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Финансы
Галина Мубаракшина
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Клиенты «Альфа-банка», «Киви банка», «Русского стандарта» и других пожаловались на уменьшение лимитов по кредиткам Материал редакции

Банки пересматривают риски платежеспособности заёмщиков на фоне кризиса.

20 комментариев
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«Альфа-банк», «Киви банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк», «Ак Барс» стали ограничивать лимиты по кредитным картам. Об этом на сайте banki.ru сообщили клиенты кредитных организаций, пишет РБК.

Клиентка банка «Русский стандарт» рассказала, что ей в одностороннем порядке был установлен кредитный лимит, хотя в приложении якобы были доступны 49 тысяч рублей. В банке, по её словам, объяснили ограничение риском мошенничества и ситуацией в стране.

Клиент «Альфа-банка» сообщил, что получил SMS-уведомление о снижении кредитного лимита до нуля «в связи с тяжёлой экономической обстановкой». «Обнулился» кредитный лимит и у владельца карты рассрочки «Совесть», которые выпускает «Киви банк». «Хорошо, это не случилось на кассе, в очереди, в каких-нибудь отчаянных обстоятельствах», — добавил он, отметив, что банк также не уведомил о новом ограничении.

Представители «Альфа-банка», «Русского стандарта», «Киви банк» подтвердили РБК возможное изменение условий обслуживания кредитных карт.

В «Альфа-банке» и «Русском стандарте» информагентству рассказали, что постоянно контролируют финансовое поведение клиента и ограничивают возникновение повышенной кредитной нагрузки. В «Киви банке» также объяснили сокращение лимитов по картам «Совесть» кредитной политикой. «Ак Барс» и «ОТП-банк» отказались от комментариев изданию.

Корректировка лимитов по кредитным картам — инструмент, позволяющий банку снизить размер потенциальных потерь в случае дефолта заёмщика, объяснил РБК руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

#новость #кредиты #банки

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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20 комментариев
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Тарас Василівський

8

49к лимит, ого. Три зарплаты среднего класса.

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Александр Головченко

Тарас
0

Мне райффайзен 15 предложил

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Дмитрий Шепелев

5

Только беспроцентные кредиты на зарплату выдают, видимо!...

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Алексей Виноградов

4

Скажите это людям, которые живут в семьях с двумя кредитками и рассчитывают на этот лимит. Перекидывая с карты на карту, да бы избежать процентов и окончания льготного периода. Марадерство)

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Alexey Nekrasov

Алексей
1

Это не жизнь, а фигня какая-то)

Ответить

Li Bel

Алексей
0

Это должно было когда закончится, так я сказала мужу

Ответить

Semyon Efimov

3

Я думаю, все сильно зависит от кредитной истории в целом. У меня пока нет изменений лимитов

Ответить

Катерина Ионова

2

Лучше бы проценты уменьшали, а не лимиты !

Ответить

Valentin Dombrovsky

1

По кредиткам Альфы и Тинькова у меня пока тишина. Видимо, наше состояние пока оценивается как стабильное. 

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Дмитрий Гладышев

Valentin
0

Тинькофф присылал позавчера СМС о том, что снизит лимит, но это по причине того, что я довольно давно ей не пользовался. Пошёл купил квас по кредитке)) Теперь норм.

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Yagget Proof

1

А на что ссылаются банки, заявляя о "тяжёлой экономической обстановке"? У нас в стране официально кризис объявлен, или что? Дефолт, война, гиперинфляция?
Шкурные интересы банкиров понятны, но нагло 3,14здеть-то зачем? 

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Фёдор Коновалов

0

И ты,?Альфа :

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Aleksey Bobkov

Фёдор
0

В первых рядах, недавно спамили пушами, что никаких послаблений нет и не будет, плоти

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Gutal1n

0

Ха, а мне с альфы звонили предлагали свою кредитку. Я у них уточнил, можно ли выпустить карту, но активировать скажем через пол года и с того ли момента пойдет плата за обслуживание. Сказали что нет, абонентскую плату за год они сразу списывают с кредитного лимита, а дальше можно не пользоваться, если карта не нужна :) 
Интересно людям, которым порезали лимит до 0 плату вернут?

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Антон Курочкин

Gutal1n
0

Нет конечно, на прием денег то карта работает ))

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Дмитрий Гладышев

Gutal1n
0

Очень странный банк... Другие начинают снимать плату за обслуживание только с момента активации.

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Алексей Осокин

Дмитрий
0

этот сранный банк ещё и в минус спокойно загоняет дебетовые карты, списывая комиссии за перевод по реквизитам через несколько дней после перевода, тут же начиная начислять проценты за пользование кредитными средствами... на ДЕБЕТОВОЙ карте!

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KI PO

0

Мне мтс банк 10к срезнул(

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агентство Эдмаркет

0

Альфа сегодня так же порадовал повышением стоимости РКО на 25% на нашему ТП.

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Sht_Anton

0

Этого следовало ожидать, учитывая, что это самые мусорные активы на балансах банков. Пока в РФ, конечно, этот рынок не такой массовый, как на Западе, но зато в РФ уже сейчас есть банки, которые практически только за счет таких кредитов и живут

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