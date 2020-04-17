В компании расчитывают, что карта станет основой Google Pay и будет конкурировать с Apple Pay и Apple Card, говорит источник.

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Google разрабатывает собственные дебетовые карты в физическом и виртуальном варианте, сообщает TechCrunch со ссылкой на источники. Google Card будет привязана к Google-аккаунту и позволит расплачиваться с карты, смартфона или в интернете.

В специальном приложении можно будет следить за тратами, проверять баланс, блокировать свой аккаунт, пополнять счёт или переводить деньги. Карту запустят под совместным брендом с банковскими партнёрами, включая Citi и Stanford Federal Credit Union.

Источник предоставил изданию скриншоты приложения. Согласно изображению, карта будет работать на платёжной системе Visa.

Другой анонимный собеседник издания подтвердил, что Google работает над платёжной картой, которая, как рассчитывают в компании, станет основой Google Pay и будет конкурировать с Apple Pay и Apple Card.

В зависимости от своего решения о конфиденциальности Google может использовать данные о транзакциях для рекламных кампаний и таргетинга. В будущем компания сможет предлагать банковские и брокерские услуги, бухгалтерский учет, страхование или кредитование.

25 марта 2019 года Apple представила кредитную карту Apple Card с бесплатным обслуживанием и кэшбеком в партнёрстве с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard и запустила её в августе. Пользователи могут выпустить карту в Apple Wallet.