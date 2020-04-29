Заказать карту может любой клиент одной из кредитных программ банка.

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«Альфа-банк» в сотрудничестве с платёжной системой Visa представил новый дизайн кредитных карт dual face — на их «традиционной» лицевой стороне есть только логотип компании и EMV-чип. Об этом vc.ru рассказали в банке.

«Альфа-банк»

На другой стороне карты расположены остальные данные: её номер, имя владельца, CVV2, название платёжной системы и дата окончания срока действия карты. Новый дизайн — не только стильно, но и безопасно, считают в «Альфа-банке»: при оплате покупок в магазине все данные скрыты от посторонних.

​ «Альфа-банк»

В новом оформлении выпускаются кредитки «100 дней без процентов». Чтобы получить кредитку с односторонним дизайном, нужно подать заявку на сайте банка и выбрать платёжную систему Visa. Карту привезёт курьер, также пользователь может заказать доставку в любое отделение.