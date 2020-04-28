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Финансы
Татьяна Боброва
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Отчёт «Яндекса» за квартал: 754 млн рублей на развитие беспилотников, нерекламные сервисы приносят уже 36% выручки Материал редакции

Квартальная выручка выросла до 47 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 5% — до 5,1 млрд рублей.

14 комментариев
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Консолидированная выручка «Яндекса» по итогам первого квартала 2020 года выросла на 26% год к году и составила 47 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 5,1 млрд рублей (-5% в годовом выражении).

Суммарная выручка сегмента «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление разработки беспилотных автомобилей) выросла на 50% в первом квартале — она составляет уже 24,3% от всей выручки компании.

Сегмент четвёртый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: 115 млн рублей, отметили в «Яндексе».

  • В первом квартале «Яндекс» инвестировал 754 млн рублей в развитие беспилотников. Для сравнения, в 2019 году компания потратила на разработку беспилотников 1,5 млрд рублей.
  • Количество поездок в сервисе «Такси» выросло на 40% по сравнению с первым кварталом 2019 года.
  • Медиасервисы («КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс»): выручка выросла на 95%, до 1,4 млрд рублей.
  • Количество подписчиков «Яндекс.Музыки», «Кинопоиска» и «Яндекс.Плюса» в марте 2020 года достигло 4,3 млн пользователей. Дневная аудитория «Яндекс.Дзена» в марте выросла до 14,6 млн пользователей.
  • Выручка прочих направлений и экспериментов («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геосервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 98% и составила 4,9 млрд рублей.

Реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: в первом квартале показатель вырос на 11% и составил 30,1 млрд рублей.

Общая поисковая доля «Яндекса» в России выросла с 57% в первом квартале 2019 года до 58,1% в начале 2020 года. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 55,5% против 51,2% годом ранее. Общее количество поисковых запросов за квартал выросло на 7%.

О влиянии пандемии на финансовые результаты

Пандемия Covid-19 повлияла на финансовые результаты компании только в последние две недели марта, говорится в отчётности. Рост рекламного бизнеса замедлился, а фудтех-направление и медиасервисы показали рост.

Однако полностью оценить воздействие Covid-19 на бизнес пока нельзя, поскольку ситуация быстро меняется. Оценка финансового положения будет зависеть от событий, связанных с распространением коронавируса, отметили в компании.

Также компания отказалась от прогноза на 2020 год, объяснив это сложностью прогнозирования во время пандемии и её воздействия на экономику и бизнес. В феврале «Яндекс» говорил, что ожидает рост годовой выручки до 214-221 млрд рублей (+22-26%).

#новость #яндекс #отчётность

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14 комментариев
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Едiл

0

Значить, можно инвестировать

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Александр Якунин

Едiл
2

Уже поздно, следующий квартал вниз покатится. На долю каршеринга и такси какой там объём? + траты на благотворительность будут заоблачными.

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Сергей Барышников

Александр
0

Каршеринг выделен в отдельный бизнес. Такси чуть просядет, а Лавка и Еда покажут значительный рост. Не будет сильного падения по второму кварталу в этом сегменте. 
А вот рекламные доходы просядут и пока не очень понятно насколько.

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Александр Якунин

Сергей
0

Начало вашего рассуждения расходится с моим, но заканчиваете вы мысли моими предположением об итоговом падении, вы случаем не консультант консалтинговый или тренер по личностному росту какой ?

Ответить

Daniil Dymshits

Александр
0

Сергей все верно говорит, и просто уточнил, зачем сразу его в тренеры записывать? Загуглите чтоли, кто он таков)) 

Ответить

Tattie Merzlikina

Едiл
0

Хотя Яндекс не падал особо ) стабильный рост )

Ответить

Masha Kovalyova

Tattie
3

Да, стабильный рост и ничего кроме стабильного роста. 

Ответить

Alexander Gess

Tattie
1

"Инвестировать надо было раньше, когда рынок падал) в этом и есть смысл)"
"Хотя Яндекс не падал особо ) стабильный рост )"

Иногда лучше жевать.

Ответить

Сергей Барышников

Едiл
0

Да и до сегодняшнего дня тоже можно было :).

Ответить

Tattie Merzlikina

Едiл
0

Инвестировать надо было раньше, когда рынок падал) в этом и есть смысл)

Ответить

Anton Smets

Едiл
–1

Конечно, в цифровой ГУЛАГ, о котором Яндекс с партнёрами грезит.

Ответить

Alexander Gess

0

.

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Ольга Астафьева

0

Повторюсь, миллиарды миллиардами а изменить опечатку гигантъ не может )

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Сергей Иванов

0

Ой, как неожиданно, правда? В Яндексе обнаружили что не директом единым?!

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