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Заказать карту может любой клиент одной из кредитных программ банка.
«Альфа-банк» в сотрудничестве с платёжной системой Visa представил новый дизайн кредитных карт dual face — на их «традиционной» лицевой стороне есть только логотип компании и EMV-чип. Об этом vc.ru рассказали в банке.
На другой стороне карты расположены остальные данные: её номер, имя владельца, CVV2, название платёжной системы и дата окончания срока действия карты. Новый дизайн — не только стильно, но и безопасно, считают в «Альфа-банке»: при оплате покупок в магазине все данные скрыты от посторонних.
В новом оформлении выпускаются кредитки «100 дней без процентов». Чтобы получить кредитку с односторонним дизайном, нужно подать заявку на сайте банка и выбрать платёжную систему Visa. Карту привезёт курьер, также пользователь может заказать доставку в любое отделение.
В сентябре 2019 года «Тинькофф банк» выпустил карты из белого золота и чёрной яшмы. Основная информация о держателях, кроме имени, также была размещена с внутренней стороны карт.
То есть теперь мошенникам нужна будет всего одна фотография кредитки, чтоб украсть деньги, а не две, как раньше?
БРАВО
А зачем фотографировать карту?
Так-то многие скидывают фотку номера карты, что бы им перевели деньги, например. Даже если не учесть мошенников. По-моему просто не нужно печать cvv, по аналогии с пинкодом, кстати почему нельзя сделать cvv = пинкод?
Это требования платежной системы. А чтобы не фотографировать карту, у нас в приложении есть возможность посмотреть её реквизиты и скопировать полный номер:)
На некоторых сервисах необходима верификация с фотографией себя, вместе с номером и фио на карте. Получается, что в таких случаях, теперь все данные будут попадать на фото, или такие ситуации вообще не принимали в расчет?
Обычно, верификация проходит с паспортом, а не с картой. Фотографировать карту в принципе не безопасно, с любой её стороны.
Верификация по карте проходит при помощи 3-D Secure. Когда ты фотографируешь какому-то сервису свое лицо с банковской картой, то я бы задумался о пользе этого сервиса...
Так-то многие скидывают фотку номера карты, что бы им перевели деньги, например.
То есть ты будешь фотографировать кредитную карту, чтобы тебе на нее перевели деньги? Можно более развернутый кейс, когда это уместно?
Необязательно самому фотографировать, достаточно случайно засветить, что элементарно в мире видеонаблюдения и камер с зумом. Так что размещая всю информацию в одном месте вы безопасность только уменьшаете и попытка отшутиться не засчитана.
Это очень хороший вопрос ответа на который у меня нет.
Но к сожалению некоторые люди не задают себе его и в итоге оказываются обманутыми мошенниками
А банально расплачиваясь в магазине светанул на камеру и всё! Именно поэтому cvv всегда указывается на другой стороне. Странно, что вы не в курсе!
Если ты не в курсе, то CVV не всегда требуется. А вот остальные данные нужны. Плюс такого формата гораздо большая конфиденциальность.
Если ты не в курсе, то CVV не всегда требуется
Его проверяет банк, который выпускал эту карту, при совершении интернет покупки.
Он не требуется в обычных магазинах, когда у тебя сама карта есть.
А в данном случае у тебя только фото карты и остаются интернет покупки или перевод. И тут тебя банк без cvv всегда пошлёт нахрен!
Нет, теперь гораздо проще безопастно расплачиваться в общественных местах. Не прикрывая рукой когда за спиной стоит Вася.
Выглядит как моя карта к р/с
"Для подтверждения, что это Ваша карта, пожалуйста сделайте свое фото с картой у зеркала"
Другие банки давно так делают
Инфо повод отработали?
У меня три карточки разных банков такие
У нас тоже давно уже есть такие карты. Например, карта Яндекс.Плюс. Рассказываем о том, что все кредитные карты теперь выглядят именно так:)
у тинькоффа уже такие есть не?
не только с яндексом) уже, если мне память не изменяет, год как выпускаются односторонние дебетовки и кредитки с разными программами лояльности))
По ним тоже теперь хер возьмёшь машину в прокат, так как она не эмбосированная? Или это на ближайшие 5 лет не актуальная проблема для России?
Она считается эмбоссированной
Считается? Или эмбосированная? Выгравированные данные - это не эмбосированная.
Имя владельца просто написано краской на обратной стороне
Например В Дубаях не возьмёте по такой карточке машину. В США тоже много где не возьмёте.
emboss - тиснение. нерельефная карта не может быть эмбосированной априори. тиснение нужно для аппаратов, где прокатывают карту, как на кальке.
сам такую карту альфы получил несколько месяцев назад и понял, что для аренды авто в европе придется брать карту другого банка.
А они в европах ещё в каменном веке живут, что катают карты?
Они не катают карты. Просто не возьмут вашу и вы без автомобиля останетесь, как вариант.
cvv все еще пишут на карте, в чем великая безопасность?
Безопасность в том, что на лицевой стороне теперь нет никаких данных
Теперь они все в одном месте, что и упрощает мошенникам узнать все данные карты. Спасибо.
сама по себе идея все еще писать cvv на карте попахивает маразмом. можно и пин-код туда записать, а че. вдруг кто забудет.
Платежные системы пока ещё требуют написание на карте cvv/cvc.
Комментарий удален
Это не те карты, что в октябре-ноябре 2019 выпустить собирались?
В том году начали их выдавать в части офисов, а теперь такая карта доступна всем
Попробовал заказать, сказали, что это будет не перевыпуск. А закрытие текущей карты и выпуск новой. И ещё сказали, что надо буде за обслуживание карты годовое заплатить. В общем не оч френдли и непонятно!
Требование печатать CVV/CVC на обратной стороне карты было придумано, в свое время, не просто так.
Сейчас там где работает 3-D Secure там и CVV не особо нужен.
А вот там где его нет...
Там мошеннику нужны были фото обоих сторон чтобы денюжку украсть.
Нужны были...
Теперь хватит только задней стороны.
Альфа облегчила работу мошенникам.
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