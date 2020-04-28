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Финансы
Галина Мубаракшина
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и решили сократить свои зарплаты до конца года Материал редакции

Компания считает, что сможет преодолеть трудности, связанные с пандемией, и продолжить инвестировать в стратегические проекты.

32 комментария
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от получения денежных премий и решили сократить свои зарплаты до конца 2020 года. Об этом рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Мы решили сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательные следим за любыми другими расходами», — добавил он.

Сейчас на счетах компании находятся $2,5 млрд наличными, рассказали в «Яндексе». Все долги долгосрочные и требуют погашения в 2025 году. «Мы уверены, что благодаря нашей ликвидности сможем уверенно противостоять вызовам текущей ситуации и продолжить инвестировать в долгосрочные стратегические проекты», — подчеркнул Абовский.

Компания продолжает наём сотрудников на стратегические позиции, но общие темпы найма снизились, отметили в «Яндексе». В 2019 году компания наняла 1300 человек, в начале 2020 — 333.

28 апреля «Яндекс» опубликовал свои показатели за первый квартал 2020 года. В частности, консолидированная выручка выросла на 26% год к году и составила 47 млрд рублей. «Яндекс» отозвал прогнозы своих финансовых результатов на 2020 год, которые давал 14 февраля. Пока компания не может достоверно оценить влияние коронавируса, учитывая сложность определения сроков пандемии Covid-2019.

#новость #яндекс

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32 комментария
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Vladimir Medvedev

16

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и решили сократить свои зарплаты до конца года

Потому что теперь они получают з/п в администрации президента?

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Vladislav S

Vladimir
4

Теперь им не нужны зарплаты, они главной страницей с новостями про плохую украину, обаму и сирию себя на сто лет вперед обеспечили, подстилки

Ответить

Alex Somoff

Vladislav
0

А где почитать хорошие новости про Украину?

Ответить

Vladislav S

Alex
0

а надо?

Ответить

Alex Somoff

Vladislav
1

Ну соседняя страна как никак.

Ответить

Vladislav S

Alex
0

а про монголов где читаете?

Ответить

Alex Somoff

Vladisl…
0

На яндексе само собой, вас же претензии к нему, вопрос логичный где тогда?

Ответить

Vladislav S

Alex
0

да вообще побоку на эти страны

Ответить

Alex Somoff

Vladisl…
1

Крайне интересно, но может вам не нужно читать яндекс, достаточно домового чата?

Ответить

Михаил Синицын

7

Хорошая стратегия

Ответить

Гайс Сабитов

7

Не факт, пиар после новости о Навальным?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

4

В другой стране это норма.
В России это просто красиво! Браво 😊 👏

Ответить

Турбонаддув Свинизации

Sergey
2

В Узбекистане это норма? 

Ответить

Viktor Mann

4

А, Яндекс..
Помним, не ценим, не используем.

Ответить

Nuke 7s

0

Ну ТОПам то можно пойти на такое)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Nuke
3

У топов и жизнь соответствующая с затратами.
Посмотрим, как депутаты Единой России поступят и что переведут по рекомендации Димки😊

Ответить

Евгений Дроздов

Sergey
0

Этих давно пора с 450 на МРОТ перевести. По трудам и оплата.

Ответить

Nikita Krestyanikov

1

якобы невзначай вышла новость - в аккурат после претензий, касающихся алгоритмов ранжирования на поиске

Ответить

Mikhail Grozovski

1

Кто такие топ-менеджеры? Сколько их? Сократить насколько?

Ответить

Константин Лукановский

1

Разумно и грамотно. ТОП-менеджеры, видимо, люди не глупые и с темой PR знакомы)

Ответить

Евгений Дроздов

0

Хорошо, когда есть что сокращать.
Главное чтобы обычных сотрудников это не коснулось.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Евгений
0

Как я понял, для этого и сокращают ЗП. Написано же - чтобы продолжать нанимать сотрудников на важные позиции.
Круто, в такое то время

Ответить

Евгений Дроздов

Sergey
0

В Новости написано про ТОП.
Когда у тебя 500+ - наверное можно сократиться на 50-100к... А когда 100-200к из которых 50-100к ипотеки - уже нет.

Ответить

Uladzimir Tumanau

Евгений
4

у топов зп гораздо выше

Ответить

Евгений Дроздов

Uladzimir
0

Я за них рад. Честно. Я просто не хочу чтобы у Васи-программиста отняли 30-40-50% его зарплаты.
Могли бы как в Додо акциями дать кстати.

Ответить

Анон Плиз

Евгений
1

Яндекс, вроде, и так не платит выше рынка. Если урезать - могут побежать))

Ответить

Евгений Дроздов

Анон
0

Да, они в рынке, но пристиж и нефинансовая мотивация.

Ответить

Анон Плиз

Евгений
0

Я слышал раньше, что несколько ниже. Недостающее компенсируется амбициями и задачами

Ответить

Uladzimir

Евгений
1

я практически уверен, что Яндекс не будет сокращать зп сотрудникам, так как им важны качественные кадры, иначе все пойдут в другие компании

Ответить

Антон Александров

0

Ну ещё бы, у них и так зарплаты очень высокие.

Ответить

Виталий Журавлев

0

12130 ?

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Анастасия Ким

0

Вот бы такую новость услышать от топ-менеджеров государственных компаний! От тех что по несколько миллионов в день получают.

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