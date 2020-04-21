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В Москве ситуация противоположная — закрываются все, даже магазины пива и алкоголя.
На третьей «нерабочей» неделе в России с 13 по 19 апреля доля работающего малого и среднего бизнеса составила 47,8% от показателей недели со 2 по 8 марта, выяснили аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор». При этом на второй «нерабочей» неделе с 6 по 12 апреля работало меньше предприятий — 44,4%.
Выручка малого и среднего бизнеса за третью «нерабочую» неделю также выросла по сравнению со второй — 51% против 44,3% от показателей 2-8 марта, говорят аналитики.
Выручка продуктовых магазинов с 13 по 19 апреля превысила докризисный уровень за 2-8 марта — 102,9%, утверждают исследователи. С 6 по 12 апреля этот показатель достигал 87,9%.
Оборот пивных магазинов увеличился с 94,1% до 98% от показателей начала марта, а оборот алкомаркетов немного снизился — с 83% до 81,3%. Выручка несетевых аптек упала с 66,2% во вторую «нерабочую» неделю до 65,5%.
В Москве доля работающих МСП с 13 по 19 апреля составила 24,7% относительно начала марта, а с 6 по 12 апреля — 26,9%. Оборот сократился с 24,3% на второй неделе до 20,3% на третьей.
Также в Москве закрываются некоторые магазины «у дома» и несетевые аптеки несмотря на то, что их деятельность на территории города разрешена, отмечают в компании.
Кроме того, с каждой «нерабочей» неделей закрывается всё больше магазинов по продаже алкоголя, пива и табака: количество работающих алкомаркетоов упало с 53,5% на второй неделе до 50,5% на третьей, пивных магазинов — с 75,6% до 74,6%, табачных магазинов — с 35,6% до 30%.
Падает и количество пекарен — с 35,4% до 34,2%, но их выручка выросла с 25,3% на второй неделе до 47,9% на третьей. Аналитики объясняют это подключением пекарен к сервисам доставки.
Ну а что вы хотели :) У нас же не 3 мировая война и не режим ЧС. Бизнесу и наёмным работникам надо как-то выживать.
Это точно, не от царя же поддержки ждать. Он с половцами воюет
Как же ты заебал во всех темах со своим царем.
Только за сегодня:
Это была гениальная многоходовочка, могли удержать цену на нефть в районе 40, но мужественно не стали и решили уронить в минус. Слава путинскому тактическому гению, деду слава!
Спасибо путе за эффективную помощь людям и бизнесу. Государство, которое бросает в беде не нужно.
Не так страшны половцы и печенеги, как кремлёвских псов набеги.
Полный коллапс экономики, при немощной власти старика маразматика и его клики воров
....Благодаря только ещё начинающемуся кризису теперь все могут одномоментно ощутить на шее удавку путинского режима и сделать выводы о необходимости (или нет)существования прогнившего режима Пу и прочей фсбни.
Владик, привет твоим ольгинцам, и как же ты за..л минусовать все мои коменты) Надеюсь тебе платят.
Вы оба хороши. Но ты однозначно победил.
Ехал Путин через Путин видит Путин в реке Путин, сунул Путин руку в Путин, Путин Путин Путин Путин.
Ого, да тебе не привыкать врать, покажи хоть пару моих минусов, умник, единственный здесь поставил, и то после тебя.
Ну лан. Спутал тебя с владиком егоровым, не агрись. Спасибо за цитирование в любом случае)
Владик борется с режЫмом, не мешай. Школы откроют - накал борьбы поутихнет.
Боролся Владик наш с режимом
- писал лонгриды и посты
Но быстро вниз пошла карьера
- он получил п.....ды
Ну че рифму то угробил, мог же написать "От мамы получил пизды"
Увы, но мне кажется владик школу уже закончил )
Хотя.... вы правы, это не мешает получить здюлей от мамы
Это про то соглашение, из которого наши вышли как раз перед эпидемией. На тот момент нефть на нормальном уровне держалась. А теперь мало того, что пришлось снижать больше всех, да ещё и спрос ушел в ноль.
Это же соглашение не просто так развалилось, когда его заключали уже говорили, что без американцев оно очень не долговечно.
Чем дальше, тем нефть больше становится похожа на обычный биржевой товар типа пшеницы, т.е. удерживать цены становится все менее реально.
Не серчайте на пострадавшего от пропаганды, правящий класс соорудил вокруг себя несколько периметров обороны:
1. Виноваты американцы и прочие жидомассоны
2. Виноваты чинуши.
3. Виноват Путин.
Сейчас оперативно возводят четвертый уровень - коронавирус, так как третий трещит по швам.
Мы хотели чтобы люди дома сидели и помогли быстрее пройти эту эпидемию, но пол-страны ноет про режим ЧС, как будто это не им нужно живыми завтра проснуться. Кстати, режим ЧС позволит полностью использовать пункт 7 статьи 83 тк рф, и всех, кого сейчас уволить неудобно и тех, кого просят писать отпуска просто выкинут нахуй в с работы, вот они заживут тогда.
Скоро бизнесу не придётся выживать, если пол населения вымрет, а это будет как следствие нарушения не рабочей недели. Бизнес просто закроется, вот и всё!
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Отсутствие помощи от государства - не повод применять «общественно-опасные» методы выживания бизнеса. Пока это не придёт в умы всех представителей бизнеса, люди продолжат ходить к конторы и друг друга заражать.
Пацаны, пока не поздно - мигрируйте в Free State (он же Беларусь). Нет карантина, есть магазины с продажей алкоголя, работа на западных заказчиков с долларами в кармане и даже продается вот это счастье для жизни в Минске: https://r.onliner.by/pk/apartments/342639
судя по информации по заражённым, Батька так и не сумел предотвратить попадание короны в Free State
никто и не собирался предотвращать корону. Зачем?
ОРЗ - пройдет когда большинство переболеет, это не повод садиться в вечный и бессмысленный Святой Карантин.
Это что же получается, холопы царя не слушаются? Как такое возможно?
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