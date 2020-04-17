Поделитесь своими историями в комментариях.

В закладки

В связи с пандемией Covid-19 Центральный банк выделил 150 млрд рублей на кредиты компаниям, которым не хватает денег на зарплату сотрудникам. Первые полгода ставка составит 0%, затем — 4%. Пока такие кредиты выдают «Сбербанк», ВТБ, «МСП банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие».

Но на практике получить льготный кредит не так-то просто: недавно это не удалось главе Миноэкономразвития Максиму Решетникову, который обратился в два банка, а по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банки одобрили только треть поступивших заявок.

Хотим узнать, как дела у вас.

Если вы недавно обращались за льготным кредитом, удалось ли его получить? В какие банки вы обращались?

Если вы уже получили кредит, какие были сложности?

Если вам отказали, что сказали в банке?

Расскажите в комментариях или напишите автору этого материала на почту katya@vc.ru.