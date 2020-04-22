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Финансы
Галина Мубаракшина
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Структура совладельца «Делимобиля» предоставит $100 млн разработчикам мобильных игр в России, СНГ и Европе Материал редакции

Вместо доли или части выручки фонд планирует брать комиссию за пользование деньгами.

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Компания Plantago Capital, основанная люксембургским фондом Mikro Kapital (управляет каршерингом Anytime, «Делимобиль» и сервисом «Делисамокат»), планирует вложить $100 млн в разработчиков мобильных игр и небольшие студии в России, СНГ и Европе. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Plantago Capital заинтересована в небольших компаниях, которые имеют потенциал и готовы нарастить свою долю на рынке, без покупки доли в них или получения части выручки. В 2020 году она готова предоставить компаниям $40 млн.

За пользование денежными средствами Plantago Capital будет взимать фиксированную комиссию, размер которой будет зависеть от модели монетизации игры, цикла её жизни и уровня компании. Средний объём финансирования, необходимый разработчику мобильных игр для покупки трафика и развития продукта, составляет, по оценкам компании, не менее $50 тысяч.

По словам гендиректора Plantago Capital Станислава Грошова, всего под управлением фонда Mikro Kapital находятся активы в размере €600 млн.

Рынок мобильной разработки продолжает показывать высокие темпы роста. При этом основная проблема сферы — поиск финансирования для привлечения дополнительного трафика, отмечают в компании. Она решается двумя путями: продажей доли более крупным компаниям или сотрудничеством с издателями игр за счёт деления выручки.

#новость #приложения #разработка #инвестиции

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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