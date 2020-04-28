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Квартальная выручка выросла до 47 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 5% — до 5,1 млрд рублей.
Консолидированная выручка «Яндекса» по итогам первого квартала 2020 года выросла на 26% год к году и составила 47 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 5,1 млрд рублей (-5% в годовом выражении).
Суммарная выручка сегмента «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление разработки беспилотных автомобилей) выросла на 50% в первом квартале — она составляет уже 24,3% от всей выручки компании.
Сегмент четвёртый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: 115 млн рублей, отметили в «Яндексе».
Реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: в первом квартале показатель вырос на 11% и составил 30,1 млрд рублей.
Общая поисковая доля «Яндекса» в России выросла с 57% в первом квартале 2019 года до 58,1% в начале 2020 года. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 55,5% против 51,2% годом ранее. Общее количество поисковых запросов за квартал выросло на 7%.
Пандемия Covid-19 повлияла на финансовые результаты компании только в последние две недели марта, говорится в отчётности. Рост рекламного бизнеса замедлился, а фудтех-направление и медиасервисы показали рост.
Однако полностью оценить воздействие Covid-19 на бизнес пока нельзя, поскольку ситуация быстро меняется. Оценка финансового положения будет зависеть от событий, связанных с распространением коронавируса, отметили в компании.
Также компания отказалась от прогноза на 2020 год, объяснив это сложностью прогнозирования во время пандемии и её воздействия на экономику и бизнес. В феврале «Яндекс» говорил, что ожидает рост годовой выручки до 214-221 млрд рублей (+22-26%).
Значить, можно инвестировать
Уже поздно, следующий квартал вниз покатится. На долю каршеринга и такси какой там объём? + траты на благотворительность будут заоблачными.
Каршеринг выделен в отдельный бизнес. Такси чуть просядет, а Лавка и Еда покажут значительный рост. Не будет сильного падения по второму кварталу в этом сегменте.
А вот рекламные доходы просядут и пока не очень понятно насколько.
Начало вашего рассуждения расходится с моим, но заканчиваете вы мысли моими предположением об итоговом падении, вы случаем не консультант консалтинговый или тренер по личностному росту какой ?
Сергей все верно говорит, и просто уточнил, зачем сразу его в тренеры записывать? Загуглите чтоли, кто он таков))
Хотя Яндекс не падал особо ) стабильный рост )
"Инвестировать надо было раньше, когда рынок падал) в этом и есть смысл)"
"Хотя Яндекс не падал особо ) стабильный рост )"
Иногда лучше жевать.
Инвестировать надо было раньше, когда рынок падал) в этом и есть смысл)
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