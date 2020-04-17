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Финансы
Галина Мубаракшина
4240

Правительство будет принимать заявки предпринимателей на безвозмездную помощь через сайт налоговой Материал редакции

Эти деньги компании смогут направить на выплату зарплат и неотложные нужды.

42 комментария
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Представители малого и среднего бизнеса (МСБ), а также ИП смогут обратиться за безвозмездной финансовой помощью государства через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) и по обычной почте. Об этом 16 апреля 2020 года на заседании правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 мая заявку на выплаты можно будет подать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или почтовым отправлением, пояснил премьер. Первые выплаты бизнес получит с 18 мая, уточнил чиновник. Программой поддержки, по словам Мишустина, смогут воспользоваться 500 тысяч представителей сегмента МСБ, у которых работают 3 млн сотрудников.

Премьер поручил ФНС отработать алгоритм алгоритм подачи заявления и «максимально быстро» довести до бизнеса необходимую информацию.

В пресс-службе центрального аппарата ФНС России не смогли предоставить комментарии vc.ru на момент публикации. В контакт-центре службы также не смогли ответить на вопрос, как подать заявку через сайт ФНС и какая информация должна быть в ней указана.

15 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. В их числе безвозмездная финансовая помощь государства для решения первостепенных задач и выплаты зарплат в расчёте 12 310 рублей (МРОТ) на человека в месяц.

Компании смогут получить финансирование за апрель и май начиная с 18 мая и в июне соответственно. Поддержка оказывается при условии сохранения не менее 90% штата по данным на 1 апреля 2020 года.

#новость #фнс #бизнеснакарантине #малыйбизнес

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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42 комментария
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Игорь Рачук

44

 получить безвозмездную финансовую помощь через сайт налоговой службы

Бизнес сможет от сайта получить помощь в размере 404, 500, 503 либо 522! 
А самые первые обратившиеся получат в размере 401!

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Evgeny Boyko

Игорь
2

418 незаслуженно забыли

Ответить

mik m

Игорь
1

Игорь ты сделал мой день🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Сергей Михельсон

Игорь
1

😂

Ответить

Олег Молчанов

Игорь
1

По аналогии с помощью правительства должно быть, скорее всего, 403.

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Владислав Александров

17

Цирк уродов. Они живут в другом мире. Именно Мишустин и остальные. Они живут в мире, где решения реализуются ведомствами, которые состоят из нулевых кадров. В бизнес мире решения реализуются профессионалами. Именно поэтому понять друг друга мы долго не сможем. Вспоминайте все когда появился спрос на товар через соцсети - что произошло? Топовые компании моментально подключились и изучили вопрос. Что мы видим сейчас? Мы следим за попытками старой списанной лошади взять беговую дистанцию. Если бы такие работники были в бизнесе, то они бы повылетали из компании как пробка из под шампанского под Новый год. Если бы работники из бизнеса были в государстве, то никакие бы изменения не были страшны. А если перевести это сравнение на людской язык, то получится следующее:
«Чтобы решать проблемы народа - решающие должны быть лучшими в своём деле»
Если я ошибаюсь - скажите мне прямо сейчас

Ответить

Дмитрий Корнеев

Владислав
–6

.... без власти... дальше можно не читать ваши извращённые эротические фантазии

Ответить

Владислав Александров

Дмитрий
4

Давайте поговорим о не извращённых. Предлагайте.

Ответить

Александр Львов

13

А что по ИП без сотрудников? 

Ответить

Валентин Стекольников

Александр
2

Без соли доедят. 

Ответить

Evgeny Boyko

Александр
0

Вы сократились более чем на десять процентов?

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

8

А ИП и самозанятые без сотрудников?

Ответить

Jaroslav Danilov

Stanislav
1

Ой, не доработали видимо...

Ответить

Alexandr Simonov

Stanislav
0

Ну если выручка без учета ндс за прошлый год была от 120 лямов до 2 ярдов, значит под категорию малый и средний бизнес попадаешь.

Ответить

Andrey Kulakov

7

Осталось только доказать что она вам нужна))

Ответить

Greg Gor

6

Ничего из ничего не берётся!
Если государство что-то даёт, жди что скоро заберёт!!!

Ответить

mik m

5

Да да мы поможем все на сайте фнс, пока правда сами не знаем где именно на сайте но вы ищите там точно есть😂

Ответить

Alexandr Simonov

mik
2

Где ипешку регистрировали, в то отделение и обращайтесь.

