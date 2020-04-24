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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Почему стартапы из России ищут деньги хуже, чем международные — на примере письма инвестору

Объясняет венчурный инвестор Алексей Менн.

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Сегодня очень заметна разница в подходах международных и российских проектов к привлечению инвестиций.

Время тяжелое для фандрайзинга. Большинство инвесторов поставили на паузу новые сделки на четыре-шесть месяцев. Конкуренция за инвесторов, которые ещё активны, — большая.

Сегодня мы получаем около 10–14 предложений в день. Думаю, что фонды, которые, в отличие от нас, хоть как-то занимаются маркетингом, — в два-три раза больше. Примерно 70% предложений — проекты, никак не связанные с Россией, 10% предложений от российских фаундеров на международных рынках, 20% — Россия.

И российские проекты сильно отстают от международных аналогов уже на уровне первого письма.

Добрый день, Х!

Простите, пожалуйста, что пишу в холодную. Нашёл ваш контакт в списке инвесторов Covid-19 (либо в LinkedIn, Facebook, по рекомендации У).

Проанализировав ваш портфель и сделки, увидел, что мы очень близко соответствуем вашему инвестиционному профилю. Более того, между вашими портфельными компаниями Х, У, Z и нами может быть сильная синергия.

Меня зовут Х, я сооснователь проекта Y (если есть хороший опыт, сразу пишут, например: ранее я 10 лет работал в ведущем инвест-банке Х и был сооснователем проекта У, который в 2017 году купил Z).

Один-два абзаца о проекте, например:

У — это маркетплейс по продаже secondhand-одежды. Рынок secondhand сегодня самый быстрорастущий в сегменте apparel, сегодня он оценивается в $32 млрд и обещает вырасти в 2,3 раза к 2023 году (темп роста быстрее, чем в fast fashion).

Сейчас мы находимся на стадии — один-два абзаца про стадию и результаты, например:

За три года с момента основания нам удалось выйти на три мировых рынка — Берлин, Копенгаген, Хельсинки. Наше конкурентное преимущество — b2b-решение, которое удешевляет стоимость логистики на 50–75% по сравнению с конкурентами. Как результат — очень сильные метрики: CAC $9 при LTV $187.

Наша ежемесячная выручка составляет около $100 тысяч (при GMV $300 тысяч). Несмотря на кризис, нам удаётся расти 35% месяц к месяцу.

Один-два абзаца про инвестиции, например:

Чтобы поддержать и приумножить наш рост, нам необходимы инвестиции. Несмотря на то, что COVID значительно повлиял на нашу отрасль, мы видим большое окно возможностей для нашей компании в среднесрочном и долгосрочном периоде. В частности, можем нанять лучших людей (или купить конкурентов, расти быстрее и прочее), поскольку в кризис покупатели будут выбирать дешёвые secondhand-вещи вместо новых (либо другая причина).

Как результат — мы планируем выйти на выручку $Х млн к 2023 году будучи прибыльной компанией с EBITDA margin X%.

Чтобы выполнить и перевыполнить наши амбициозные планы, мы хотели бы привлечь инвестиции в размере $Х.

Могу ли я попросить вас о коротком 20–30 минут звонке в удобное для вас время?

Также я рекомендую вам поговорить с нашими ранними инвесторами или advisors по поводу нашего проекта, например, с Mr. X (chairman нашего СД и СЕО одного из крупнейших наших клиентов). Уверен, знакомство с ним будет вам очень полезно, особенно для ваших портфельных компаний Х и У. Также я увидел пересечение между вашим фондом и нашим частным инвестором Х, если я не ошибаюсь, вы вместе инвестировали в компанию A, уверен, его мнение о нас и нашей компании будет вам полезно.

В приложении наша инвестиционная презентация.

С уважением, Х.

