Мы посчитали три возможных сценария развития кризиса. Третий, стрессовый, подразумевал падение цены на нефть до $10, а в какие-то периоды времени — до нуля, и восстановление цены на нефть к концу года только на уровне $20–25. Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае «Сбербанк» сохранял свою прибыльность и ему не нужна была помощь со стороны государства.

Вчера был опубликован прогноз Международного валютного фонда, что ВВП в России упадёт на 4,5–5% . И это мы видим сегодня как базовый сценарий.

Этот кризис — не банковский, он начинается с пандемии, продолжается на экономике и заканчивается банками. Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. Это период времени, когда нужно помогать людям, в первую очередь — малым и средним компаниям.