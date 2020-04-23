Квартальный отчёт Mail.ru Group: выручка выросла на 14,3%, растёт доставка и учебные сервисы, реклама будет падать
Материал редакции
Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года.
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В первом квартале 2020 года выручка Mail.ru Group выросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 22,3 млрд рублей, чистая прибыль упала на 22,2% — до 2,2 млрд рублей. Чистая задолженность к 31 марта 2020 года составила 11,4 млрд рублей.
Выручка от рекламы за первый квартал выросла на 9,3% — до 8,55 млрд рублей. По словам гендиректора группы Бориса Добродеева, доля рекламы в выручке холдинга составляет менее 40%.
Выручка от ММО-игр за квартал выросла на 11,5% — до 7,1 млрд рублей.
Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы выросла на 10,6% — до 4,6 млрд рублей.
Показатели по сервисам:
На фоне «карантина» растёт аудитория образовательных сервисов — за первые две недели режима «самоизоляции» количество регистраций на Geekbrains выросло на 648%, платных подписчиков — на 89%. Еженедельная аудитория Skillbox к 12 апреля выросла на 33%. Совокупная выручка сегмента онлайн-образования за первые три месяца 2020 года составила 738 млн рублей.
На фоне пандемии выручка сервиса доставки еды Delivery Club за январь-март 2020 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 1,8 млрд рублей. Заказы в марте достигли рекордного количества — 3,78 млн за месяц. — это на 88% больше, чем в марте 2019 года.
Выручка соцсети «ВКонтакте» выросла более чем на 20% «несмотря на замедление рынка из-за коронавируса», рассказали в Mail.ru Group. Точную сумму в компании не раскрыли.
Также на фоне «изоляции» пользователи стали проводить больше времени в «Одноклассниках»: среднее время в соцсети на устройствах на базе Android выросло на 24%, на iOS — на 9%. Количество отправленных сообщений выросло на 37% за год, совершенных звонков — на 39%.
Выручка сервиса объявлений «Юла» за три месяца выросла на 75% — до 699 млн рублей. Сервис такси «Ситимобил» увеличил количество поездок в 3,7 раза — до 39,5 млн за квартал
Из-за «установившейся неопределённости» Mail.ru Group отказалась от своего прогноза на 2020 год, который компания представила 26 февраля в годовом отчёте.