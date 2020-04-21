Несмотря на послабления ограничительных мер, введенные во многих регионах, в стране по-прежнему не работает больше половины малых и средний предприятий, а общая выручка едва превысила 50% от докризисной.

Наиболее критическая ситуация в Москве, где доля работающих торговых точек составляет уже менее четверти и продолжает сокращаться. Покупательский спрос упал, так что даже в работающих сегментах большинство предприятий работает в убыток.