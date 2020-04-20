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Отрасль и ЦБ до сих пор спорят об обязательном тестировании начинающих инвесторов и по другим пунктам.
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) попросила отложить принятие законопроекта о разделении инвесторов на категории, пишет Forbes со ссылкой на письмо организации главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Депутат подтвердил его получение.
В НАУФОР считают, что принятие документа заставит отрасль перестраивать свою работу, привлекать для этого дополнительные ресурсы и нести дополнительные издержки на фоне пандемии Covid-19.
Также законопроект вводит новые ограничения для инвестиций — это не лучший шаг в условиях высокой волатильности на рынке, говорят в ассоциации. Например, согласно текущей версии документа, неквалифицированные инвесторы не смогут вкладывать в ценные бумаги более 100 тысяч рублей без прохождения тестов. Однако это ограничит возможности по диверсификации инвестиций — по финансовым инструментам и видам валют.
По словам Анатолия Аксакова, вернуться к обсуждению законопроекта Госдума сможет только после 12 мая, указывает издание. В первом чтении Госдума поддержала ограничения для инвесторов-физлиц без опыта весной 2019 года.
Изначально Центробанк предлагал создать четыре категории вместо действующих двух: чем выше категория, тем больше финансовых инструментов было бы доступно инвесторам. В октябре 2019 года ЦБ согласился пойти на встречу крупным участникам рынка и оставить только две категории инвесторов: квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
Однако, по данным НАУФОР, у ЦБ и отрасли пока остались противоречия: например, рынок не против тестирования клиентов, чтобы предоставить им доступ к некоторым ценным бумагам, но не согласен со списком этих бумаг. Ассоциация предлагает отменить обязательные тесты для покупки ликвидных бумаг, не входящих в котировальные списки. Сейчас законопроект предполагает, что для покупки таких бумаг инвестор должен пройти тест.
Также участники рынка не согласны с ограничениями по допуску иностранных ценных бумаг к организованным торгам в России: они могут привести к оттоку средств инвесторов и снижению конкурентоспособности российского рынка.
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