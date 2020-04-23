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Финансы
Лиана Липанова
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Квартальный отчёт Mail.ru Group: выручка выросла на 14,3%, растёт доставка и учебные сервисы, реклама будет падать Материал редакции

Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года.

8 комментариев
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В первом квартале 2020 года выручка Mail.ru Group выросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 22,3 млрд рублей, чистая прибыль упала на 22,2% — до 2,2 млрд рублей. Чистая задолженность к 31 марта 2020 года составила 11,4 млрд рублей.

Выручка от рекламы за первый квартал выросла на 9,3% — до 8,55 млрд рублей. По словам гендиректора группы Бориса Добродеева, доля рекламы в выручке холдинга составляет менее 40%.

Текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты. Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта, продолжится и будет еще сильнее выражена во втором квартале, вследствие чего мы ожидаем падение рекламной выручки в текущем квартале. Возможность прогнозирования для рекламного бизнеса зависит от продолжительности режима самоизоляции и от динамики цен на нефть, и ни по одному из этих двух факторов в данный момент нет полной ясности.

Тем не менее, мы рассчитываем, что структурный переход к онлайн-рекламе продолжится в течение 2020 года, благодаря чему она покажет более уверенную динамику, чем другие рекламные каналы.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

Выручка от ММО-игр за квартал выросла на 11,5% — до 7,1 млрд рублей.

В сегменте ММО-игр (массовая многопользовательская онлайн-игра — vc.ru), на который приходится более 30% выручки, с конца марта наблюдается выраженный позитивный тренд, в особенности на ПК и консолях, которые традиционно используются именно дома. Это позволяет частично нивелировать результаты спада на локальном рекламном рынке за счет выручки от ММО-игр, большую часть которой приносят международные рынки.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы выросла на 10,6% — до 4,6 млрд рублей.

Показатели по сервисам:

  • На фоне «карантина» растёт аудитория образовательных сервисов — за первые две недели режима «самоизоляции» количество регистраций на Geekbrains выросло на 648%, платных подписчиков — на 89%. Еженедельная аудитория Skillbox к 12 апреля выросла на 33%. Совокупная выручка сегмента онлайн-образования за первые три месяца 2020 года составила 738 млн рублей.
  • На фоне пандемии выручка сервиса доставки еды Delivery Club за январь-март 2020 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 1,8 млрд рублей. Заказы в марте достигли рекордного количества — 3,78 млн за месяц. — это на 88% больше, чем в марте 2019 года.
  • Выручка соцсети «ВКонтакте» выросла более чем на 20% «несмотря на замедление рынка из-за коронавируса», рассказали в Mail.ru Group. Точную сумму в компании не раскрыли.
  • Также на фоне «изоляции» пользователи стали проводить больше времени в «Одноклассниках»: среднее время в соцсети на устройствах на базе Android выросло на 24%, на iOS — на 9%. Количество отправленных сообщений выросло на 37% за год, совершенных звонков — на 39%.
  • Выручка сервиса объявлений «Юла» за три месяца выросла на 75% — до 699 млн рублей. Сервис такси «Ситимобил» увеличил количество поездок в 3,7 раза — до 39,5 млн за квартал

Из-за «установившейся неопределённости» Mail.ru Group отказалась от своего прогноза на 2020 год, который компания представила 26 февраля в годовом отчёте.

В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год, однако в рамках нашего текущего стресс-тест сценария, согласно которому рост онлайн-рекламы возобновится лишь в 2021 году, мы по-прежнему ожидаем, что в 2020 году компания будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. Это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно вырастет доля игрового сегмента, рентабельность которого ниже рекламной выручки.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

#новость #mailrugroup

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Останутся только майл Яндекс и сбер. Всё!

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Aleksey Skornyakov

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У Мейла, что не продукт, то кривой какой-то, а про эти образовательные курсы вообще молчу, посмотрите курсы Product manager, тупо на бабки людей разводят. Денег море, а на выходе вечно какая-то шляпа. Яндекс не идеален, но все же далеко впереди.

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