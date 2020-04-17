Им выдали 1,1 млрд рублей кредитов из запланированных 20 млрд рублей в месяц.

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Только треть заявок на предоставление беспроцентных кредитов для выплаты зарплат, поданных представителями малого и среднего бизнеса, были одобрены банками, рассказала на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сумма выданных кредитов для выплаты зарплат сейчас составляет 1,1 млрд рублей, что «крайне мало», отметила она. Всего предприниматели подали заявки на 11 млрд рублей, из которых одобрили 3,5 млрд рублей.

Кредиты в рамках программы для бизнеса «пока идут слабо», признала глава Центробанка, хотя по сравнению с прошлой неделей объём выдачи вырос в десять раз. По расчётам Банка России, в рамках программы предприниматели должны запрашивать около 20 млрд рублей в месяц.

Глава Центробанка полагает, что увеличение числа банков-участников программы кредитования и предоставление гарантий ВЭБа, анонсированное 15 апреля президентом России Владимиром Путиным, существенно ускорит процесс. В настоящее время кредиты выдают пять банков, включая «Сбербанк» и ВТБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что большинство заявок на реструктуризацию кредитов от МСБ, которые были рассмотрены, уже удовлетворены. С 20 марта по 15 апреля 2020 года предприниматели подали в банки около 60 тысяч заявлений о реструктуризации кредитов, из них одобрено 22,5 тысячи (75% рассмотренных заявок), ещё 28 тысяч находятся на рассмотрении.

Отказы получили 13% обращений, в основном, это компании, не относящиеся к пострадавшим отраслям, а также заёмщики с испорченной кредитной историей, пояснила глава Центробанка.

В середине апреля министр экономического развития Максим Решетников попробовал взять беспроцентный кредит на выплату зарплат под видом «тайного покупателя» в двух «крупнейших» банках. Ни в одном из них он не смог этого сделать, рассказал чиновник в своём аккаунте в Instagram.