Ответить

Andrey Tyulkoff

mik
1

А потом сайт ФНС упадёт, а телефоны замолчат))

Ответить

Алексей Артамонов

4

Через банки не зашло, попробуем тут.

Ответить

Денис Гордиенко

3

Поддержка направлена на то, чтобы работодатели не сокращали сотрудников.

Джун без опыта, которого сократят в первую очередь, получает в регионах минимум 25.

Предложение от которого нельзя отказаться.

Ответить

Konstantin K

Денис
0

И фиг он сейчас работу даже за 20 найдет.

Ответить

Dmitry Ulitin

Денис
0

Так поддержания на 63 оквэд не распространяется. Так что джуны программисты этих субсидий не получат.

Другое дело что ит пострадало сильно меньше среднего пока что, если оно конечно не специализируется на пострадавших рынках :-(

Ответить

Машрум

2

а как же самозанятые?

Ответить

I You

1

«С барского плеча»

Ответить

Michael Shramko

I
1

По пятунечке на нос 😁

Ответить

Дмитрий Корнеев

1

Большой бизнес: нам на двоих дали 10 апельсинов, каждому по 9.
Малый бизнес: но ведь не получается каждому по 9!
Большой бизнес: Не знаю, что у тебя получается, а свои 9 я уже оприходовал!

Ответить

Grigory Green

1

Вы не правильно интерпретируете заявление власти в РФ.
Нужно исходить из того что любое заявление это ложь.
То есть, интерпретируя это заявление  можно услышать: "Вы не получите поддержку".

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Которые сразу зачтут в счет оплаты налогов)

Ответить

Michael Shramko

0

Интересно, сколько и какие условия. Ничего безвозмездно не бывает.

Ответить

Александр Антипов

Michael
0

Это отдельная история. И думаю что это не то что малый и средний бизнес ожидают. Может и помощь, но не без сюрприза после)

Ответить

Валентин Стекольников

Michael
0

Хм, а ведь всё не так уж плохо выходит. Можем сейчас пострадать на тему того, что "мало партия даёт". Можем обсудить массовые увольнения. Но всё идёт к БОД. Если произойдут массовые увольнения, то освободившийся народ так или иначе придётся кормить, иначе он будет несколько недоволен. А значит, вводить массовый БОД. Попутно и бизнес возмущается, что ему надо содержать неуволенных - неплохо бы и их покормить. В общем, как и в любой экстремальной ситуации, в этом кризисе наконец реализуется то, чего давно ждали, но не имели должной мотивации реализовать. 

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Ксения Мурашова-Елисеева

0

Да-да, Налоговая только не работает, как и сайт службы занятости

Ответить

Jaroslav Danilov

0

Т.е. надо сохранить 90% персонала, платить им з.п. в простой а тебе компенсируют 12k на сотрудника? Сколько там средняя з.п. в России, скажем 30k + 42% = 42k. Минус 12k. Итого теряем в месяц по 30k на сотрудника. «Помощь» составляет 28% от ФОП. Так что ли?

Ответить

Dmitriy Stratonov

Jaroslav
0

Смотри проще, с каждого рубля 46 копеек всеравно государству вернуть придется, нОлоги, песионка, хуё-моё...

Ответить

Jaroslav Danilov

Dmitriy
0

Все ясно. У меня скорее спортивный интерес посчитать.

Ответить

mik m

Jaroslav
0

-Иваныч стой, новые поправки может че нормальное глядишь и не уволю☝️
-АГА жду😁
-не, собирайся у€буй опять лажа😑

Ответить

Art

Jaroslav
0

хочешь сохраняй, не хочешь не сохраняй, в чем проблема? 

Ответить

mik m

Art
0

Проблема не в желании а в возможности
Допустим и хочу сохранить всех своих.
И без сопливых пожеланий сверху понимаю что людям надо что то платить для существования чтоб сохранить кадры, потому что долго собирали команду но не чем, не то чтоб прибыли а поступлений 0 с чего платить?
Вот это и всех беспокоит, вы че думаете кто-то боится увольнять да нет боятся ценные кадры терять но и сделать ничего не могут.

Ответить

Владимир Кролико

0

Как же они задолбали со всем этим говном... видимость одна.

Ответить

Yaroslav Shulga

0

Лучшая помощь была бы - "взносы и налоги за 1 квартал - оставьте себе". И ничего "раздавать" не надо.

Ответить

Дмитрий Стальненко

0

Лучше бы помогали в процентном отношении к уплаченным налогам. Было бы по справедливости. А сейчас профанация - кучу ограничений поставили для бизнеса.

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