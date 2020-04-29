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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Альфа-банк» начал выпускать кредитки без платёжных данных на лицевой стороне Материал редакции

Заказать карту может любой клиент одной из кредитных программ банка.

62 комментария
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«Альфа-банк» в сотрудничестве с платёжной системой Visa представил новый дизайн кредитных карт dual face — на их «традиционной» лицевой стороне есть только логотип компании и EMV-чип. Об этом vc.ru рассказали в банке.

«Альфа-банк»

На другой стороне карты расположены остальные данные: её номер, имя владельца, CVV2, название платёжной системы и дата окончания срока действия карты. Новый дизайн — не только стильно, но и безопасно, считают в «Альфа-банке»: при оплате покупок в магазине все данные скрыты от посторонних.

«Альфа-банк»

В новом оформлении выпускаются кредитки «100 дней без процентов». Чтобы получить кредитку с односторонним дизайном, нужно подать заявку на сайте банка и выбрать платёжную систему Visa. Карту привезёт курьер, также пользователь может заказать доставку в любое отделение.

В сентябре 2019 года «Тинькофф банк» выпустил карты из белого золота и чёрной яшмы. Основная информация о держателях, кроме имени, также была размещена с внутренней стороны карт.

#новость #альфабанк #кредитки

Галина Мубаракшина
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62 комментария
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анатолий протеста

34

То есть теперь мошенникам нужна будет всего одна фотография кредитки, чтоб украсть деньги, а не две, как раньше?
БРАВО

Ответить

Альфа-Банк

анатолий
0

А зачем фотографировать карту? 

Ответить

Артем Баев

Альфа-Банк
4

Чтобы украсть деньги

Ответить

Яков Зейгман

Альфа-Банк
2

Так-то многие скидывают фотку номера карты, что бы им перевели деньги, например. Даже если не учесть мошенников. По-моему просто не нужно печать cvv, по аналогии с пинкодом, кстати почему нельзя сделать cvv = пинкод?

Ответить

Альфа-Банк

Яков
0

Это требования платежной системы. А чтобы не фотографировать карту, у нас в приложении есть возможность посмотреть её реквизиты и скопировать полный номер:)

Ответить

Павел Иванов

Альфа-Банк
1

На некоторых сервисах необходима верификация с фотографией себя, вместе с номером и фио на карте. Получается, что в таких случаях, теперь все данные будут попадать на фото, или такие ситуации вообще не принимали в расчет?

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Gennadiy

Павел
5

Это вообще огонь. Подскажи мне список таких сервисов где нужно верифицироваться таким способом, фотографируя карту. Хотелось бы обходить их стороной. Помню в нулевых в Хакере писали о просьбах прислать скан карты для подтверждения платёжных данных, но чтобы сейчас.

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Владимир

Gennadiy
0

Почти все онлайн-обменники крипты и многие не только крипты.

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Альфа-Банк

Павел
2

Обычно, верификация проходит с паспортом, а не с картой. Фотографировать карту в принципе не безопасно, с любой её стороны. 

Ответить

Johnny Vorony

Павел
2

Верификация по карте проходит при помощи 3-D Secure. Когда ты фотографируешь какому-то сервису свое лицо с банковской картой, то я бы задумался о пользе этого сервиса...

Ответить

Владимир

Павел
1

Просто закрасьте (вырежьте/удалите). Всегда так делал. А то ведь в некоторых местах могут и cvv не спросить.

Ответить

Johnny Vorony

Яков
0

Так-то многие скидывают фотку номера карты, что бы им перевели деньги, например.

То есть ты будешь фотографировать кредитную карту, чтобы тебе на нее перевели деньги? Можно более развернутый кейс, когда это уместно?

Ответить

Pavel Averyanov

Альфа-Банк
1

Необязательно самому фотографировать, достаточно случайно засветить, что элементарно в мире видеонаблюдения и камер с зумом. Так что размещая всю информацию в одном месте вы безопасность только уменьшаете и попытка отшутиться не засчитана.

Ответить

анатолий протеста

Альфа-Банк
0

Это очень хороший вопрос ответа на который у меня нет.
Но к сожалению некоторые люди не задают себе его и в итоге оказываются обманутыми мошенниками

Ответить

Игорь Рачук

Альфа-Банк
0

А банально расплачиваясь в магазине светанул на камеру и всё! Именно поэтому cvv всегда указывается на другой стороне. Странно, что вы не в курсе!

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Игорь
0

Если ты не в курсе, то CVV не всегда требуется. А вот остальные данные нужны. Плюс такого формата гораздо большая конфиденциальность.

Ответить

Игорь Рачук

Gennadiy
0

 Если ты не в курсе, то CVV не всегда требуется

Его проверяет банк, который выпускал эту карту, при совершении интернет покупки. 
Он не требуется в обычных магазинах, когда у тебя сама карта есть. 
А в данном случае у тебя только фото карты и остаются интернет покупки или перевод. И тут тебя банк без cvv всегда пошлёт нахрен!

Ответить

Леонид

Игорь
0

Не все интернет магазины требуют CVV.
На том же amazon он не нужен

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

анатолий
0

Нет, теперь гораздо проще безопастно расплачиваться в общественных местах. Не прикрывая рукой когда за спиной стоит Вася.

Ответить

Руслан Абрамов

0

Выглядит как моя карта к р/с

Ответить

A B

Руслан
29

А с другой стороны фото есть?

