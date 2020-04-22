Банки пересматривают риски платежеспособности заёмщиков на фоне кризиса.

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«Альфа-банк», «Киви банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк», «Ак Барс» стали ограничивать лимиты по кредитным картам. Об этом на сайте banki.ru сообщили клиенты кредитных организаций, пишет РБК.

Клиентка банка «Русский стандарт» рассказала, что ей в одностороннем порядке был установлен кредитный лимит, хотя в приложении якобы были доступны 49 тысяч рублей. В банке, по её словам, объяснили ограничение риском мошенничества и ситуацией в стране.

Клиент «Альфа-банка» сообщил, что получил SMS-уведомление о снижении кредитного лимита до нуля «в связи с тяжёлой экономической обстановкой». «Обнулился» кредитный лимит и у владельца карты рассрочки «Совесть», которые выпускает «Киви банк». «Хорошо, это не случилось на кассе, в очереди, в каких-нибудь отчаянных обстоятельствах», — добавил он, отметив, что банк также не уведомил о новом ограничении.

Представители «Альфа-банка», «Русского стандарта», «Киви банк» подтвердили РБК возможное изменение условий обслуживания кредитных карт.

В «Альфа-банке» и «Русском стандарте» информагентству рассказали, что постоянно контролируют финансовое поведение клиента и ограничивают возникновение повышенной кредитной нагрузки. В «Киви банке» также объяснили сокращение лимитов по картам «Совесть» кредитной политикой. «Ак Барс» и «ОТП-банк» отказались от комментариев изданию.

Корректировка лимитов по кредитным картам — инструмент, позволяющий банку снизить размер потенциальных потерь в случае дефолта заёмщика, объяснил РБК руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.