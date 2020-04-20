За квартал количество ИП сократилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

В закладки

Количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили деятельность в марте 2020 года, на 77,2% выше, чем в марте 2019 года, следует из материалов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В марте 2019 года работу прекратили 37,7 тысяч ИП, в марте 2020 года — 66,8 тысяч, что на 77,18% больше.

В январе-феврале 2020 года разница была меньше, указывает «Интерфакс»: 118,1 тысяч за первые два месяца 2020 года против 117,7 тысяч годом ранее (+0,3%). Если сравнивать кварталы, то падение за начало 2020 года составило 19%.

Количество зарегистрированных за месяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году. Всего, по данным ФНС на 1 апреля 2020 года, в России зарегистрированы 3,899 млн индивидуальных предпринимателей.