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Финансы
Катя Грановская
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Опрос для предпринимателей: удалось ли вам получить льготный кредит для бизнеса Материал редакции

Поделитесь своими историями в комментариях.

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В связи с пандемией Covid-19 Центральный банк выделил 150 млрд рублей на кредиты компаниям, которым не хватает денег на зарплату сотрудникам. Первые полгода ставка составит 0%, затем — 4%. Пока такие кредиты выдают «Сбербанк», ВТБ, «МСП банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие».

Но на практике получить льготный кредит не так-то просто: недавно это не удалось главе Миноэкономразвития Максиму Решетникову, который обратился в два банка, а по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банки одобрили только треть поступивших заявок.

Хотим узнать, как дела у вас.

  • Если вы недавно обращались за льготным кредитом, удалось ли его получить? В какие банки вы обращались?
  • Если вы уже получили кредит, какие были сложности?
  • Если вам отказали, что сказали в банке?

Расскажите в комментариях или напишите автору этого материала на почту katya@vc.ru.

#зарплата #кредит

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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