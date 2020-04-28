Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и решили сократить свои зарплаты до конца года

Компания считает, что сможет преодолеть трудности, связанные с пандемией, и продолжить инвестировать в стратегические проекты.

В закладки

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от получения денежных премий и решили сократить свои зарплаты до конца 2020 года. Об этом рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Мы решили сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательные следим за любыми другими расходами», — добавил он.

Сейчас на счетах компании находятся $2,5 млрд наличными, рассказали в «Яндексе». Все долги долгосрочные и требуют погашения в 2025 году. «Мы уверены, что благодаря нашей ликвидности сможем уверенно противостоять вызовам текущей ситуации и продолжить инвестировать в долгосрочные стратегические проекты», — подчеркнул Абовский.

Компания продолжает наём сотрудников на стратегические позиции, но общие темпы найма снизились, отметили в «Яндексе». В 2019 году компания наняла 1300 человек, в начале 2020 — 333.