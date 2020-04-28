Банк пока иски не получал, но не согласен с расчётами бывших топ-менеджеров.

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Основатели «Модульбанка» — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута — подали иски к компании и обвинили её в нарушении трудовых соглашений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку московских судов и исковое заявление Петрова.

Истцы требуют от банка выплатить по соглашению суммарно более 400 млн рублей. Согласно позиции, которую передал vc.ru представитель основателей, это выплата «за создание и увеличение стоимости банка».

Всего нами подано три одинаковых иска в Гагаринский, Останкинский и Симоновский районные суды города Москвы. Все иски приняты судами к производству. Предварительная беседа в Гагаринском суде была проведена 16 апреля — представители банка на нее не явились. Рассмотрение дел по существу состоится в середине мая. основатели «Модульбанка»

История «Модульбанка» и выход основателей

«Модульбанк» появился в 2014 году как управление внутри банка «Региональный кредит», принадлежавшего Артёму Аветисяну. Тогда основатели заключили трудовой контракт с компанией. Всего в «Модульбанк» основателями и «Региональным кредитом» было вложено около 600 млн рублей, рассказал vc.ru один из основателей Андрей Петров. Сумму инвестиций каждого основателя он не раскрыл. За первый год проекта потратили 500 миллионов, а затем сервис вышел на операционную окупаемость. Еще через два года все инвестиции вернулись инвесторам. В 2016 году «Модульбанк» «поглотил» свой опорный банк, а Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5% в компании.

В декабре 2019 года Петров, Новиков и Лагута сообщили, что продадут свои доли в «Модульбанке» и перейдут на работу в банк «Восточный», 42% которого через компанию «Финвижн» принадлежит Артёму Аветисяну.

Доли основателей получил Аветисян, в результате его доля выросла до 90,8%. Ещё 9,17% принадлежит Шерзоду Юсупову, младшему партнёру в банке «Восточный».

Переговоры о выходе из партнерства с Артемом Аветисяном начали мы. Дело в том, что весной прошлого года мы увидели пример неэтичного и недостойного поведения по отношению к своим деловым партнерам по банку «Восточный» со стороны Артема Аветисяна. Вы знаете, чем это закончилось в 2019 году для фонда Baring Vostok и лично для пятерых его сотрудников. После всего этого мы решили, что хотим цивилизованно выйти из бизнеса с Артемом. основатели «Модульбанка»

По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями сделки, основатели не получили денег за свои доли — они приобретали эти акции в 2016 году на основании договора купли-продажи и не оплачивали их, а в декабре акции вернулись к Аветисяну.

Как рассчитывалась компенсация от банка

Основатели расторгли контракты с компанией по соглашению сторон, тогда «Модульбанк» пообещал выплатить компенсацию за расторжение договора. По 15 млн рублей основатели получили до 25 декабря, затем до середины лета каждый месяц банк должен был выплачивать компенсацию, размер которой зависит от финансовых показателей банка, указывает газета.

Однако компания не предоставила расчёт компенсации и не выплатила первый транш за февраль до 1 марта, который должен был составить 18,1 млн рублей, говорится в иске Петрова.

Размер выплат определяется исходя из чистой прибыли «Модульбанка» по РСБУ за 2019 год — 777 млн рублей, объяснили основатели. Из стоимости компании, которая определяется прибылью банка за 2019 год умноженной на семь, вычитается первоначальная стоимость «Модульбанка» (3 млрд рублей) и умножается на долю основателей, объясняют «Ведомости». При этом учитывались ещё несколько параметров и показателей банка.

По словам основателей банка, общая сумма выплат по этим расчётам достигает 435 млн рублей на троих, 35 млн рублей из которых компания уже выплатила.

«Артем Аветисян, как контролирующий акционер "Модульбанка", ранее так же подтверждал, что считает такую сумму выплат справедливой и корректной. А теперь он и банк не выполняют свои обещания и юридически обязывающие соглашения», — передали vc.ru основатели через своего представителя.

По словам Петрова, предправления «Модульбанка» Александр Черствов в телефонном разговоре подтвердил сумму. Представитель компании утверждает, что Черствов в разговоре подтвердил получение претензий на такую сумму, но согласия на её выплату не давал, пишут «Ведомости».

Позиция «Модульбанка»

«Модульбанк» получил извещение об исках 27 апреля, но сами заявления не видел, заявили изданию в компании. В компании добавили, что расчёты Петрова, Новикова и Лагуты содержат много арифметических и фактических ошибок. По словам представителя, выплатить деньги по такой схеме значит исказить отчётность банка, но суть искажений он не объяснил, пишет издание.