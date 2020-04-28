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Банк пока иски не получал, но не согласен с расчётами бывших топ-менеджеров.
Основатели «Модульбанка» — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута — подали иски к компании и обвинили её в нарушении трудовых соглашений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку московских судов и исковое заявление Петрова.
Истцы требуют от банка выплатить по соглашению суммарно более 400 млн рублей. Согласно позиции, которую передал vc.ru представитель основателей, это выплата «за создание и увеличение стоимости банка».
«Модульбанк» появился в 2014 году как управление внутри банка «Региональный кредит», принадлежавшего Артёму Аветисяну. Тогда основатели заключили трудовой контракт с компанией. Всего в «Модульбанк» основателями и «Региональным кредитом» было вложено около 600 млн рублей, рассказал vc.ru один из основателей Андрей Петров. Сумму инвестиций каждого основателя он не раскрыл.
За первый год проекта потратили 500 миллионов, а затем сервис вышел на операционную окупаемость. Еще через два года все инвестиции вернулись инвесторам.
В 2016 году «Модульбанк» «поглотил» свой опорный банк, а Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5% в компании.
В декабре 2019 года Петров, Новиков и Лагута сообщили, что продадут свои доли в «Модульбанке» и перейдут на работу в банк «Восточный», 42% которого через компанию «Финвижн» принадлежит Артёму Аветисяну.
Доли основателей получил Аветисян, в результате его доля выросла до 90,8%. Ещё 9,17% принадлежит Шерзоду Юсупову, младшему партнёру в банке «Восточный».
По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями сделки, основатели не получили денег за свои доли — они приобретали эти акции в 2016 году на основании договора купли-продажи и не оплачивали их, а в декабре акции вернулись к Аветисяну.
Основатели расторгли контракты с компанией по соглашению сторон, тогда «Модульбанк» пообещал выплатить компенсацию за расторжение договора. По 15 млн рублей основатели получили до 25 декабря, затем до середины лета каждый месяц банк должен был выплачивать компенсацию, размер которой зависит от финансовых показателей банка, указывает газета.
Однако компания не предоставила расчёт компенсации и не выплатила первый транш за февраль до 1 марта, который должен был составить 18,1 млн рублей, говорится в иске Петрова.
Размер выплат определяется исходя из чистой прибыли «Модульбанка» по РСБУ за 2019 год — 777 млн рублей, объяснили основатели. Из стоимости компании, которая определяется прибылью банка за 2019 год умноженной на семь, вычитается первоначальная стоимость «Модульбанка» (3 млрд рублей) и умножается на долю основателей, объясняют «Ведомости». При этом учитывались ещё несколько параметров и показателей банка.
По словам основателей банка, общая сумма выплат по этим расчётам достигает 435 млн рублей на троих, 35 млн рублей из которых компания уже выплатила.
«Артем Аветисян, как контролирующий акционер "Модульбанка", ранее так же подтверждал, что считает такую сумму выплат справедливой и корректной. А теперь он и банк не выполняют свои обещания и юридически обязывающие соглашения», — передали vc.ru основатели через своего представителя.
По словам Петрова, предправления «Модульбанка» Александр Черствов в телефонном разговоре подтвердил сумму. Представитель компании утверждает, что Черствов в разговоре подтвердил получение претензий на такую сумму, но согласия на её выплату не давал, пишут «Ведомости».
«Модульбанк» получил извещение об исках 27 апреля, но сами заявления не видел, заявили изданию в компании. В компании добавили, что расчёты Петрова, Новикова и Лагуты содержат много арифметических и фактических ошибок. По словам представителя, выплатить деньги по такой схеме значит исказить отчётность банка, но суть искажений он не объяснил, пишет издание.
Позже Черствов сообщил газете, что если условия для выплаты компенсации будут подтверждены, то банк перечислит необходимую сумму. «По их [Новикова, Петрова и Лагуты] работе в банке уже выявлены замечания. Насколько они серьезны, можно будет говорить после окончания независимой аудиторской проверки», — добавил Черствов.
Воу-воу. У меня счет в модуле. Не вздумайте там ссориться.
Они бабки поделить не могут. Ваш счет под угрозой :)
Данные события не влияют на внутренние процессы банка.
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Здравствуйте!
На данный момент, действительно, между банком и бывшим топ-менеджментом есть разногласия по поводу методики расчета компенсации, и они будут решаться в судебном порядке.
Хотели бы подчеркнуть, что эти процессы не влияют на устойчивость банка, качество обслуживания и эффективность команды.
С уважением, Модульбанк
Да, пишите уже по отработанной схеме: банк участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы :) Должно прокатить
А что будет с модульденьгами?
Ага ага, не влияют 🤣🤣🤣🤣 - а тарифы уже стали хуже и списали какую-то комиссию за обслуживание карты, я ухожу из этого банка ребят и всем советую))
Здравствуйте!
Мы ввели новый тариф с бесплатным обслуживанием. Он поможет клиентам, у кого на сегодня нет больших оборотов по счету. Остальные тарифы продолжают действовать. Клиент выбирает тот, который для него удобнее.
Подскажите, пожалуйста, ваш ИНН, чтобы мы могли уточнить ситуацию с комиссией по карте?
Не думаю, что ребята из поддержки ( хорошо кстати к вам отношусь, всегда быстро работаете) знают детали борьбы на верху. Пойду сниму деньги на всякий случай. Сообщите об этом руководству, что их грызня может банк погубить, если народ сейчас побежит деньги забирать,.Пусть срочно мировую заключат, не раздражайте своих клиентов у нас и так времена не легкие.
-А теперь, дети, внимание - произнес тренер - сейчас я покажу вам исполнение приема "Бросок через пупок", главное во время кидка все исполнять элегантно
Счаз банк быстренько отЪУЪсосит бывших топов. Жаль их, немного
Хм, стул под Темой зашатался или просто верченый стал?
https://www.rbc.ru/finances/28/04/2020/5ea7df729a794700cfb22734?from=from_main
Ха-ха, еще раз убедилась, что контент-маркетинг - это полное гонево: статьи пишутся только для пиара — спецом вшиваются туда пипа ценнности, чтобы создать нужный имидж. И не более того. Только лохи ведутся на такое. И эта ситуация лишний раз это подтверждает. Статья в журнале модульбанка о том, как важны надежные партнеры в бизнесе: https://delo.modulbank.ru/all/partner
«По их [Новикова, Петрова и Лагуты] работе в банке уже выявлены замечания. Насколько они серьезны, можно будет говорить после окончания независимой аудиторской проверки», — добавил Черствов..... Рассмотрение иска банка "Восточный" к подконтрольной Baring Vostok компании Evison Holdings Limited и Майклу Калви о взыскании 9,8 миллиарда рублей убытков прошло в Арбитражном суде Амурской области.... смотрим что будет дальше
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