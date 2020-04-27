Сервисом Pexip пользуются Spotify, PayPal, Vodafone, Intel, ВВС США и другие.
- Норвежский корпоративный сервис видеосвязи Pexip планирует выйти на биржу на фоне пандемии и привлечь $200 млн — это может стать крупнейшим IPO среди ИТ-компаний скандинавских стран, сообщает Financial Times.
- Компания проведёт первичное размещение на фондовой бирже Осло, на которой планирует привлечь около $100 млн и ещё столько же за счет продажи акционерами сервиса уже выпущенных акций. Капитализация компании после IPO достигнет 6 млрд норвежских крон (около $570 млн), рассчитывают в Pexip.
- В последние недели сервис столкнулся с семикратным ростом аудитории из-за массового перехода на удалённую работу и обучение. Регулярная годовая выручка (ARR) сервиса выросла на рекордные 50% в первом квартале 2020 года и достигла $56,7 млн. Сервисом Pexip пользуются Spotify, PayPal, Vodafone, Intel, ВВС США и другие.
- Отвечая на вопрос о возможных проблемах безопасности, которые были у Zoom, в Pexip заявили, что сервис позволяет компаниям самостоятельно размещать программное обеспечение, поэтому в некоторых случаях клиенты могут использовать видеоконференции без подключения к интернету.
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Илья Петров
Норм