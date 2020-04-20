Мы слышим рынок, но это не означает, что все, чего хочет рынок, должно быть учтено. Если же идти полностью на поводу у рынка, то тогда нужно вообще законопроект не принимать.

Сейчас многие из тех, кто купил бумаги, несут огромные потери. Представьте, что будет с неквалифицированными инвесторами, которые узнают, что им надо платить налог по американскому законодательству? Все это навевает мысли о том, что неквалифицированного инвестора нужно защитить. Квалифицированные же инвесторы пусть рискуют, как хотят.