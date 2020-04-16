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Финансы
Лиана Липанова
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Выручка интернет-магазина «Перекрёсток» в первом квартале выросла на 135,3% Материал редакции

За квартал ритейлер получил почти половину выручки всего 2019 года.

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Выручка интернет-магазина «Перекрёсток» в первом квартале 2020 года выросла на 135,3% — до 2,09 млрд рублей, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность X5 Retail Group.

2,09 млрд рублей
заработал интернет-магазин «Перекрёсток» по итогам первых трёх месяцев 2020 года

Это почти 50% выручки интернет-магазина за 2019 год — тогда «Перекрёсток» заработал 4,31 млрд рублей. В 2019 году выручка площадки составила 1,29 млрд рублей — на 62% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Общее количество заказов за январь-март выросло более чем в два раза — до 590 тысяч, а средний чек — с 3,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей год к году.

#x5retailgroup #новость

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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