Эти деньги компании смогут направить на выплату зарплат и неотложные нужды.

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Представители малого и среднего бизнеса (МСБ), а также ИП смогут обратиться за безвозмездной финансовой помощью государства через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) и по обычной почте. Об этом 16 апреля 2020 года на заседании правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 мая заявку на выплаты можно будет подать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или почтовым отправлением, пояснил премьер. Первые выплаты бизнес получит с 18 мая, уточнил чиновник. Программой поддержки, по словам Мишустина, смогут воспользоваться 500 тысяч представителей сегмента МСБ, у которых работают 3 млн сотрудников.

Премьер поручил ФНС отработать алгоритм алгоритм подачи заявления и «максимально быстро» довести до бизнеса необходимую информацию.

В пресс-службе центрального аппарата ФНС России не смогли предоставить комментарии vc.ru на момент публикации. В контакт-центре службы также не смогли ответить на вопрос, как подать заявку через сайт ФНС и какая информация должна быть в ней указана.

15 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-2019. В их числе безвозмездная финансовая помощь государства для решения первостепенных задач и выплаты зарплат в расчёте 12 310 рублей (МРОТ) на человека в месяц.

Компании смогут получить финансирование за апрель и май начиная с 18 мая и в июне соответственно. Поддержка оказывается при условии сохранения не менее 90% штата по данным на 1 апреля 2020 года.