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Компания считает, что сможет преодолеть трудности, связанные с пандемией, и продолжить инвестировать в стратегические проекты.
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от получения денежных премий и решили сократить свои зарплаты до конца 2020 года. Об этом рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
«Мы решили сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательные следим за любыми другими расходами», — добавил он.
Сейчас на счетах компании находятся $2,5 млрд наличными, рассказали в «Яндексе». Все долги долгосрочные и требуют погашения в 2025 году. «Мы уверены, что благодаря нашей ликвидности сможем уверенно противостоять вызовам текущей ситуации и продолжить инвестировать в долгосрочные стратегические проекты», — подчеркнул Абовский.
Компания продолжает наём сотрудников на стратегические позиции, но общие темпы найма снизились, отметили в «Яндексе». В 2019 году компания наняла 1300 человек, в начале 2020 — 333.
28 апреля «Яндекс» опубликовал свои показатели за первый квартал 2020 года. В частности, консолидированная выручка выросла на 26% год к году и составила 47 млрд рублей. «Яндекс» отозвал прогнозы своих финансовых результатов на 2020 год, которые давал 14 февраля. Пока компания не может достоверно оценить влияние коронавируса, учитывая сложность определения сроков пандемии Covid-2019.
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и решили сократить свои зарплаты до конца года
Потому что теперь они получают з/п в администрации президента?
Теперь им не нужны зарплаты, они главной страницей с новостями про плохую украину, обаму и сирию себя на сто лет вперед обеспечили, подстилки
А где почитать хорошие новости про Украину?
а надо?
Ну соседняя страна как никак.
а про монголов где читаете?
На яндексе само собой, вас же претензии к нему, вопрос логичный где тогда?
да вообще побоку на эти страны
Крайне интересно, но может вам не нужно читать яндекс, достаточно домового чата?
В другой стране это норма.
В России это просто красиво! Браво 😊 👏
Ну ТОПам то можно пойти на такое)
У топов и жизнь соответствующая с затратами.
Посмотрим, как депутаты Единой России поступят и что переведут по рекомендации Димки😊
якобы невзначай вышла новость - в аккурат после претензий, касающихся алгоритмов ранжирования на поиске
Разумно и грамотно. ТОП-менеджеры, видимо, люди не глупые и с темой PR знакомы)
Хорошо, когда есть что сокращать.
Главное чтобы обычных сотрудников это не коснулось.
Как я понял, для этого и сокращают ЗП. Написано же - чтобы продолжать нанимать сотрудников на важные позиции.
Круто, в такое то время
В Новости написано про ТОП.
Когда у тебя 500+ - наверное можно сократиться на 50-100к... А когда 100-200к из которых 50-100к ипотеки - уже нет.
у топов зп гораздо выше
Я за них рад. Честно. Я просто не хочу чтобы у Васи-программиста отняли 30-40-50% его зарплаты.
Могли бы как в Додо акциями дать кстати.
Да, они в рынке, но пристиж и нефинансовая мотивация.
Вот бы такую новость услышать от топ-менеджеров государственных компаний! От тех что по несколько миллионов в день получают.
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