В компании говорят, что не планируют масштабно сокращать наём, а только «замедлят» темпы.
- Google почти вдвое сократила бюджет на рекламу на второе полугодие 2020 года, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Соответствующее письмо получил отдел маркетинга компании, пишет издание.
- Кроме того, Google сообщила сотрудникам, что временно приостанавливает наём новых штатных и наёмных работников. «Сокращения бюджета и замораживание найма происходят как в маркетинге, так и в Google», — говорится в письме. Как долго компания не будет нанимать новых сотрудников, не уточняется.
- Представитель компании в разговоре с CNBC подтвердил сокращение бюджетов «в некоторых областях», но не раскрыл, в каких именно. Он также заявил, что Google не планирует масштабно сокращать наём, а только замедлит его, но отправление письма с таким сообщением объяснять не стал.
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"],
"comments": 5,
"likes": 2,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 122691,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 24 Apr 2020 08:15:37 +0300",
"is_special": false }
Семен Удальцов
Ну это сигнал. Не понимаю как многие пишут, что рынок рекламы на подъёме 😹 Кажется пора уже осознать, что реклама, как и многие другие отрасли уже в глубокой Ж.
Vladislav SСемен
Вот- вот, спад будет во всех сферах. Даже в Ухане, где сняли карантин, люди не спешат в рестораны, бары, клубы, кино - за время карантина изменились потребитедьские привычки. Даже если через месяц самоизоляция кончится, ещё не известно сколько продлится период спада. И если во Франциях, Германиях и США после окончания пандемии у людей ещё будут деньги, то в России люди за это время проедят все сбережения, и не на что будет идти в ресторан, в кино, ехать в отпуск. Так что бизнесу сейчас надо резать расходы, увольнять сотрудников. На оторванных от реалий стариков-маразматиков в кремле, уже, понятное дело , надеятся нельзя.
Максим Попов
Большая зачистка: с рынка вылетят "хайповые" рекламные агентства, которые не озаботились финансовыми "подушками", нормальными активами, набирали кредитов по закупки новых Маков и аренду офисов "с печеньками".
Останутся "зубры", и имеющие доступ к госбюджету и госсубсидиям.
Максим Попов
Вторая стадия: спрячутся в подвалы (или попытаются работать на нормальной работе) те, кто надувая губки вещал о том, что они суперновая команда профессионалов с мегасуперидеей, готовы порвать любую существующую хайтек-команду до "Амазон" и "Фейсбук" включительно, "правда действующего прототипа нет, но после первого раунда инвестиций мы ого-го!".
Maxim Medvedev
Гугл перестал, а я еще продолжаю;) пишите в личку java девелоперы с разговорным английским;)