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Финансы
Лиана Липанова
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CNBC: Google приостановила наём новых сотрудников и сократила бюджет на рекламу Материал редакции

В компании говорят, что не планируют масштабно сокращать наём, а только «замедлят» темпы.

  • Google почти вдвое сократила бюджет на рекламу на второе полугодие 2020 года, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Соответствующее письмо получил отдел маркетинга компании, пишет издание.
  • Кроме того, Google сообщила сотрудникам, что временно приостанавливает наём новых штатных и наёмных работников. «Сокращения бюджета и замораживание найма происходят как в маркетинге, так и в Google», — говорится в письме. Как долго компания не будет нанимать новых сотрудников, не уточняется.
  • Представитель компании в разговоре с CNBC подтвердил сокращение бюджетов «в некоторых областях», но не раскрыл, в каких именно. Он также заявил, что Google не планирует масштабно сокращать наём, а только замедлит его, но отправление письма с таким сообщением объяснять не стал.

#новость #google

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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5 комментариев
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Семен Удальцов

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Ну это сигнал. Не понимаю как многие пишут, что рынок рекламы на подъёме 😹 Кажется пора уже осознать, что реклама, как и многие другие отрасли уже в глубокой Ж.

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Vladislav S

Семен
1

Вот- вот, спад будет во всех сферах. Даже в Ухане, где сняли карантин, люди не спешат в рестораны, бары, клубы, кино - за время карантина изменились потребитедьские привычки. Даже если через месяц самоизоляция кончится, ещё не известно сколько продлится период спада. И если во Франциях, Германиях и США после окончания пандемии у людей ещё будут деньги, то в России  люди за это время проедят все сбережения, и не на что будет идти в ресторан, в кино, ехать в отпуск. Так что бизнесу сейчас надо резать расходы, увольнять сотрудников. На оторванных от реалий стариков-маразматиков в кремле, уже, понятное дело , надеятся нельзя. 

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Максим Попов

0

Большая зачистка: с рынка вылетят "хайповые" рекламные агентства, которые не озаботились финансовыми "подушками", нормальными активами, набирали кредитов по закупки новых Маков и аренду офисов "с печеньками".
Останутся "зубры", и имеющие доступ к госбюджету и госсубсидиям.

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Максим Попов

0

Вторая стадия: спрячутся в подвалы (или попытаются работать на нормальной работе) те, кто надувая губки вещал о том, что они суперновая команда профессионалов с мегасуперидеей, готовы порвать любую существующую хайтек-команду до "Амазон" и "Фейсбук" включительно, "правда действующего прототипа нет, но после первого раунда инвестиций мы ого-го!".

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Maxim Medvedev

0

Гугл перестал, а я еще продолжаю;) пишите в личку java девелоперы с разговорным английским;)

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