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Финансы
Лиана Липанова
1270

Власти раскрыли требования к получению безвозмездной финансовой помощи — у компании не должно быть долгов по налогам Материал редакции

Ранее предоставить господдержку на зарплаты малому и среднему бизнесу предложил Владимир Путин.

  • На государственном сайте с информацией по «антикризисным» мерам поддержки «Экономика без вируса» появились требования к малому и среднему бизнесу, претендующему на получение безвозмездной финансовой помощи на выплату зарплат.
  • В частности, рассчитывать на такую меру господдержки не смогут компании с задолженностью по налогам по состоянию на 1 января 2020 года.
  • Кроме того, предприятие должно относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и сохранить 90% персонала. Для получения денег за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая по 1 июня, за май — с 1 июня по 1 июля.
  • У многих компаний есть старые незначительные задолженности, что может помешать получить господдержку, рассказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов. Кроме того, в системах ФНС часто возникают «технические» задолженности — долг может округлиться, платеж может быть не зачтён вовремя, объясняет издание.
  • Президент России Владимир Путин в середине апреля предложил предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат в размере одной МРОТ на каждого сотрудника в месяц — 12 130 рублей. Компании смогут потратить деньги на выплату зарплат.

#новость

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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17 комментариев
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Ilya Aparin

11

Даже тут не могут нормально поддержать:(

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Юрий Коршев

Ilya
1

Ты главное плати налоги.

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Eugeni Kapitanets

Юрий
0

а в чём проблема? тырить у государства налоги значит норм, а чуть что "памахити!"? интересненько 

Ответить

Eugeni Kapitanets

Ilya
0

что значит "нормально"? 

Ответить

Александр Волков

4

Самоизоляция, теперь самопомощь, дальше только самооборона...

Ответить

Michael Tretyak

Александр
0

И, когда всё закончится, вишенкой на торте - самоликвидация

Ответить

Eugeni Kapitanets

Александр
0

больше скулежа богу скулежа!

Ответить

Дмитрий О

3

Опять та же каша в другой тарелке.
Вот от этого всего, всех этих поддержке безграничным хамством веет. Каждая поддержка с ограничениями, чтобы отсечь большинство. А что остальным делать? По помойкам шариться?
  PS Всё поддержки  примерно - дам вам денег не потому что вам есть нечего, вы нуждаетесь, как делается в цивилизованных странах, а только если докажете, что безгрешны как младенец, что означает что денег не будет, как нет безгрешных, конечно есть, но их мало. 
    

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Максим Никитин

Дмитрий
2

всех этих поддержке безграничным хамством веет

Первый год в России живёте?:)

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Vladimir Chyorniy

1

Я дам тебе денег только если ты докажешь что в них не нуждаешься!

Ответить

Denis Kiselev

1

Не ввести критерий минимальной суммы - это, конечно, организационный фэйл правительства! Видимо, там люди страшно далеки от практики

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Максим Никитин

0

Главное выдержали паузу, чтобы долги появились 

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Ilya Aparin

Максим
1

 В частности, рассчитывать на такую меру господдержки не смогут компании с задолженностью по налогам по состоянию на 1 января 2020 года.

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Eugeni Kapitanets

Максим
0

и что, уже конец апрель, а налоги за прошлый год ты ещё не заплатил? что значит "выдержали чтобы появились"? тебя ждали с прошлого года чтоль?

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Valentin Panchenko

0
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Ну, в общем, на помощь, конечно, не сильно и рассчитывали, но теперь голосовать нужно не только на выборах, но и ногами. Ну его н....й такая помощь от государства.

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Denis Kiselev

Stanislav
–1

Какое государство, такая и помощь!

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