Ответить

Никита Вдовин

A
13

сейчас придет смс, напишите ее в комментарии)))

Ответить

Руслан Абрамов

A
2

Конечно есть))

Ответить

mik m

A
0

👍🤣

Ответить

Антон Ревякин

Руслан
1

"Для подтверждения, что это Ваша карта, пожалуйста сделайте свое фото с картой у зеркала"

Ответить

BearStrikesBack

Руслан
0

А можно фото карты на красном фоне? Я просто эстет.

Ответить

Ваня Таборов

Руслан
0

А посередине - это линия разреза?)

Ответить

Полет Нормальный

Руслан
–2

крутышка.. тоже такую хочу. Как получить?

Ответить

Ильнар Гарипов

5

Другие банки давно так делают
Инфо повод отработали?
У меня три карточки разных банков такие

Ответить

Альфа-Банк

Ильнар
0

У нас тоже давно уже есть такие карты. Например, карта Яндекс.Плюс. Рассказываем о том, что все кредитные карты теперь выглядят именно так:)

Ответить

Марат Баранов

4

у тинькоффа уже такие есть не?

Ответить

dikobraz

Марат
0

Есть, в партнёрстве с яндексом

Ответить

Veta Kartsova

dikobraz
2

не только с яндексом) уже, если мне память не изменяет, год как выпускаются односторонние дебетовки и кредитки с разными программами лояльности))

Ответить

Gutal1n

Марат
0

Давно. Но и у Альфы давно карты без данных на лицевой стороне, моей дебетовой карте год точно. Видимо новость в том, что теперь и кредитные такие 

Ответить

Сергей Гулькин

3

По ним тоже теперь хер возьмёшь машину в прокат, так как она не эмбосированная? Или это на ближайшие 5 лет не актуальная проблема для России?

Ответить

Ильнар Гарипов

Сергей
0

Она считается эмбоссированной

Ответить

Сергей Гулькин

Ильнар
2

Считается? Или эмбосированная? Выгравированные данные - это не эмбосированная.

Ответить

Руслан Абрамов

Сергей
0

Имя владельца просто написано краской на обратной стороне

Ответить

Сергей Гулькин

Руслан
0

Например В Дубаях не возьмёте по такой карточке машину. В США тоже много где не возьмёте.

Ответить

Nemiro Ilia

Ильнар
0

emboss - тиснение. нерельефная карта не может быть эмбосированной априори. тиснение нужно для аппаратов, где прокатывают карту, как на кальке. 

сам такую карту альфы получил несколько месяцев назад и понял, что для аренды авто в европе придется брать карту другого банка.

Ответить

Tema Borisenko

Nemiro
0

А они в европах ещё в каменном веке живут, что катают карты?

Ответить

Сергей Гулькин

Tema
0

Они не катают карты. Просто не возьмут вашу и вы без автомобиля останетесь, как вариант.

Ответить

Гриша Булыжников

2

cvv все еще пишут на карте, в чем великая безопасность?

Ответить

Альфа-Банк

Гриша
–1

Безопасность в том, что на лицевой стороне теперь нет никаких данных

Ответить

Игорь Крафт

Альфа-Банк
3

Теперь они все в одном месте, что и упрощает мошенникам узнать все данные карты. Спасибо.

Ответить

Гриша Булыжников

Альфа-Банк
1

сама по себе идея все еще писать cvv на карте попахивает маразмом. можно и пин-код туда записать, а че. вдруг кто забудет.

Ответить

Альфа-Банк

Гриша
–1

Платежные системы пока ещё требуют написание на карте cvv/cvc. 

Ответить

Игорь Крафт

Альфа-Банк
0

Вы себя слышите???? На одной стороне все данные карты.

Ответить

Юрий Белоножкин

2

Карта классная, хорошая попытка, но нет.

Ответить

Константин Панфилов

2

Слишком красиво, придётся теперь кредит брать.

Ответить

Max Bernberg

1

Меньше времени щипачам, чтобы сделать фото и положить карту обратно.

Ответить

Комментарий удален

Nick Ar

0

Это уже давно. У меня у самого такая как 4 месяца

Ответить

Evgeny Shershukov

0

Класс, сразу жить стало легче)

Ответить

Антон Ревякин

0

Это не те карты, что в октябре-ноябре 2019 выпустить собирались?

Ответить

Альфа-Банк

Антон
–1

В том году начали их выдавать в части офисов, а теперь такая карта доступна всем 

Ответить

Peter Dmitrienko

0

Ничего себе новость, уже 2 месяца как.

Ответить

lakoros

0

Мне понравилась идея виниловых наклеек на карточки. Сам выбираешь себе дизайн.

Ответить

Антон Ельников

0

Попробовал заказать, сказали, что это будет не перевыпуск. А закрытие текущей карты и выпуск новой. И ещё сказали, что надо буде за обслуживание карты годовое заплатить. В общем не оч френдли и непонятно!

Ответить

Алексей

0

Уже выпускали вместе с Яндекс Плюс

Ответить

Artem Kashirskiy

0

Требование печатать CVV/CVC на обратной стороне карты было придумано, в свое время, не просто так. 
Сейчас там где работает 3-D Secure там и CVV не особо нужен.
А вот там где его нет...
Там мошеннику нужны были фото обоих  сторон чтобы денюжку украсть.
Нужны были...
Теперь хватит только задней стороны.
Альфа облегчила работу мошенникам.

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Александр Головченко

–2

И чо?

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Ivan Polyak

–2

Все опять содрано у Эппл

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