disney подешевели на 26,84%.