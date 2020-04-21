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Финансы
Лиана Липанова
3130

«Эвотор»: на третьей «нерабочей» неделе в регионах начали открываться салоны красоты, ателье и точки ремонта техники Материал редакции

В Москве ситуация противоположная — закрываются все, даже магазины пива и алкоголя.

29 комментариев
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На третьей «нерабочей» неделе в России с 13 по 19 апреля доля работающего малого и среднего бизнеса составила 47,8% от показателей недели со 2 по 8 марта, выяснили аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор». При этом на второй «нерабочей» неделе с 6 по 12 апреля работало меньше предприятий — 44,4%.

Выручка малого и среднего бизнеса за третью «нерабочую» неделю также выросла по сравнению со второй — 51% против 44,3% от показателей 2-8 марта, говорят аналитики.

  • Среди салонов красоты 13-19 апреля работало 19,4% от показателей начала марта, 6-12 апреля — 8,9%. Выручка сегмента выросла с 14,1% во вторую «нерабочую» неделю до 18,5% в третью.
  • Ателье стали лидерами по приросту с 13 по 19 апреля — с 15,1% до 23,4%. Они начали шить маски и открылись как точки продаж, объясняют аналитики.
  • Открылось 45,2% точек по ремонту бытовой техники. С 6 по 12 апреля работало 35,1% мастерских.
  • Салоны оптики — с 30,8% во вторую «нерабочую» неделю до 38,3% в третью.
  • Химчистки — с 38,7% во вторую до 45,3% в третью.

Выручка продуктовых магазинов с 13 по 19 апреля превысила докризисный уровень за 2-8 марта — 102,9%, утверждают исследователи. С 6 по 12 апреля этот показатель достигал 87,9%.

Оборот пивных магазинов увеличился с 94,1% до 98% от показателей начала марта, а оборот алкомаркетов немного снизился — с 83% до 81,3%. Выручка несетевых аптек упала с 66,2% во вторую «нерабочую» неделю до 65,5%.

Несмотря на послабления ограничительных мер, введенные во многих регионах, в стране по-прежнему не работает больше половины малых и средний предприятий, а общая выручка едва превысила 50% от докризисной.

Наиболее критическая ситуация в Москве, где доля работающих торговых точек составляет уже менее четверти и продолжает сокращаться. Покупательский спрос упал, так что даже в работающих сегментах большинство предприятий работает в убыток.

Андрей Романенко
гендиректор «Эвотор»

В Москве доля работающих МСП с 13 по 19 апреля составила 24,7% относительно начала марта, а с 6 по 12 апреля — 26,9%. Оборот сократился с 24,3% на второй неделе до 20,3% на третьей.

Также в Москве закрываются некоторые магазины «у дома» и несетевые аптеки несмотря на то, что их деятельность на территории города разрешена, отмечают в компании.

Кроме того, с каждой «нерабочей» неделей закрывается всё больше магазинов по продаже алкоголя, пива и табака: количество работающих алкомаркетоов упало с 53,5% на второй неделе до 50,5% на третьей, пивных магазинов — с 75,6% до 74,6%, табачных магазинов — с 35,6% до 30%.

Падает и количество пекарен — с 35,4% до 34,2%, но их выручка выросла с 25,3% на второй неделе до 47,9% на третьей. Аналитики объясняют это подключением пекарен к сервисам доставки.

#новость #эвотор

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29 комментариев
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Sergey Grischyov

11

Ну а что вы хотели :) У нас же не 3 мировая война и не режим ЧС. Бизнесу и наёмным работникам надо как-то выживать.

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Vladislav S

Sergey
3

Это точно, не от царя же поддержки ждать. Он с половцами воюет

Ответить

Владислав Владимирович

Vladislav
12

Как же ты заебал во всех темах со своим царем.
Только за сегодня:
 Это была гениальная многоходовочка, могли удержать цену на нефть в районе 40, но мужественно не стали и решили уронить в минус. Слава путинскому тактическому гению, деду слава!

 Спасибо путе за эффективную помощь людям и бизнесу. Государство, которое бросает в беде не нужно.

 Не так страшны половцы и печенеги, как кремлёвских псов набеги.

 Полный коллапс экономики, при немощной власти старика маразматика и его клики воров

....Благодаря только ещё начинающемуся кризису теперь все могут одномоментно ощутить на шее удавку путинского режима и сделать выводы о необходимости (или нет)существования прогнившего режима Пу и прочей фсбни.

Ответить

Vladislav S

Владислав
1

Владик, привет твоим ольгинцам, и как же ты за..л минусовать все мои коменты)  Надеюсь тебе платят. 

