Текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты. Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта, продолжится и будет еще сильнее выражена во втором квартале, вследствие чего мы ожидаем падение рекламной выручки в текущем квартале. Возможность прогнозирования для рекламного бизнеса зависит от продолжительности режима самоизоляции и от динамики цен на нефть, и ни по одному из этих двух факторов в данный момент нет полной ясности.

Тем не менее, мы рассчитываем, что структурный переход к онлайн-рекламе продолжится в течение 2020 года, благодаря чему она покажет более уверенную динамику, чем другие рекламные каналы.