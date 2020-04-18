Показатели финансовой отчётности, цена на нефть, новое законодательство — что только не влияет на курс ценных бумаг. Но инвесторы не всегда руководствуются только здравым смыслом.

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Неправильно нажатая кнопка

Неприятности для Mizuho Securities, японского инвестиционного банка с вековой историей, начались утром 8 декабря 2005 года. В тот день на Токийской фондовой бирже выставили на продажу акции рекрутинговой компании J-Com. Сумма IPO должна была составить $3,1 млрд.

J-Com поручила банку продать одну акцию за 610 тысяч юаней ($5080). Но брокер нажал не ту кнопку — и отправил заявку на продажу 610 тысяч акций по 1 юаню за штуку ($0,008). Число выставленных бумаг было в 41 раз больше их реального количества. Тем не менее биржа приняла и обработала заказ.

Mizuho трижды пытался отменить заявку. Дешёвые бумаги быстро привлекли покупателей: по данным «Коммерсанта», за короткое время контрольный пакет сменил владельца около 50 раз.

Банк пытался исправить ситуацию, скупая за свой счёт все доступные акции J-Com, в том числе «виртуальные», не существующие в реальности бумаги, которые появились на бирже в результате ошибки.

Итоговые потери для банка составили по меньшей мере $225 млн, а весь холдинг Mizuho Financial Group лишился около $406 млн.

Прибыль из этой ошибки извлёк швейцарский банк Credit Suisse: компания купила 2289 акций J-Com по низкой цене и заработала $6,2 млн. Американскому инвестиционному банку Lehman Brothers подобная сделка принесла $5,6 млн.

Но ещё большую выгоду получили два местных трейдера, заработав в сумме $21,6 млн. А 27-летний трейдер Такаси Котегава, официально безработный, получил $16,6 млн. По его словам, ранее он терял до $833 тысяч в день и был близок к отчаянию.

В итоге извинялся не только Mizuho Securities, но и Токийская биржа. Местный окружной суд обязал биржу выплатить около $89 млн в пользу Mizuho, а её глава через несколько дней подал в отставку.

Семейные связи

Корейский клип Gangnam Style сделал популярнее не только исполнителя Psy. Котировки звукозаписывающей компании YG Entertainment выросли вполовину за три месяца после выхода клипа в 2012 году: тогда компания владела правами на творчество артиста.

Акции производителя спиртного Hite Jinro подорожали на 7,6% за неделю торгов после того, как рэпер на концерте выпил бутылку напитка этой марки.

Но больше остальных выиграл производитель полупроводников DI Corporation. За два с половиной месяца после выпуска клипа рост составил около 800% — капитализация компании увеличилась с $38 млн до $334 млн. Дело в том, что председатель совета директоров оказался отцом исполнителя, пишет Bloomberg.

Динамика цен DI Corporation с июля по октябрь 2012 года

Беды с названиями

В апреле 2019 года IPO популярного сервиса видеоконференций Zoom повлияло на другую компанию. Цена акций с тикером ZOOM к 15 апреля выросла с 1 цента до $5,76: на 57 500% с начала года.

Но это были бумаги китайского производителя коммуникационного оборудования Zoom Technologies. Он не имел к видеосервису никакого отношения. Впрочем, акции быстро вернулись к прежней цене.

В 2020 году инвесторы снова перепутали названия: стоимость акций производителя к 20 марта выросла на 557% по сравнению со 2 марта. На пике одна бумага Zoom Technologies стоила $20,9.

Уже через пять дней курс снизился примерно вдвое, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостановила торги на уровне $10,4. 13 апреля торговлю возобновили, и к 17 апреля цена упала до $1,3.

Похожее случалось и раньше: в январе 2014 года Google за $3,2 млрд приобрела стартап Nest Labs, разрабатывающий устройства для «умного» дома. В итоге на 1900% выросли котировки Nestor — обанкротившейся к тому времени фирмы, которая занималась контролем трафика.

Причина снова в тикере: акции Nestor на бирже обозначались как NEST, в то время как Nest Labs не была публичной компанией. Как оказалось, инвесторы путали их и раньше: осенью 2013 года, после новостей о новой системе обнаружения дыма от Nest Labs акции Nestor выросли в цене на 10 000%.

Чтобы ситуация не повторилась снова, бумаги Nestor вывели с биржи.

В 2013 году ростом в 1800% отметился американский ритейлер Tweeter. Банкротство ещё в 2008 году, как и последующее закрытие магазинов, не помешало взлёту котировок. Причина — о скором выходе на биржу объявил Twitter. В итоге тикер ритейлера TWTRQ поменяли на THEGQ.

Ошибочная оценка

Летом 2016 года быстро набрала популярность мобильная игра Pokemon Go. Трейдеры по ошибке подумали, что её разработала Nintendo, которой принадлежат права на покемонов. Акции производителя подорожали на 120% за две недели, увеличив капитализацию на $23 млрд.

В действительности Nintendo не занималась Pokemon Go. Приложение разработали в американской компании Niantic, 30% акций которой принадлежит японскому производителю.

После разъяснений бумаги Nintendo подешевели на 18% за день, но потом всё равно продолжили расти.

Блокчейн в названии

27 октября 2017 года компания On-line, которая инвестировала в интернет и информационный бизнес, сменила название на Online Blockchain и занялась проектом на блокчейне.

Блокчейн и криптовалюты — это новая и захватывающая область, над которой мы работаем уже некоторое время. из заявления Online Blockchain

В то время об этих технологиях много говорили, и цена акций Online Blockchain на следующий день после смены названия выросла на 394%. Несмотря на то что фирма сообщила о ранней стадии разработки, к 8 января 2018 года стоимость акций увеличилась с $22,4 до $168,3 за штуку.

И хотя потом бумаги подешевели, компания всё же реализовала планы и начала работать с блокчейном. В апреле 2020 года одна акция Online Blockchain стоит $10,6 (8,5 фунтов на Лондонской бирже).

Ещё в 2017 году сменил название американский производитель холодного чая Long Island Iced Tea — на Long Blockchain.

За два дня стоимость акции выросла с $2 до $6,9, объём торгов увеличился со 168 тысяч до 15 млн бумаг за день. В апреле 2020 года акция стоит около $0,1, а торги за четыре месяца не превышали 200 тысяч бумаг в день.

Однажды в Азии

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 году привела к изменению котировок не только американских, но и китайских компаний. Акции разработчика ПО Wisesoft, к примеру, за несколько часов выросли на 4,6%.

Название этой компании на китайском звучит как “Chuan Da Zhi Sheng”, или «Большая победа Трампа». При этом остальной рынок проседал: Shanghai Composite Index опустился на 1,32%, а Shenzhen Composite Index — на 1,39%.

Больше всех, на 9,5%, упали котировки производителя автозапчастей Yunnan Xiyi Industrial, что созвучно «акциям Хиллари».

В феврале 2018 года ЦК Коммунистической партии Китая опубликовал предлагаемые изменения в Конституцию. Среди прочего предлагали отменить ограничение на два президентских срока: действующий президент Си Цзиньпин мог бы избираться вновь.

Китайские инвесторы заинтересовались акциями предприятий, в названии которых было слово «император». Котировки производителя Shenzhen Emperor Technology выросли на 10% за утро. Акции Harbin VITI Electronics, компании по производству энергетического оборудования, в моменте показали рост более 7%. В их названии содержались слова, которые означают «великий император».

Как отметил аналитик Ян Хунсунь, ситуация «не имела ничего общего с фундаментальными показателями» и вскоре следовало ожидать падения.