Ответить

Dmitry Popov

Vladislav
20

Вы оба хороши. Но ты однозначно победил.
Ехал Путин через Путин видит Путин в реке Путин, сунул Путин руку в Путин, Путин Путин Путин Путин.

Ответить

Владислав

Dmitry
5

Ехал Путин через деда, видит путя в реке царь, сунул ботекс руку в вора, ночь, блять, улица, аптека и фонарь.

Ответить

Владислав Владимирович

Vladislav
3

Ого, да тебе не привыкать врать, покажи хоть пару моих минусов, умник, единственный здесь поставил, и то после тебя.

Ответить

Vladislav S

Владисл…
1

Ну лан. Спутал тебя с владиком егоровым, не агрись. Спасибо за цитирование в любом случае) 

Ответить

Alex Somoff

Владислав
7

Владик борется с режЫмом, не мешай. Школы откроют - накал борьбы поутихнет.

Ответить

Dennis Gerasimov

Alex
0

Боролся Владик наш с режимом
- писал лонгриды и посты
Но быстро вниз пошла карьера
- он получил п.....ды

Ответить

Roman Taranenko

Dennis
0

Ну че рифму то угробил, мог же написать "От мамы получил пизды"

Ответить

Dennis Gerasimov

Roman
0

Увы, но мне кажется владик школу уже закончил )

Хотя.... вы правы, это не мешает получить здюлей от мамы

Ответить

ILoveVC

Владислав
3

> Это была гениальная многоходовочка, могли удержать цену на нефть в районе 40,

Мне вот интересно, как можно удержать цену на нефть в районе 40, когда она даже за 0 никому не нужна?

Ответить

Arthur Niazyan

ILoveVC
0

Это про то соглашение, из которого наши вышли как раз перед эпидемией. На тот момент нефть на нормальном уровне держалась. А теперь мало того, что пришлось снижать больше всех, да ещё и спрос ушел в ноль.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
2

Это же соглашение не просто так развалилось, когда его заключали уже говорили, что без американцев оно очень не долговечно.
Чем дальше, тем нефть больше становится похожа на обычный биржевой товар типа пшеницы, т.е. удерживать цены становится все менее реально.

Ответить

Alex Somoff

ILoveVC
0

прям так никому?

Ответить

Денис Демидов

Владислав
0

Не серчайте на пострадавшего от пропаганды, правящий класс соорудил вокруг себя несколько периметров обороны:
1. Виноваты американцы и прочие жидомассоны
2. Виноваты чинуши.
3. Виноват Путин.
Сейчас оперативно возводят четвертый уровень - коронавирус, так как третий трещит по швам.

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
2

Я/Мы половцы и печенеги

Ответить

Денис Плыкин

Sergey
12

Мы хотели чтобы люди дома сидели и помогли быстрее пройти эту эпидемию, но пол-страны ноет про режим ЧС, как будто это не им нужно живыми завтра проснуться. Кстати, режим ЧС позволит полностью использовать пункт 7 статьи 83 тк рф, и всех, кого сейчас уволить неудобно и тех, кого просят писать отпуска просто выкинут нахуй в с работы, вот они заживут тогда.

Ответить

Георгий Донадин

Sergey
2

Скоро бизнесу не придётся выживать, если пол населения вымрет, а это будет как следствие нарушения не рабочей недели. Бизнес просто закроется, вот и всё!
.
Отсутствие помощи от государства - не повод применять «общественно-опасные» методы выживания бизнеса. Пока это не придёт в умы всех представителей бизнеса, люди продолжат ходить к конторы и друг друга заражать.

Ответить

Arthur Niazyan

4

Вот настырные, жулики ещё и мимо кассы работать не хотят.

Ответить

Константин Коледа

3

Пацаны, пока не поздно - мигрируйте в Free State (он же Беларусь). Нет карантина, есть магазины с продажей алкоголя, работа на западных заказчиков с долларами в кармане и даже продается вот это счастье для жизни в Минске: https://r.onliner.by/pk/apartments/342639

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Daniil Bubnov

Константин
1

судя по информации по заражённым, Батька так и не сумел предотвратить попадание короны в Free State

Ответить

Константин Коледа

Daniil
0

Нагло врут, фальшыука из Польшы ))

Ответить

Fedor Ngun

Daniil
0

никто и не собирался предотвращать корону. Зачем?
ОРЗ - пройдет когда большинство переболеет, это не повод садиться в вечный и бессмысленный Святой Карантин.

Ответить

Влад Рыжкин

1

И правильно

Ответить

Dmitriy

0

Это что же получается, холопы царя не слушаются? Как такое возможно?

Ответить

Руслан Абрамов

Dmitriy
2

Если все, что царь говорит слушать, то можно и «дурачком» стать

Ответить

Eduard Mirchev

0

вот вам еще одно доказательство, Москва - не Россия

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