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В компании расчитывают, что карта станет основой Google Pay и будет конкурировать с Apple Pay и Apple Card, говорит источник.
Google разрабатывает собственные дебетовые карты в физическом и виртуальном варианте, сообщает TechCrunch со ссылкой на источники. Google Card будет привязана к Google-аккаунту и позволит расплачиваться с карты, смартфона или в интернете.
В специальном приложении можно будет следить за тратами, проверять баланс, блокировать свой аккаунт, пополнять счёт или переводить деньги. Карту запустят под совместным брендом с банковскими партнёрами, включая Citi и Stanford Federal Credit Union.
Источник предоставил изданию скриншоты приложения. Согласно изображению, карта будет работать на платёжной системе Visa.
Другой анонимный собеседник издания подтвердил, что Google работает над платёжной картой, которая, как рассчитывают в компании, станет основой Google Pay и будет конкурировать с Apple Pay и Apple Card.
В зависимости от своего решения о конфиденциальности Google может использовать данные о транзакциях для рекламных кампаний и таргетинга. В будущем компания сможет предлагать банковские и брокерские услуги, бухгалтерский учет, страхование или кредитование.
25 марта 2019 года Apple представила кредитную карту Apple Card с бесплатным обслуживанием и кэшбеком в партнёрстве с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard и запустила её в августе. Пользователи могут выпустить карту в Apple Wallet.
Тех. поддержка у них будет точно такая, как и для других продуктов - никакая?
Это показывает, насколько российский банковский финтех в этом плане развит. Мы реально обгоняем Америку в разы в развитии банковских сервисов.
Были у них уже виртуальные карты как у Яндекса, потом прикрыли. Иногда надо какой-нибудь буржуйский сервис оплатить - и не принимают ничего кроме американских карт.
наше гсударство должно быть бесконечно благодарно всяким рокетам и тиньковым за то что те устроили финтех революцию и сохранили капиталы в России, потому как пришедший через пару лет револют, карты от гугла и эпл похоронили бы нашу банковскаую отрасль состоящую из эффективных госменеджеров типа втб и россельхозбанка
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