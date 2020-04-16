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Выручка интернет-магазина в первом квартале выросла на 135,3%.
Выручка интернет-магазина «Перекрёсток» в первом квартале 2020 года выросла на 135,3% — до 2,09 млрд рублей, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность X5 Retail Group.
Это почти 50% выручки интернет-магазина за 2019 год — тогда «Перекрёсток» заработал 4,31 млрд рублей. В 2019 году выручка площадки составила 1,29 млрд рублей — на 62% меньше, чем в первом квартале 2020 года.
Общее количество заказов за январь-март выросло более чем в два раза — до 590 тысяч, а средний чек — с 3,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей год к году.
а средний чек — с 3,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей год к году
Так они бы еще установили минимальную сумму заказа в 100 тысяч, он бы и и до ста тысяч вырос.
Пару месяцев назад запустили для клиента региональный ИМ доставки только молочной продукции по Томску (население 600k) — https://imilk.tomsk.ru
Сейчас просто взрывной рост заказов. И это почти без затрат на маркетинг.
А прибыль-то выросла? На сколько?
Дело в том, что в основном покупали продукты с небольшой наценкой (сколько на гречке и макаронах заработаешь?)
Наценка в 30% по сравнению с другими сетями. Перекресток один из самых дорогих магазинов.
Наценка 30%, а маржа 60-70%? Это как? 🙄
В Перекрестке гросс маржа от 20% до 45%, а наценка от 25% до 80%.
Очень странно, что эта отчетность не опубликована публично. Наверное, есть, что скрывать... хотя, как такое возможно...
http://www.x5-finance.ru/information/quarterly-reports/2020/
А зачем вам отчеты X5 Финанс?
https://www.x5.ru/en/PublishingImages/Pages/Media/News/Q1_2020_Trading_Update_ENG.pdf
Очевидно, потому что это операционные результаты, а не финансовые (они будут опубликованы 24 апреля)
в чем смысл такой однобокой статистики?
Рынок рос и выручка росла. Сейчас конкуренты активируются, пандемия закончиться и вся статистика резко пойдет вниз.
Потому что это статистика за первый квартал. Не?
Так уже давно ecommerce по выручке ранжируют.
Это точно. До сих пор помню, как Exist был с огромным отрывом на первом месте, на втором Ulmart, и на третьем со скромной выручкой был Wildberries. Где теперь эти монстры и где WB 😀
Моих тыщ рублей там точно нет, потому что у нас и доставки-то нет😁
Теперь и офлайн перестали ходить, потому что доставляют из Метро, Глобуса, Ашана. Но не из Перекрёстка 🤷
А сколько было в докоронавирусном плане на 1Q2020? С учетом того, что они вроде как в течение 2019 открыли пару dark store. Интересно влияние изоляции на продажи.
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