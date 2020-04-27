Telegram обещал запустить блокчейн-платформу до 30 апреля или вернуть деньги, но столкнулся с судебным запретом.

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Инвесторы блокчейн-платформы TON опасаются, что Telegram не вернёт им деньги, пишет The Bell со ссылкой на четверых из них.

До 30 апреля 2020 года, согласно договорённости с инвесторами, компания должна либо запустить TON и криптовалюту Gram, либо вернуть деньги. Один из собеседников издания говорит, что речь идёт о 72% от привлеченных под проект $1,7 млрд.

Наиболее вероятным сценарием инвесторы считают выпуск криптовалюты Gram за пределами США и возврат денег только американским партнёрам.

В случае если выпуск криптовалюты Gram состоится, инвесторы окажутся под ударом, рассказали двое из них изданию. Американский суд выдал предварительный запрет на выпуск криптовалюты не только в США, но и в других странах. В таком случае инвесторы смогут либо отказаться от Gram, либо стать соучастниками правонарушения, отметил другой инвестор.

Покупать Gram мало кто захочет, поделился с The Bell один из собеседников: даже если фонд зарегистрирован в другой юрисдикции, банки не станут сотрудничать с теми, кто владеет неофициальной валютой и нарушает американское законодательство.

Никакой информации от Telegram инвесторы не получали, компания не ответила на запрос The Bell. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал изданию один инвестор.