Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
За квартал количество ИП сократилось на 19% по сравнению с прошлым годом.
Количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили деятельность в марте 2020 года, на 77,2% выше, чем в марте 2019 года, следует из материалов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
В марте 2019 года работу прекратили 37,7 тысяч ИП, в марте 2020 года — 66,8 тысяч, что на 77,18% больше.
В январе-феврале 2020 года разница была меньше, указывает «Интерфакс»: 118,1 тысяч за первые два месяца 2020 года против 117,7 тысяч годом ранее (+0,3%). Если сравнивать кварталы, то падение за начало 2020 года составило 19%.
Количество зарегистрированных за месяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году. Всего, по данным ФНС на 1 апреля 2020 года, в России зарегистрированы 3,899 млн индивидуальных предпринимателей.
Все на завод 🏭....заводов правда не осталось....производств....проектных институтов....пойдём в госструктуры 👆🏻
В росгвардию
Если все пойдут в неё, тогда не останется кого щемить
На сайт работы или hh зайдите и дайте анализ по заводам и производствам
Похоже жулики скоро встанут в один ряд с половцами и печенегами )
Не минусайте, братцы, я такой же )
Скоро и фнс закроют за не надобностью не чего делать будет
https://www.rbc.ru/politics/20/04/2020/5e9dc1dc9a7947803b7ee47c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
3,899 млн ИП? Серьезно? Это 3 миллиарда ИП в России что ли ?🤦🏻♂️
Не это три целых предпринимателя и 899 тысячных, похудели без ресторанов.
Что же будет по итогам нерабочего апреля
« К успеху идём»
Важно вспомнить, что не только сокращаются ИП, но и, вероятно, растут самозанятые. Сейчас таким быть гораздо выгоднее. Я вот тоже подумываю о закрытии ИП и переходе в такой статус.
В конце года ВладимВладимыч скажет, что у нас много новых предпринимателей!
И вообще все хорошо.
Так правильно, на нулевой базе и Африка растет)
Так зарегалось 120к ИПшников, закрылось 70к, это +50к, или я что-то не понял?
Все так, только закрываются ИП так много не от хорошей жизни, а то что новые открылись еще ничего не значит, открыться довольно просто, надо еще продержаться уметь.
Тут речь о том, что старые предприятия закрываются
Странная конечно конечно логика, но да ладно. Сколько они там держались, для чего открывались неочевидно из статьи.
Количество зарегистрированных за месяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году.
Точно одну статью читаем?
дробление бизнеса чтобы оптимизировать налоги?
Блоги компаний
Показать еще