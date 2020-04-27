Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
2467

The Bell: инвесторы TON опасаются, что Telegram вернёт деньги лишь гражданам США — и выпустит Gram в обход запрета суда Материал редакции

Telegram обещал запустить блокчейн-платформу до 30 апреля или вернуть деньги, но столкнулся с судебным запретом.

20 комментариев
В закладки

Инвесторы блокчейн-платформы TON опасаются, что Telegram не вернёт им деньги, пишет The Bell со ссылкой на четверых из них.

До 30 апреля 2020 года, согласно договорённости с инвесторами, компания должна либо запустить TON и криптовалюту Gram, либо вернуть деньги. Один из собеседников издания говорит, что речь идёт о 72% от привлеченных под проект $1,7 млрд.

Наиболее вероятным сценарием инвесторы считают выпуск криптовалюты Gram за пределами США и возврат денег только американским партнёрам.

В случае если выпуск криптовалюты Gram состоится, инвесторы окажутся под ударом, рассказали двое из них изданию. Американский суд выдал предварительный запрет на выпуск криптовалюты не только в США, но и в других странах. В таком случае инвесторы смогут либо отказаться от Gram, либо стать соучастниками правонарушения, отметил другой инвестор.

Покупать Gram мало кто захочет, поделился с The Bell один из собеседников: даже если фонд зарегистрирован в другой юрисдикции, банки не станут сотрудничать с теми, кто владеет неофициальной валютой и нарушает американское законодательство.

Никакой информации от Telegram инвесторы не получали, компания не ответила на запрос The Bell. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал изданию один инвестор.

В конце марта суд Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал Gram ценными бумагами, наложив временный запрет на продажу криптовалюты. Регулятор считает, чтоTelegram не имеет права на запуск блокчейн-платформы, поскольку не зарегистрировала Gram. Компания планировала запустить TON до 31 октября 2019 года, но из-за вмешательства властей перенесла сроки на апрель 2020 года.

#новость #telegram #ton #icotelegram

Галина Мубаракшина
+5065
10
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ton","telegram","icotelegram"], "comments": 20, "likes": 5, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 123423, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Apr 2020 16:55:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Семь сервисов, которые помогут техподдержке решать проблемы, а не создавать их
Пока коронавирус медленно и верно загоняет бизнес в кризис, самое время начать уменьшать издержки. Сегодня я расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр

5

2019: Все всё понимают, все ждут и верят. Поддержка инвесторов хорошая, на все вопросы мы получаем необходимые ответы.
2020: Никакой информации от Telegram инвесторы не получали, компания не ответила на запрос The Bell. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной"

Ответить

Вася Пражкин

4

 Инвесторы блокчейн-платформы TON опасаются, что Telegram не вернёт им деньги

Взамен Павел отправит им открытку со своим фото.

Ответить

Evgeny Boyko

3

 запрет на выпуск криптовалюты не только в США, но и в других странах

Демократия наносит превентивный удар

Ответить

Сергей Сергеевич

2

Паша уже написал про кровавую американскую гебню? 

Ответить

Павел Бондаренко

Сергей
0

А на родную - что-то писал? Может, я не в курсе?

Ответить

Сергей Сергеевич

Павел
0

Ну что то писал что работать не дают, вернее дают, но что то хотят, законы какие то соблюдать просил.

Ответить

Stanislav

Сергей
0

Еще напишет, если история с TON полностью провалится.

Ответить

Шахруз Элбоев

2

Децентрализация...

Ответить

Александр Крупницкий

2

Пользоваться нелегальной валютой в заблокированном в России Телеграме. Все как мы любим!😊

Ответить

Alexey Praskovin

Александр
0

Да пусть хоть ракушками пользуются. И хоть в саранскую исправительную колонию инвестируют - зачем лезть в чужие деньги?

Ответить

Yuri Ahmedov

2

Паш, давай видеозвонки. Это щас актуальнее. 

Ответить

Андрей Николаев

2

Такое злорадство испытываю. Стольких людей встречал год назад и даже 2, которые орали что вот, эти грамы телеграмы - это возможность стать миллионером. Да вкладывай не задумывайся, это ж дуроф. Спасибо ребята, дали возможность позлорадничать на старости лет :)

Ответить

Александр

Андрей
0

Это инвесторы телеграм вам так говорили - "вкладывай, не задумывайся".  Ибо только узкий круг миллионеров мог туда вкладывать и соответственно это советовать.
Хорошее у вас окружение.

Ответить

Андрей Чуринов

1

Все равно выкрутится

Ответить

Сергей Сергеевич

Андрей
–1

Выкрутят, в любой момент томагавк или дрон прилетит в окно дубайской конуры, просто в пашином мире такого не может произойти. 

Ответить

Alexander Gess

Сергей
0

Батенька, да вы фантазёр каких поискать

Ответить

Сергей Сергеевич

Alexander
0

Фантазер, не фантазер, но мир изменился, а паша лезет туда, где стоимость его жизни просто околонулевая.

Ответить

Dmitry Semenikhin

0

Это лишь еще раз показывает, что государства просто так не отдадут денежную машину в простые компании.

Ответить

Сергей Сергеевич

Dmitry
0

А кто то сомневался? 

Ответить

Dmitry Semenikhin

Сергей
0

Лично я нет🤷🏻

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Срез статистики в сегменте «Недвижимость»: активные выходные, потерянные звонки и падение спроса
Мы проанализировали показатели 1200 сайтов недвижимости за 2019 год, сравнили данные за март и февраль 2020 года и попр…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как сделать созвон интереснее, не меняя инструменты для работы на удаленке: чек-лист с идеями
Согласитесь, что созвоны с коллегами — это часто банальщина, рутина и что-то слишком официальное. Все куда-то спешат, х…
0
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Инвестиции в эру коронавируса: акции каких компаний растут во время пандемии
Пандемия COVID-19 вызвала масштабный экономический кризис во многих регионах мира. Карантинные меры, закрытие многих ко…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Семенов
за день
А сменить место работы-жилья можно будет один раз в год. На Юрьев день.
Два российских банка организовали места для жизни сотрудников в офисе
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Dmitry Semenikhin

The Bell: инвесторы TON…

Dennis Gerasimov

PepsiCo приостановила рекламную…

Stanislav Kremen

Игровая студия Playrix выплатит…

Юрий Белоножкин

Как мы тестировали бота Олега в…

Сергей Мельников

Собеседования и найм работников…

Карфаген должен…

PepsiCo приостановила рекламную…

Анон Плиз

«Кофе можно будет настроить…

Владимир Толстиков

Вилки против скальпелей: обзор…

Илья Шишкунов

Robokassa не работает

Dennis Gerasimov

Как мы тестировали бота Олега в…

Онлайн-Аптека

Минпромторг представил список…

Сергей Сергеевич

The Bell: инвесторы TON…

Кирилл Казаков

Шпаргалка: что проверить в…

Онлайн-Аптека

Минпромторг представил список…

Dennis Gerasimov

Как мы тестировали бота Олега в…

Сергей Сергеевич

The Bell: инвесторы TON…

Николай Западный

вДудь: поверхность = маркетинг…

Евгений Козявкин

Robokassa не работает

Dennis Gerasimov

Как мы тестировали бота Олега в…

Мистер Блондин

«Кофе можно будет настроить…