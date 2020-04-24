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Финансы
Лиана Липанова
758

Игровая студия Playrix выплатит сотрудникам по 50 тысяч рублей в качестве поддержки в период «карантина» Материал редакции

В компании работает 2100 человек.

  • Игровая студия Playrix из Вологды пообещала выделить всем сотрудникам по 50 тысяч рублей, рассказали vc.ru в компании.
  • Так студия рассчитывает «снять часть нагрузки» и поддержать сотрудников в период «карантина», объяснили в компании. Всего в Playrix работает 2100 человек.
  • «Мы также верим, что, поддерживая сотрудников, мы заботимся и о наших пользователях. Более 100 миллионов человек по всему миру играют в наши игры и проводят в них больше времени, чем до карантина. Поэтому сейчас для них особенно важна наша работа», — заявили в компании.
  • Playrix основана в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. Компания разработала игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.

#новость #playrix

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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6 комментариев
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Michael Shramko

9

Какие умнички. Вечного успешного развития этой компании и здоровья учредителям, и работникам.

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Vladislav S

3

Тот момент, когда даже люди, профессиональная компетенция которых - игры, умнее всех нукеров и обслуги дряхлеющего хана вместе взятых

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evilnw

Vladislav
0

Царь в последние дни совсем пропал из новостного фона. Похоже, что с рейтингом совсем беда.

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Николай Демидов

Vladislav
0

Есть разница.
Они буквально купаются в деньгах, одновременно с тем, что у них не такой большой штат.
Это не 140кк вечно недовольных людей умаслить, не показав, что бюджеты пустые и не обидев друзей миллиардеров, которые могут не понять.

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Danila Makarov

1

Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр. На этом все.  

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Michael Smith

0

То есть они у них удаленно не работают? А почему.

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