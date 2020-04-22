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Банки пересматривают риски платежеспособности заёмщиков на фоне кризиса.
«Альфа-банк», «Киви банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк», «Ак Барс» стали ограничивать лимиты по кредитным картам. Об этом на сайте banki.ru сообщили клиенты кредитных организаций, пишет РБК.
Клиентка банка «Русский стандарт» рассказала, что ей в одностороннем порядке был установлен кредитный лимит, хотя в приложении якобы были доступны 49 тысяч рублей. В банке, по её словам, объяснили ограничение риском мошенничества и ситуацией в стране.
Клиент «Альфа-банка» сообщил, что получил SMS-уведомление о снижении кредитного лимита до нуля «в связи с тяжёлой экономической обстановкой». «Обнулился» кредитный лимит и у владельца карты рассрочки «Совесть», которые выпускает «Киви банк». «Хорошо, это не случилось на кассе, в очереди, в каких-нибудь отчаянных обстоятельствах», — добавил он, отметив, что банк также не уведомил о новом ограничении.
Представители «Альфа-банка», «Русского стандарта», «Киви банк» подтвердили РБК возможное изменение условий обслуживания кредитных карт.
В «Альфа-банке» и «Русском стандарте» информагентству рассказали, что постоянно контролируют финансовое поведение клиента и ограничивают возникновение повышенной кредитной нагрузки. В «Киви банке» также объяснили сокращение лимитов по картам «Совесть» кредитной политикой. «Ак Барс» и «ОТП-банк» отказались от комментариев изданию.
Корректировка лимитов по кредитным картам — инструмент, позволяющий банку снизить размер потенциальных потерь в случае дефолта заёмщика, объяснил РБК руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
49к лимит, ого. Три зарплаты среднего класса.
Скажите это людям, которые живут в семьях с двумя кредитками и рассчитывают на этот лимит. Перекидывая с карты на карту, да бы избежать процентов и окончания льготного периода. Марадерство)
Я думаю, все сильно зависит от кредитной истории в целом. У меня пока нет изменений лимитов
По кредиткам Альфы и Тинькова у меня пока тишина. Видимо, наше состояние пока оценивается как стабильное.
Тинькофф присылал позавчера СМС о том, что снизит лимит, но это по причине того, что я довольно давно ей не пользовался. Пошёл купил квас по кредитке)) Теперь норм.
А на что ссылаются банки, заявляя о "тяжёлой экономической обстановке"? У нас в стране официально кризис объявлен, или что? Дефолт, война, гиперинфляция?
Шкурные интересы банкиров понятны, но нагло 3,14здеть-то зачем?
И ты,?Альфа :
В первых рядах, недавно спамили пушами, что никаких послаблений нет и не будет, плоти
Ха, а мне с альфы звонили предлагали свою кредитку. Я у них уточнил, можно ли выпустить карту, но активировать скажем через пол года и с того ли момента пойдет плата за обслуживание. Сказали что нет, абонентскую плату за год они сразу списывают с кредитного лимита, а дальше можно не пользоваться, если карта не нужна :)
Интересно людям, которым порезали лимит до 0 плату вернут?
Очень странный банк... Другие начинают снимать плату за обслуживание только с момента активации.
этот сранный банк ещё и в минус спокойно загоняет дебетовые карты, списывая комиссии за перевод по реквизитам через несколько дней после перевода, тут же начиная начислять проценты за пользование кредитными средствами... на ДЕБЕТОВОЙ карте!
Альфа сегодня так же порадовал повышением стоимости РКО на 25% на нашему ТП.
Этого следовало ожидать, учитывая, что это самые мусорные активы на балансах банков. Пока в РФ, конечно, этот рынок не такой массовый, как на Западе, но зато в РФ уже сейчас есть банки, которые практически только за счет таких кредитов и живут
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