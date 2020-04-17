Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Эти деньги компании смогут направить на выплату зарплат и неотложные нужды.
Представители малого и среднего бизнеса (МСБ), а также ИП смогут обратиться за безвозмездной финансовой помощью государства через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) и по обычной почте. Об этом 16 апреля 2020 года на заседании правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
С 1 мая заявку на выплаты можно будет подать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или почтовым отправлением, пояснил премьер. Первые выплаты бизнес получит с 18 мая, уточнил чиновник. Программой поддержки, по словам Мишустина, смогут воспользоваться 500 тысяч представителей сегмента МСБ, у которых работают 3 млн сотрудников.
Премьер поручил ФНС отработать алгоритм алгоритм подачи заявления и «максимально быстро» довести до бизнеса необходимую информацию.
В пресс-службе центрального аппарата ФНС России не смогли предоставить комментарии vc.ru на момент публикации. В контакт-центре службы также не смогли ответить на вопрос, как подать заявку через сайт ФНС и какая информация должна быть в ней указана.
15 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. В их числе безвозмездная финансовая помощь государства для решения первостепенных задач и выплаты зарплат в расчёте 12 310 рублей (МРОТ) на человека в месяц.
Компании смогут получить финансирование за апрель и май начиная с 18 мая и в июне соответственно. Поддержка оказывается при условии сохранения не менее 90% штата по данным на 1 апреля 2020 года.
получить безвозмездную финансовую помощь через сайт налоговой службы
Бизнес сможет от сайта получить помощь в размере 404, 500, 503 либо 522!
А самые первые обратившиеся получат в размере 401!
Цирк уродов. Они живут в другом мире. Именно Мишустин и остальные. Они живут в мире, где решения реализуются ведомствами, которые состоят из нулевых кадров. В бизнес мире решения реализуются профессионалами. Именно поэтому понять друг друга мы долго не сможем. Вспоминайте все когда появился спрос на товар через соцсети - что произошло? Топовые компании моментально подключились и изучили вопрос. Что мы видим сейчас? Мы следим за попытками старой списанной лошади взять беговую дистанцию. Если бы такие работники были в бизнесе, то они бы повылетали из компании как пробка из под шампанского под Новый год. Если бы работники из бизнеса были в государстве, то никакие бы изменения не были страшны. А если перевести это сравнение на людской язык, то получится следующее:
«Чтобы решать проблемы народа - решающие должны быть лучшими в своём деле»
Если я ошибаюсь - скажите мне прямо сейчас
.... без власти... дальше можно не читать ваши извращённые эротические фантазии
А что по ИП без сотрудников?
А ИП и самозанятые без сотрудников?
Ну если выручка без учета ндс за прошлый год была от 120 лямов до 2 ярдов, значит под категорию малый и средний бизнес попадаешь.
Ничего из ничего не берётся!
Если государство что-то даёт, жди что скоро заберёт!!!
Да да мы поможем все на сайте фнс, пока правда сами не знаем где именно на сайте но вы ищите там точно есть😂
Поддержка направлена на то, чтобы работодатели не сокращали сотрудников.
Джун без опыта, которого сократят в первую очередь, получает в регионах минимум 25.
Предложение от которого нельзя отказаться.
Так поддержания на 63 оквэд не распространяется. Так что джуны программисты этих субсидий не получат.
Другое дело что ит пострадало сильно меньше среднего пока что, если оно конечно не специализируется на пострадавших рынках :-(
«С барского плеча»
Большой бизнес: нам на двоих дали 10 апельсинов, каждому по 9.
Малый бизнес: но ведь не получается каждому по 9!
Большой бизнес: Не знаю, что у тебя получается, а свои 9 я уже оприходовал!
Вы не правильно интерпретируете заявление власти в РФ.
Нужно исходить из того что любое заявление это ложь.
То есть, интерпретируя это заявление можно услышать: "Вы не получите поддержку".
Интересно, сколько и какие условия. Ничего безвозмездно не бывает.
Это отдельная история. И думаю что это не то что малый и средний бизнес ожидают. Может и помощь, но не без сюрприза после)
Хм, а ведь всё не так уж плохо выходит. Можем сейчас пострадать на тему того, что "мало партия даёт". Можем обсудить массовые увольнения. Но всё идёт к БОД. Если произойдут массовые увольнения, то освободившийся народ так или иначе придётся кормить, иначе он будет несколько недоволен. А значит, вводить массовый БОД. Попутно и бизнес возмущается, что ему надо содержать неуволенных - неплохо бы и их покормить. В общем, как и в любой экстремальной ситуации, в этом кризисе наконец реализуется то, чего давно ждали, но не имели должной мотивации реализовать.
Да-да, Налоговая только не работает, как и сайт службы занятости
Т.е. надо сохранить 90% персонала, платить им з.п. в простой а тебе компенсируют 12k на сотрудника? Сколько там средняя з.п. в России, скажем 30k + 42% = 42k. Минус 12k. Итого теряем в месяц по 30k на сотрудника. «Помощь» составляет 28% от ФОП. Так что ли?
Смотри проще, с каждого рубля 46 копеек всеравно государству вернуть придется, нОлоги, песионка, хуё-моё...
Проблема не в желании а в возможности
Допустим и хочу сохранить всех своих.
И без сопливых пожеланий сверху понимаю что людям надо что то платить для существования чтоб сохранить кадры, потому что долго собирали команду но не чем, не то чтоб прибыли а поступлений 0 с чего платить?
Вот это и всех беспокоит, вы че думаете кто-то боится увольнять да нет боятся ценные кадры терять но и сделать ничего не могут.
Лучшая помощь была бы - "взносы и налоги за 1 квартал - оставьте себе". И ничего "раздавать" не надо.
Лучше бы помогали в процентном отношении к уплаченным налогам. Было бы по справедливости. А сейчас профанация - кучу ограничений поставили для бизнеса.
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