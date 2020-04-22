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Финансы
Лиана Липанова
817

Предприниматели пожаловались на нежелание страховых компаний выплачивать компенсации за простой Материал редакции

В большинстве случаев отказ обоснован: пандемия считается форс-мажором, а страховыми случаями — простой из-за пожара и других физических повреждений.

4 комментария
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Некоторые компании ещё до экономического спада из-за ситуации с коронавирусом оформили страховку имущественных рисков и включили в неё компенсацию за время перерыва в работе, пишет Forbes. Однако страховые компании по разным причинам отказываются возмещать простой.

Например, крупный московский торговый центр «Щука» (принадлежит Riverstretch Trading & Investments) застраховал себя на случай простоя более семи дней — он мог получить компенсацию, в частности, при отсутствии платы за аренду. Сумма возмещения рассчитывается из планируемого дохода компании. «Мы, естественно, будем подаваться на выплаты», — заявили в ТРК.

Холдинг Crocus Group оформил такую страховку в «Crocus Страхование». Там компании заявили, что на выплаты из-за пандемии рассчитывать не стоит.

В ситуации с короновирусом этот риск не работает, так как, по мнению экспертов страховой компании, в которой мы застрахованы, это форс-мажор. Предварительно мы получили информацию в страховой компании, что выплачивать компенсацию будут, если обяжет правительство или Центробанк.

Crocus Group

По словам источника издания, страховка от перерыва в работе на 100 млн рублей есть и у «Рив Гош». Но «страховая пока упёрлась», говорит собеседник Forbes.

Официальный продавец «Рив Гош» — ООО «АромаЛюкс» — застрахован в «Страховом доме ВСК». Там страховым случаем компании называют только простой из-за физического повреждения имущества — например, пожара.

Что это за страховка и какие перспективы

Страховка от перерыва в работе или убытков от производственной деятельности — business interruption — в России непопулярна и занимает менее 1% рынка, объясняет замгендиректора «Совкомбанк Страхование» Александр Остроумов. Но сейчас оформить такой договор не согласится ни одна страховая компания, считает партнёр «Первой юридической сети» Павел Курлат.

В основном страховщики отказывают компаниям в выплатах по таким страховкам обоснованно — чаще всего в договоре прописана компенсация за простой только из-за повреждения имущества, объясняет Полина Кондратюк из Law bureau. Однако всё зависит от конкретного договора.

По словам Курлата, многое будет зависеть от первых решений суда по таким делам. «Страховщики с содроганием думают о том, какой вал обращений к ним поступит, как только ограничения закончатся и компании посчитают убытки», — рассказал Forbes юрист, работающий с такими страховками.

#новость #страхование

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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4 комментария
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Сергей Коро

6

Крокус групп жалуется на Крокус страхование?
Это как левая нога на правую?
А истина оказывается посередине то была.
Между ног!

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Vladislav S

Сергей
1

"Между ног" это то, как сейчас можно назвать ситуацию в экономике 

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Ilya Brin

0
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Ильюша Громозов

0

Звоночек шо экономика посыпится как греяка с полки

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