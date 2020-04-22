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Вместо доли или части выручки фонд планирует брать комиссию за пользование деньгами.
Компания Plantago Capital, основанная люксембургским фондом Mikro Kapital (управляет каршерингом Anytime, «Делимобиль» и сервисом «Делисамокат»), планирует вложить $100 млн в разработчиков мобильных игр и небольшие студии в России, СНГ и Европе. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Plantago Capital заинтересована в небольших компаниях, которые имеют потенциал и готовы нарастить свою долю на рынке, без покупки доли в них или получения части выручки. В 2020 году она готова предоставить компаниям $40 млн.
За пользование денежными средствами Plantago Capital будет взимать фиксированную комиссию, размер которой будет зависеть от модели монетизации игры, цикла её жизни и уровня компании. Средний объём финансирования, необходимый разработчику мобильных игр для покупки трафика и развития продукта, составляет, по оценкам компании, не менее $50 тысяч.
По словам гендиректора Plantago Capital Станислава Грошова, всего под управлением фонда Mikro Kapital находятся активы в размере €600 млн.
Рынок мобильной разработки продолжает показывать высокие темпы роста. При этом основная проблема сферы — поиск финансирования для привлечения дополнительного трафика, отмечают в компании. Она решается двумя путями: продажей доли более крупным компаниям или сотрудничеством с издателями игр за счёт деления выручки.
Всегда готов ! А куда отправлять финансово-просительную челобитную ? Мне вообще то нужно было $60.000. Но готов пойти и на разумные уступки. А что если замутить новую версию игры W.W.O.IO ? World without oil.
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