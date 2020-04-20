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Финансы
Галина Мубаракшина
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ФНС: в марте прекратило деятельность 66,8 тысяч ИП в России — это на 77% больше, чем годом ранее Материал редакции

За квартал количество ИП сократилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

34 комментария
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Количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили деятельность в марте 2020 года, на 77,2% выше, чем в марте 2019 года, следует из материалов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В марте 2019 года работу прекратили 37,7 тысяч ИП, в марте 2020 года — 66,8 тысяч, что на 77,18% больше.

В январе-феврале 2020 года разница была меньше, указывает «Интерфакс»: 118,1 тысяч за первые два месяца 2020 года против 117,7 тысяч годом ранее (+0,3%). Если сравнивать кварталы, то падение за начало 2020 года составило 19%.

Количество зарегистрированных за месяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году. Всего, по данным ФНС на 1 апреля 2020 года, в России зарегистрированы 3,899 млн индивидуальных предпринимателей.

#новость #ип #малыйбизнес #бизнеснакарантине

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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34 комментария
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Dennis Gooddeni

9

Все на завод 🏭....заводов правда не осталось....производств....проектных институтов....пойдём в госструктуры 👆🏻

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Vitaly Baev

Dennis
6

В росгвардию

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Dennis Gooddeni

Vitaly
8

Если все пойдут в неё, тогда не останется кого щемить

Ответить

Ware Wow

Dennis
6

будем друг друга на бутылку сажать

Ответить

Arthur Niazyan

Ware
3

вместо голодного бунта - ментовские войны

Ответить

Алексей Александров

Dennis
0

На сайт работы или hh зайдите и дайте анализ по заводам и производствам

Ответить

Макар Брельгин

5

Добро пожаловать на голодные игры

Ответить

Sergey Popadyin

5

Похоже жулики скоро встанут в один ряд с половцами и печенегами )

Не минусайте, братцы, я такой же )

Ответить

Денис Демидов

2

Скоро и фнс закроют за не надобностью не чего делать будет

Ответить

Евгений Колпаков

Денис
4

Не зря Мишустин на новое место перешел)

Ответить

Андрей Рядькин

2

https://www.rbc.ru/politics/20/04/2020/5e9dc1dc9a7947803b7ee47c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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www.rbc.ru
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Анон Плиз

Андрей
0

Это очевидно было еще с момента отмены Парада Победы

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Эмилия Теплова

Анон
0

Страшно что Октоберфест отменили

Ответить

Sasha Medved

–5

3,899 млн ИП? Серьезно? Это 3 миллиарда ИП в России что ли ?🤦🏻‍♂️

Ответить

Андрей Филяев

Sasha
5

Вы из США?

Ответить

Никита Никитин

Sasha
2

Там стоит запятая, все правильно

Ответить

Andrey Sobolev

Sasha
1

Интересная у вас математика.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Sasha
0

Не это три целых предпринимателя и 899 тысячных, похудели без ресторанов.

Ответить

Андрей Филяев

1

Что же будет по итогам нерабочего апреля

Ответить

Александр Алмазов

Андрей
1

А ещё мая, и июня очень вероятно

Ответить

Михаил Синицын

1

« К успеху идём»

Ответить

Александр Алмазов

Михаил
1

В итоге: «не получись, не фортануло» 🤣

Ответить

Александр Алмазов

1

⚰️RIP 🕯

Ответить

Антон Новгородцев

1

Важно вспомнить, что не только сокращаются ИП, но и, вероятно, растут самозанятые. Сейчас таким быть гораздо выгоднее. Я вот тоже подумываю о закрытии ИП и переходе в такой статус.

Ответить

Deniss Karpak

0

Спасибо за то, что дарили нам веру. Аминь 🙌🏻🔥

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Артём Волокитин

0

В конце года ВладимВладимыч скажет, что у нас много новых предпринимателей!
И вообще все хорошо.

Так правильно, на нулевой базе и Африка растет)

Ответить

Homo Sapiens

0

Так зарегалось 120к ИПшников, закрылось 70к, это +50к, или я что-то не понял?

Ответить

Даниил Лепетков

Homo
0

Все так, только закрываются ИП так много не от хорошей жизни, а то что новые открылись еще ничего не значит, открыться довольно просто, надо еще продержаться уметь.
Тут речь о том, что старые предприятия закрываются

Ответить

Homo Sapiens

Даниил
0

Странная конечно конечно логика, но да ладно. Сколько они там держались, для чего открывались  неочевидно из статьи.

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Анон Плиз

Homo
0

120к открылись за янв+фев, а 70к закрылись за один только март. Так что плюсов там может и не быть

Ответить

Homo Sapiens

Анон
0

Количество зарегистрированных за месяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году.

Точно одну статью читаем?

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Анон Плиз

Homo
0

Пардон, попутал)

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Андрей Рядькин

Homo
0

дробление бизнеса чтобы оптимизировать налоги?

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Homo Sapiens

Андрей
0

Мож на самозанятость перескочили, в статье нет данных.

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