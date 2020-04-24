В компании работает 2100 человек.
- Игровая студия Playrix из Вологды пообещала выделить всем сотрудникам по 50 тысяч рублей, рассказали vc.ru в компании.
- Так студия рассчитывает «снять часть нагрузки» и поддержать сотрудников в период «карантина», объяснили в компании. Всего в Playrix работает 2100 человек.
- «Мы также верим, что, поддерживая сотрудников, мы заботимся и о наших пользователях. Более 100 миллионов человек по всему миру играют в наши игры и проводят в них больше времени, чем до карантина. Поэтому сейчас для них особенно важна наша работа», — заявили в компании.
- Playrix основана в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. Компания разработала игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","playrix"],
"comments": 6,
"likes": 12,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 122705,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 24 Apr 2020 10:01:39 +0300",
"is_special": false }
Michael Shramko
Какие умнички. Вечного успешного развития этой компании и здоровья учредителям, и работникам.
Vladislav S
Тот момент, когда даже люди, профессиональная компетенция которых - игры, умнее всех нукеров и обслуги дряхлеющего хана вместе взятых
evilnwVladislav
Царь в последние дни совсем пропал из новостного фона. Похоже, что с рейтингом совсем беда.
Николай ДемидовVladislav
Есть разница.
Они буквально купаются в деньгах, одновременно с тем, что у них не такой большой штат.
Это не 140кк вечно недовольных людей умаслить, не показав, что бюджеты пустые и не обидев друзей миллиардеров, которые могут не понять.
Danila Makarov
Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр. На этом все.
Michael Smith
То есть они у них удаленно не работают? А почему.