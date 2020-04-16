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Финансы
Лиана Липанова
1432

За три месяца интернет-магазин «Перекрёстка» получил почти половину выручки всего 2019 года Материал редакции

Выручка интернет-магазина в первом квартале выросла на 135,3%.

22 комментария
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Выручка интернет-магазина «Перекрёсток» в первом квартале 2020 года выросла на 135,3% — до 2,09 млрд рублей, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность X5 Retail Group.

2,09 млрд рублей
заработал интернет-магазин «Перекрёсток» по итогам первых трёх месяцев 2020 года

Это почти 50% выручки интернет-магазина за 2019 год — тогда «Перекрёсток» заработал 4,31 млрд рублей. В 2019 году выручка площадки составила 1,29 млрд рублей — на 62% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Общее количество заказов за январь-март выросло более чем в два раза — до 590 тысяч, а средний чек — с 3,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей год к году.

#x5retailgroup #новость

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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22 комментария
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Roman Trifonov

4

а средний чек — с 3,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей год к году

Так они бы еще установили минимальную сумму заказа в 100 тысяч, он бы и и до ста тысяч вырос. 

Ответить

Машрум

Roman
6

не вырос бы. Никто бы не покупал.

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Николай Истомин

3

Пару месяцев назад запустили для клиента региональный ИМ доставки только молочной продукции по Томску (население 600k) — https://imilk.tomsk.ru
Сейчас просто взрывной рост заказов. И это почти без затрат на маркетинг.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

2

А прибыль-то выросла? На сколько?
Дело в том, что в основном покупали продукты с небольшой наценкой (сколько на гречке и макаронах заработаешь?)

Ответить

Машрум

Evgeny
2

В Перекрестке на любой товар наценка ~30%.  Можно прикинуть, что с каждого товара маржа 60-70%. 

Ответить

Василий Степанов

Машрум
1

Наценка в 30% по сравнению с другими сетями. Перекресток один из самых дорогих магазинов.

Ответить

Pavel Voronkov

Машрум
0

Наценка 30%, а маржа 60-70%? Это как? 🙄
В Перекрестке гросс маржа от 20% до 45%, а наценка от 25% до 80%.

Ответить

Машрум

Evgeny
0

Очень странно, что эта отчетность не опубликована публично. Наверное, есть, что скрывать... хотя, как такое возможно...
http://www.x5-finance.ru/information/quarterly-reports/2020/

Ответить

Masha Kovalyova

Машрум
3

А зачем вам отчеты X5 Финанс?
https://www.x5.ru/en/PublishingImages/Pages/Media/News/Q1_2020_Trading_Update_ENG.pdf

Ответить

Машрум

Masha
0

все циферки посмотреть, чтобы понять, как реально дела обстоят. 
Не понял, почему в отчете нет EBITDA?

Ответить

Masha Kovalyova

Машрум
2

Очевидно, потому что это операционные результаты, а не финансовые (они будут опубликованы 24 апреля)

Ответить

Машрум

2

в чем смысл такой однобокой статистики?

Рынок рос и выручка росла. Сейчас конкуренты активируются, пандемия закончиться и вся статистика резко пойдет вниз.

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Arthur Niazyan

Машрум
1

Потому что это статистика за первый квартал. Не?

Ответить

Машрум

Arthur
0

ну она же не должна состоять только из "выручки", нужны и другие параметры.

Ответить

Arthur Niazyan

Машрум
0

Так уже давно ecommerce по выручке ранжируют.

Ответить

Машрум

Arthur
4

никакого смысла в этом нет, т.к. по выручке ничего нельзя сказать о состоянии компании.

Ответить

Arthur Niazyan

Машрум
5

Это точно. До сих пор помню, как Exist был с огромным отрывом на первом месте, на втором Ulmart, и на третьем со скромной выручкой был Wildberries. Где теперь эти монстры и где WB 😀

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Sht_Anton

Машрум
0

Может и не пойдет. Сектор онлайн-заказов в продуктовом ритейле в РФ, да и не только в РФ, только набирает обороты. Может рост и не будет в разы, но на двузначные проценты вполне себе

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Машрум

Sht_Anton
0

конкуренция очень большая. Абсолютно все торговые сети сейчас перейдут в онлайн, а то и появятся новые игроки. Перекрестку не устоять, т.к. нет цифровой команды. Онлайн возглавляет project manager а вся разработка на аутсорсе. 

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Sht_Anton

Машрум
0

Я не уверен, что своя служба доставки - это + Тем более, сегмент Перекрестка практически не пересекается с федсетями вроде Пятерочки и Магнита, там все-таки другая категория покупателей. 

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Ann Lukashenko

1

Моих тыщ рублей там точно нет, потому что у нас и доставки-то нет😁
Теперь и офлайн перестали ходить, потому что доставляют из Метро, Глобуса, Ашана. Но не из Перекрёстка 🤷

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Michael Barabash

0

А сколько было в докоронавирусном плане на 1Q2020? С учетом того, что они вроде как в течение 2019 открыли пару dark store. Интересно влияние изоляции на продажи.

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