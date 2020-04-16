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Финансы
Лиана Липанова
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Netflix обогнала Disney по капитализации и подорожала до $187,26 млрд Материал редакции

Стоимость акций стримингового сервиса достигла исторического максимума — $426,75 за штуку.

22 комментария
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Акции Netflix на закрытии торгов 15 апреля достигли исторического максимума — стоимость за штуку составила $426,75 при росте на 3,19% за день. Максимально цена поднималась до $435 за штуку. С 16 марта рост акций составил 42,80%. Предыдущий рекорд по стоимости акций компания поставила в июле 2018 года — $419, пишет The Wrap.

Рыночная капитализация компании выросла со $162 млрд 9 апреля до $187,26 млрд 16 апреля. При этом стоимость Disney упала со $191 млрд 14 апреля до $186,6 млрд 16 апреля.

Netflix растёт на фоне «карантина» — «миллионы» людей вынуждены оставаться дома, пишет издание. При этом акции Disney продолжают падать — к закрытию торгов 15 апреля их стоимость упала на 2,51% до $103,37 за штуку. Disney сильно пострадал от Covid-19, утверждает The Wrap. С 19 февраля акции Disney подешевели на 26,84%.

#новость #netflix #disney

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22 комментария
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Полет Нормальный

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Да пиздец пришел Диснею. Там онди стаперы у руля.

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Ware Wow

Полет
2

У вас какие-то комплексы по поводу возраста? Уже второй топик вам старперы мешают. А так у Netflix и Disney CEO ровесники например, хотя и дико это даже обсуждать )))

Ответить

Evgeny Kosharovsky

Полет
2

Опытных старпёров хрен от руля отпихнёшь ;)

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Михаил Анюков

Полет
0

Долой гегемоню

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Laugh Radiant

2

А потому что нечего было женскую наготу замазывать. Это преступление против красоты и подростковых умов.

Ответить

Bekzat Sadykov

1

Значит, пора покупать акции Дисней как еще подешевеют. Вирус уйдет, и вернется диснеевская машина и начнутся съемки говнофильмов, вроде ЗВ.

Ответить

Машрум

Bekzat
–1

Последние мультфильмы у них отвратительного качества, а от супер-героев уже приторно. Бренд исжил себя.

Ответить

Михаил Синицын

0

Не может быть, как так ?

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Михаил Анюков

Михаил
1

Не знаю как так в общем, но знаю что Дисней много (реально много) денег рубили на Диснейлэндах, и хоть запасов у них еще много, потерю прибыли ощущают нехило.

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Мария Лала

Михаил
1

Да + выпуск фильмов и съемки новых приостановили. Кинотеатры все закрыты. Я бы на их месте поручила удаленно рисовать мульты и показывать у себя на сервисе

Ответить

Ware Wow

Михаил
1

рубили тупо на бренде, сами парки полное дно, но это не мешает им иметь унизительные для посетителей очереди.

Ответить

Alexey Praskovin

Ware
0

сами парки полное дно

А у кого лучше?

это не мешает им иметь унизительные для посетителей очереди

Насколько я в курсе, очереди там от количества посетителей и происходят. В условном Лувре очереди тоже унизительные для посетителей или просто больше не влезает?

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Ware Wow

Alexey
0

Ну что значит влезает или не влезает? Они никак не решают этот вопрос, реально людей за быдло держат. Пара очередей на вход на 2-3 часа, очередь после входа, очереди покушать, очереди на аттракционы. Почувствуй себя чмом.

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Alexey Praskovin

Ware
0

Если очередь везде, значит желающих посетить парк больше, чем его предельная вместимость, разве это не очевидно? Единственное, что тут можно сделать - ограничить число слотов в очереди в сутки, как это сделано у Нотр Дама (очередь, которая наверх, а не в сам собор)

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Denis Bystruev

Ware
0

Лет 10 назад видел целую книжку на тему, как посещать Диснейленды без очередей.

Лайфхак простой: приезжаете к открытию (они там чуть ли не в 4 или 5 утра открываются), проходите самые популярные аттракционы (список в книжке был), часов в 9 идёте есть, наблюдая, как народ прибывает, потом до обеда проходите непопулярные аттракционы и в 1–2pm сваливаете.

Особенно хорошо работает в Америке после прилёта, пока у детей ещё джетлаг не прошёл.

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Vasyl Goliney

Михаил
0

Этот год  - удар по кино (съемки, кассовые сборы в кинотетрах) для Дисней, WB  и т.д
Но, не такой ужасный для
стриминговых
сервисов (съемок не будет, но сборы даже вырастут). Поэтому такая динамика акций, но это не точно

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Машрум

Vasyl
0

Рост ценности цифровых сервисов разве не был очевиден еще лет 10 назад?

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Машрум

0

$10 млд.  туда, $110 млд. сюда... плевое дело. Всего-то три Тинькофф можно купить.

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Mikhail Bobko

Машрум
0

Кто ж его продаст то? 
И покупать придется за реальные деньги, а не за капитализацию

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Машрум

Mikhail
0

Вопрос, скорее, кто его купит. Никому не нужно простое кошельковое приложение.

Ответить

Mikhail Bobko

Машрум
0

Так можно и про нетфликс с Диснеем сказать - кому нужно генератор говноктнтента?

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Машрум

Mikhail
0

У Нетфликса стриминговые технологии, патенты, свой контент и т.п. У Диснея только Бренд. У Тинькофф то только приложение.

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