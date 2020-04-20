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Финансы
Татьяна Боброва
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Участники фондового рынка попросили отложить принятие законопроекта о категориях инвесторов из-за пандемии Материал редакции

Отрасль и ЦБ до сих пор спорят об обязательном тестировании начинающих инвесторов и по другим пунктам.

1 комментарий
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«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) попросила отложить принятие законопроекта о разделении инвесторов на категории, пишет Forbes со ссылкой на письмо организации главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Депутат подтвердил его получение.

В НАУФОР считают, что принятие документа заставит отрасль перестраивать свою работу, привлекать для этого дополнительные ресурсы и нести дополнительные издержки на фоне пандемии Covid-19.

Также законопроект вводит новые ограничения для инвестиций — это не лучший шаг в условиях высокой волатильности на рынке, говорят в ассоциации. Например, согласно текущей версии документа, неквалифицированные инвесторы не смогут вкладывать в ценные бумаги более 100 тысяч рублей без прохождения тестов. Однако это ограничит возможности по диверсификации инвестиций — по финансовым инструментам и видам валют.

По словам Анатолия Аксакова, вернуться к обсуждению законопроекта Госдума сможет только после 12 мая, указывает издание. В первом чтении Госдума поддержала ограничения для инвесторов-физлиц без опыта весной 2019 года.

Изначально Центробанк предлагал создать четыре категории вместо действующих двух: чем выше категория, тем больше финансовых инструментов было бы доступно инвесторам. В октябре 2019 года ЦБ согласился пойти на встречу крупным участникам рынка и оставить только две категории инвесторов: квалифицированный и неквалифицированный инвестор.

Однако, по данным НАУФОР, у ЦБ и отрасли пока остались противоречия: например, рынок не против тестирования клиентов, чтобы предоставить им доступ к некоторым ценным бумагам, но не согласен со списком этих бумаг. Ассоциация предлагает отменить обязательные тесты для покупки ликвидных бумаг, не входящих в котировальные списки. Сейчас законопроект предполагает, что для покупки таких бумаг инвестор должен пройти тест.

Также участники рынка не согласны с ограничениями по допуску иностранных ценных бумаг к организованным торгам в России: они могут привести к оттоку средств инвесторов и снижению конкурентоспособности российского рынка.

Мы слышим рынок, но это не означает, что все, чего хочет рынок, должно быть учтено. Если же идти полностью на поводу у рынка, то тогда нужно вообще законопроект не принимать.

Сейчас многие из тех, кто купил бумаги, несут огромные потери. Представьте, что будет с неквалифицированными инвесторами, которые узнают, что им надо платить налог по американскому законодательству? Все это навевает мысли о том, что неквалифицированного инвестора нужно защитить. Квалифицированные же инвесторы пусть рискуют, как хотят.

Анатолий Аксаков
глава комитета Госдумы по финансовому рынку

#новость #инвестиции

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Артем Голендберг

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А еще лучше вообще снять этот вредный законопроект.

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