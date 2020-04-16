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Стоимость акций стримингового сервиса достигла исторического максимума — $426,75 за штуку.
Акции Netflix на закрытии торгов 15 апреля достигли исторического максимума — стоимость за штуку составила $426,75 при росте на 3,19% за день. Максимально цена поднималась до $435 за штуку. С 16 марта рост акций составил 42,80%. Предыдущий рекорд по стоимости акций компания поставила в июле 2018 года — $419, пишет The Wrap.
Рыночная капитализация компании выросла со $162 млрд 9 апреля до $187,26 млрд 16 апреля. При этом стоимость Disney упала со $191 млрд 14 апреля до $186,6 млрд 16 апреля.
Netflix растёт на фоне «карантина» — «миллионы» людей вынуждены оставаться дома, пишет издание. При этом акции Disney продолжают падать — к закрытию торгов 15 апреля их стоимость упала на 2,51% до $103,37 за штуку. Disney сильно пострадал от Covid-19, утверждает The Wrap. С 19 февраля акции Disney подешевели на 26,84%.
Да пиздец пришел Диснею. Там онди стаперы у руля.
А потому что нечего было женскую наготу замазывать. Это преступление против красоты и подростковых умов.
Значит, пора покупать акции Дисней как еще подешевеют. Вирус уйдет, и вернется диснеевская машина и начнутся съемки говнофильмов, вроде ЗВ.
Не может быть, как так ?
Не знаю как так в общем, но знаю что Дисней много (реально много) денег рубили на Диснейлэндах, и хоть запасов у них еще много, потерю прибыли ощущают нехило.
Да + выпуск фильмов и съемки новых приостановили. Кинотеатры все закрыты. Я бы на их месте поручила удаленно рисовать мульты и показывать у себя на сервисе
сами парки полное дно
А у кого лучше?
это не мешает им иметь унизительные для посетителей очереди
Насколько я в курсе, очереди там от количества посетителей и происходят. В условном Лувре очереди тоже унизительные для посетителей или просто больше не влезает?
Если очередь везде, значит желающих посетить парк больше, чем его предельная вместимость, разве это не очевидно? Единственное, что тут можно сделать - ограничить число слотов в очереди в сутки, как это сделано у Нотр Дама (очередь, которая наверх, а не в сам собор)
Лет 10 назад видел целую книжку на тему, как посещать Диснейленды без очередей.
Лайфхак простой: приезжаете к открытию (они там чуть ли не в 4 или 5 утра открываются), проходите самые популярные аттракционы (список в книжке был), часов в 9 идёте есть, наблюдая, как народ прибывает, потом до обеда проходите непопулярные аттракционы и в 1–2pm сваливаете.
Особенно хорошо работает в Америке после прилёта, пока у детей ещё джетлаг не прошёл.
Этот год - удар по кино (съемки, кассовые сборы в кинотетрах) для Дисней, WB и т.д
Но, не такой ужасный для
стриминговых
сервисов (съемок не будет, но сборы даже вырастут). Поэтому такая динамика акций, но это не точно
$10 млд. туда, $110 млд. сюда... плевое дело. Всего-то три Тинькофф можно купить.
Кто ж его продаст то?
И покупать придется за реальные деньги, а не за капитализацию
Так можно и про нетфликс с Диснеем сказать - кому нужно генератор говноктнтента?
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