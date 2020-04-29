Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В марте компания зафиксирвала «замедление» роста доходов от рекламы.
Холдинг Alphabet, в который входит Google, отчитался о финансовых результатах за январь-март 2020 года — выручка за три месяца выросла на 13% и достигла $41,1 млрд против $36,6 млрд годом ранее.
Аналитическая компания Refinitiv оценивала выручку холдинга на уровне $40,29 млрд, напоминает CNBC. Однако прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий — $9,87 вместо оценки на уровне $10,38.
Выручка от рекламы на YouTube выросла на 33% и достигла $4,04 млрд. Общий доход Google от рекламы вырос до $33,76 млрд с $30,59 млрд в прошлом году:
Однако, по словам главного финансового директора компании Рут Порат, в марте компания зафиксировала «замедление» притока доходов от рекламы на фоне кризиса из-за пандемии. «На сегодняшний день мы ожидаем, что второй квартал будет сложным для нашего рекламного бизнеса», — передаёт Reuters слова Порат.
Акция гугл 1230 дол.
Если купить 1000 акции это 1 230 000 дол.
А доходы от 1 акции 9.* дол?
Это же гавно.
Потратили 1 230 000 и получаем 9000 долларов за 3 месяца?
Или я что-то не правильно понял?
Хабиб
Вам надо изучить финансы
В двух словах:
Да, доход на одну акцию такой
Более широко:
Инвесторы ждут растущий доход и цену на акцию главным образом формирует вот это ожидание.
Также доход на одну акцию примерно 2.92 % годовых ( 36 к/1230к ) что сравнимо с доходностью государственных облигаций. Риск гугла невелик следовательно меньше риска меньше возврата на инвестиции
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