Как пишет письмо средний международный проект

Кажется, что написать такое письмо совсем не сложно. И я гарантирую, что конверсия в ответы (положительные или отрицательные, уже зависит от качества проекта), а не в игнор будет высокой. Теперь типичное письмо от российского основателя. Вы сейчас будете думать, что я шучу, но 80% пишут именно так:

«Добрый день, Х! Вы в стартапы инвестируете?»

Или: «Добрый день, Х! Напишите ваши инвестиционные критерии!»

Или: «Добрый день, Х! Могу вам презентацию прислать?»

Вариант первый — анкетирование

Такое письмо имеет очень низкую конверсию в ответы. Всегда.

Добрый день, Олег! (Так-то я Алексей, ну не страшно.)

И текст дальше такой сразу синего цвета, который в почте виден сразу как copy-paste...

Хотим работать с вашим фондом, много о нём слышали. Материалы во вложении, жду обратной связи!

Вариант второй — copy-paste:

Письмо оставляет ощущения спам-рассылки и заранее настраивает на негатив при прочтении документов.

Добрый день, мы привлекаем $500 тысяч по оценке $5 млн. В 2025 проведём IPO, IRR инвестора 564%.

Вам интересен такой проект?

Вариант третий — сразу к делу

Письмо создаёт ощущение, будто вы пришли в новый ресторан, ещё не видели меню, но вас просят сначала оплатить счёт.

Здравствуйте, Х!

Я являюсь автором идеи реконфигурируемых управляемых пространственных структур на основе сетевого объединения шарниров со скрытыми топологическими поверхностями. Хотел бы предложить вашему вниманию идею кинетической реконфигурируемой управляемой пространственной панели.

Может это быть вам интересно?

Вариант четвёртый — очень сложно

Эээ...

Добрый день, я уже отчаялся писать и кажется, что в мире нет инвесторов, но я всё равно напишу вам. Только не поступайте как остальные — я жду развёрнутого ответа!

У нас уникальный проект, но нас никто не понимает!

Вариант пятый — все инвесторы козлы

Если честно, то в тех, кого никто не понимает, и инвестировать обычно не надо.

Добрый день!

Прошу подписать NDA, прежде чем я расскажу вам о нашем проекте, не имеющем аналогов в мире.

Вариант шестой — конспиратор

Хорошо, что не сразу non-compete.

Добрый день!

Многие инвесторы предпочитают тупо смотреть в бизнес-планы и финансовые модели, но разве это главное?!

Важнее всего продукт и идея, а с этим у нас полный порядок! Хотим предложить вам возможность инвестировать в уникальный (эксклюзивный, удивительный и так далее) проект...

Вот что про нас пишут в СМИ...

Мы можем сделать и меморандум, и финмодель, но только при наличии серьёзного интереса с вашей стороны.

Вариант седьмой — гуманитарный

Обычно главная характеристика такого письма — категоричное избегание любых цифр и метрик.

Добрый день, Х!

Успейте инвестировать в наш проект. Осталась последняя возможность. У нас уже переподписка, но вас нам очень рекомендовали, и мы постараемся найти место на раунде...

Вариант восьмой — разводняк

Любое письмо, в котором рассказывают, как «нас завали предложениями», отдаёт разводняком.

Добрый день, Х!

Пишу вам по поручению С.П. Ландышева. Проект С.П. привлекает инвестиции, и он будет рад встретиться с вами.

Что мне передать С.П. Ландышеву?

Вариант девятый — делегирование

Передайте — «привет!»

Я не пытаюсь сказать, что так делают все, но писем в таком стиле очень-очень много. И контраст с международным письмом (ок, оставим за скобками Индию, Китай и некоторые страны экс-СНГ) просто огромный. Так жить нельзя, надо исправляться.

Опубликовано с разрешения автора. Оригинальную заметку можно прочитать на странице Менна в Facebook.

#инвестиции #фандрайзинг #стартапы

Альберт Хабибрахимов
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Anatoly Tuleninov

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Начинать надо так письмо. "Псст, тема есть интересная. Пока никому не говорил. Ты первый..."

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