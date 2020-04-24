Почему стартапы из России ищут деньги хуже, чем международные — на примере письма инвестору

Добрый день, Х!

Простите, пожалуйста, что пишу в холодную. Нашёл ваш контакт в списке инвесторов Covid-19 (либо в LinkedIn, Facebook, по рекомендации У).

Проанализировав ваш портфель и сделки, увидел, что мы очень близко соответствуем вашему инвестиционному профилю. Более того, между вашими портфельными компаниями Х, У, Z и нами может быть сильная синергия.

Меня зовут Х, я сооснователь проекта Y (если есть хороший опыт, сразу пишут, например: ранее я 10 лет работал в ведущем инвест-банке Х и был сооснователем проекта У, который в 2017 году купил Z).

Один-два абзаца о проекте, например:

У — это маркетплейс по продаже secondhand-одежды. Рынок secondhand сегодня самый быстрорастущий в сегменте apparel, сегодня он оценивается в $32 млрд и обещает вырасти в 2,3 раза к 2023 году (темп роста быстрее, чем в fast fashion).

Сейчас мы находимся на стадии — один-два абзаца про стадию и результаты, например:

За три года с момента основания нам удалось выйти на три мировых рынка — Берлин, Копенгаген, Хельсинки. Наше конкурентное преимущество — b2b-решение, которое удешевляет стоимость логистики на 50–75% по сравнению с конкурентами. Как результат — очень сильные метрики: CAC $9 при LTV $187.



Наша ежемесячная выручка составляет около $100 тысяч (при GMV $300 тысяч). Несмотря на кризис, нам удаётся расти 35% месяц к месяцу.

Один-два абзаца про инвестиции, например:

Чтобы поддержать и приумножить наш рост, нам необходимы инвестиции. Несмотря на то, что COVID значительно повлиял на нашу отрасль, мы видим большое окно возможностей для нашей компании в среднесрочном и долгосрочном периоде. В частности, можем нанять лучших людей (или купить конкурентов, расти быстрее и прочее), поскольку в кризис покупатели будут выбирать дешёвые secondhand-вещи вместо новых (либо другая причина).

Как результат — мы планируем выйти на выручку $Х млн к 2023 году будучи прибыльной компанией с EBITDA margin X%.

Чтобы выполнить и перевыполнить наши амбициозные планы, мы хотели бы привлечь инвестиции в размере $Х.

Могу ли я попросить вас о коротком 20–30 минут звонке в удобное для вас время?

Также я рекомендую вам поговорить с нашими ранними инвесторами или advisors по поводу нашего проекта, например, с Mr. X (chairman нашего СД и СЕО одного из крупнейших наших клиентов). Уверен, знакомство с ним будет вам очень полезно, особенно для ваших портфельных компаний Х и У. Также я увидел пересечение между вашим фондом и нашим частным инвестором Х, если я не ошибаюсь, вы вместе инвестировали в компанию A, уверен, его мнение о нас и нашей компании будет вам полезно.

В приложении наша инвестиционная презентация.

С уважением, Х.

