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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Telegram обещал запустить блокчейн-платформу до 30 апреля или вернуть деньги, но столкнулся с судебным запретом.
Инвесторы блокчейн-платформы TON опасаются, что Telegram не вернёт им деньги, пишет The Bell со ссылкой на четверых из них.
До 30 апреля 2020 года, согласно договорённости с инвесторами, компания должна либо запустить TON и криптовалюту Gram, либо вернуть деньги. Один из собеседников издания говорит, что речь идёт о 72% от привлеченных под проект $1,7 млрд.
Наиболее вероятным сценарием инвесторы считают выпуск криптовалюты Gram за пределами США и возврат денег только американским партнёрам.
В случае если выпуск криптовалюты Gram состоится, инвесторы окажутся под ударом, рассказали двое из них изданию. Американский суд выдал предварительный запрет на выпуск криптовалюты не только в США, но и в других странах. В таком случае инвесторы смогут либо отказаться от Gram, либо стать соучастниками правонарушения, отметил другой инвестор.
Покупать Gram мало кто захочет, поделился с The Bell один из собеседников: даже если фонд зарегистрирован в другой юрисдикции, банки не станут сотрудничать с теми, кто владеет неофициальной валютой и нарушает американское законодательство.
Никакой информации от Telegram инвесторы не получали, компания не ответила на запрос The Bell. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал изданию один инвестор.
В конце марта суд Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал Gram ценными бумагами, наложив временный запрет на продажу криптовалюты. Регулятор считает, чтоTelegram не имеет права на запуск блокчейн-платформы, поскольку не зарегистрировала Gram. Компания планировала запустить TON до 31 октября 2019 года, но из-за вмешательства властей перенесла сроки на апрель 2020 года.
2019: Все всё понимают, все ждут и верят. Поддержка инвесторов хорошая, на все вопросы мы получаем необходимые ответы.
2020: Никакой информации от Telegram инвесторы не получали, компания не ответила на запрос The Bell. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной"
Инвесторы блокчейн-платформы TON опасаются, что Telegram не вернёт им деньги
Взамен Павел отправит им открытку со своим фото.
запрет на выпуск криптовалюты не только в США, но и в других странах
Демократия наносит превентивный удар
Паша уже написал про кровавую американскую гебню?
А на родную - что-то писал? Может, я не в курсе?
Ну что то писал что работать не дают, вернее дают, но что то хотят, законы какие то соблюдать просил.
Пользоваться нелегальной валютой в заблокированном в России Телеграме. Все как мы любим!😊
Да пусть хоть ракушками пользуются. И хоть в саранскую исправительную колонию инвестируют - зачем лезть в чужие деньги?
Такое злорадство испытываю. Стольких людей встречал год назад и даже 2, которые орали что вот, эти грамы телеграмы - это возможность стать миллионером. Да вкладывай не задумывайся, это ж дуроф. Спасибо ребята, дали возможность позлорадничать на старости лет :)
Все равно выкрутится
Выкрутят, в любой момент томагавк или дрон прилетит в окно дубайской конуры, просто в пашином мире такого не может произойти.
Батенька, да вы фантазёр каких поискать
Фантазер, не фантазер, но мир изменился, а паша лезет туда, где стоимость его жизни просто околонулевая.
Это лишь еще раз показывает, что государства просто так не отдадут денежную машину в простые компании.
А кто то сомневался?
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