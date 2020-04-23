Ранее предоставить господдержку на зарплаты малому и среднему бизнесу предложил Владимир Путин.
- На государственном сайте с информацией по «антикризисным» мерам поддержки «Экономика без вируса» появились требования к малому и среднему бизнесу, претендующему на получение безвозмездной финансовой помощи на выплату зарплат.
- В частности, рассчитывать на такую меру господдержки не смогут компании с задолженностью по налогам по состоянию на 1 января 2020 года.
- Кроме того, предприятие должно относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и сохранить 90% персонала. Для получения денег за апрель нужно подать заявление в налоговую с 1 мая по 1 июня, за май — с 1 июня по 1 июля.
- У многих компаний есть старые незначительные задолженности, что может помешать получить господдержку, рассказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов. Кроме того, в системах ФНС часто возникают «технические» задолженности — долг может округлиться, платеж может быть не зачтён вовремя, объясняет издание.
- Президент России Владимир Путин в середине апреля предложил предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат в размере одной МРОТ на каждого сотрудника в месяц — 12 130 рублей. Компании смогут потратить деньги на выплату зарплат.
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Ilya Aparin
Даже тут не могут нормально поддержать:(
Юрий КоршевIlya
Ты главное плати налоги.
Eugeni KapitanetsЮрий
а в чём проблема? тырить у государства налоги значит норм, а чуть что "памахити!"? интересненько
Eugeni KapitanetsIlya
что значит "нормально"?
Александр Волков
Самоизоляция, теперь самопомощь, дальше только самооборона...
Michael TretyakАлександр
И, когда всё закончится, вишенкой на торте - самоликвидация
Eugeni KapitanetsАлександр
больше скулежа богу скулежа!
Дмитрий О
Опять та же каша в другой тарелке.
Вот от этого всего, всех этих поддержке безграничным хамством веет. Каждая поддержка с ограничениями, чтобы отсечь большинство. А что остальным делать? По помойкам шариться?
PS Всё поддержки примерно - дам вам денег не потому что вам есть нечего, вы нуждаетесь, как делается в цивилизованных странах, а только если докажете, что безгрешны как младенец, что означает что денег не будет, как нет безгрешных, конечно есть, но их мало.
Максим НикитинДмитрий
всех этих поддержке безграничным хамством веет
Первый год в России живёте?:)
Vladimir Chyorniy
Я дам тебе денег только если ты докажешь что в них не нуждаешься!
Denis Kiselev
Не ввести критерий минимальной суммы - это, конечно, организационный фэйл правительства! Видимо, там люди страшно далеки от практики
Максим Никитин
Главное выдержали паузу, чтобы долги появились
Ilya AparinМаксим
В частности, рассчитывать на такую меру господдержки не смогут компании с задолженностью по налогам по состоянию на 1 января 2020 года.
Eugeni KapitanetsМаксим
и что, уже конец апрель, а налоги за прошлый год ты ещё не заплатил? что значит "выдержали чтобы появились"? тебя ждали с прошлого года чтоль?
Valentin Panchenko
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Ну, в общем, на помощь, конечно, не сильно и рассчитывали, но теперь голосовать нужно не только на выборах, но и ногами. Ну его н....й такая помощь от государства.
Denis KiselevStanislav
Какое государство, такая и помощь!