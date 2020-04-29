В марте компания зафиксирвала «замедление» роста доходов от рекламы.

В закладки

Холдинг Alphabet, в который входит Google, отчитался о финансовых результатах за январь-март 2020 года — выручка за три месяца выросла на 13% и достигла $41,1 млрд против $36,6 млрд годом ранее.

Аналитическая компания Refinitiv оценивала выручку холдинга на уровне $40,29 млрд, напоминает CNBC. Однако прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий — $9,87 вместо оценки на уровне $10,38.

Чистая прибыль составила $6,836 млрд ($6,657 млрд в первом квартале 2019 года).

Выручка от облачного бизнеса составила $2,78 млрд — на 52% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Расходы холдинга выросли на 12% и достигли $33,2 млрд.

Выручка от рекламы на YouTube выросла на 33% и достигла $4,04 млрд. Общий доход Google от рекламы вырос до $33,76 млрд с $30,59 млрд в прошлом году:

CNBC