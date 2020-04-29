Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1349

Выручка Alphabet за первый квартал превысила ожидания аналитиков и достигла $41,1 млрд Материал редакции

В марте компания зафиксирвала «замедление» роста доходов от рекламы.

3 комментария
В закладки

Холдинг Alphabet, в который входит Google, отчитался о финансовых результатах за январь-март 2020 года — выручка за три месяца выросла на 13% и достигла $41,1 млрд против $36,6 млрд годом ранее.

Аналитическая компания Refinitiv оценивала выручку холдинга на уровне $40,29 млрд, напоминает CNBC. Однако прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий — $9,87 вместо оценки на уровне $10,38.

  • Чистая прибыль составила $6,836 млрд ($6,657 млрд в первом квартале 2019 года).
  • Выручка от облачного бизнеса составила $2,78 млрд — на 52% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
  • Расходы холдинга выросли на 12% и достигли $33,2 млрд.

Выручка от рекламы на YouTube выросла на 33% и достигла $4,04 млрд. Общий доход Google от рекламы вырос до $33,76 млрд с $30,59 млрд в прошлом году:

CNBC

Однако, по словам главного финансового директора компании Рут Порат, в марте компания зафиксировала «замедление» притока доходов от рекламы на фоне кризиса из-за пандемии. «На сегодняшний день мы ожидаем, что второй квартал будет сложным для нашего рекламного бизнеса», — передаёт Reuters слова Порат.

#новость #alphabet

Лиана Липанова
+15 660
3
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","alphabet"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 123833, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Apr 2020 08:28:03 +0300", "is_special": false }
NetAngels — VDS/VPS
Надо оптимизировать затраты на ИТ? Поддержка и мониторинг, API для управления
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Султан Таишев

1

Цифры ошеломляют

Ответить

Habib Abdullah

0

Акция гугл 1230 дол.
Если купить 1000 акции это 1 230 000 дол.

А доходы от 1 акции 9.* дол?
Это же гавно.

Потратили 1 230 000 и получаем 9000 долларов за 3 месяца?

Или я что-то не правильно понял?

Ответить

Elshad Melikmamedov

Habib
0

Хабиб
Вам надо изучить финансы
В двух словах:
Да, доход на одну акцию такой

Более широко:
Инвесторы ждут растущий доход и цену на акцию главным образом формирует вот это ожидание.

Также доход на одну акцию примерно 2.92 % годовых ( 36 к/1230к ) что сравнимо с доходностью государственных облигаций. Риск гугла невелик следовательно меньше риска меньше возврата на инвестиции

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Антикризисная образовательная программа от команды Московского акселератора
Сегодня, в условиях кризисной ситуации на рынке, предприниматели должны уметь быстро и эффективно перестраивать свою ра…
0
Gett
Подписан
Отписаться
«Открытие Брокер» дарит сертификаты на поездки и доставку с Gett
В рамках программы по поддержке клиентов, находящихся в условиях самоизоляции, «Открытие Брокер» и Gett запускают совме…
0
Webinar.ru
Подписан
Отписаться
Удалённая работа по Agile: Kanban и Scrum. Опыт команды Webinar.ru
Удалённая работа в связи с коронавирусом заставила всех проявить гибкость. Приходится добиваться быстроты и слаженности…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Паркс
за день
Сказали же, с сохранением заработной платы! Чего распереживались то все...
Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 11 мая включительно
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Максим Попов

The Information: Uber обсуждает…

Michael Ivonin

Bloomberg: Spotify отложила…

Денис Демидов

«Ведомости»: российская сеть…

Максим Попов

The Information: Uber обсуждает…

Ksenia Van De Kamp

The Information: Uber обсуждает…

Mikhail Tatsky

Владимир Путин продлил…

Canapsis

Как устроена фондовая биржа…

Pixel Lens

Дизайн-библиотека в figma

Andrey Uglev

Анимированные UI-эффекты в…

Canapsis

Как устроена фондовая биржа…

Денис Демидов

«Ведомости»: российская сеть…

Vladislav S

Генпрокуратура: разбирательства…

Андрей Майнгардт

Генпрокуратура: разбирательства…

Дмитрий Макаров

Ведущая роль отдела маркетинга…

Денис Демидов

«Ведомости»: российская сеть…

Elshad Melikmamedov

Выручка Alphabet за первый…

Pixel Lens

Владимир Путин продлил…

Elena Kocheva

Как выучить иностранный язык…

Elena Kocheva

Как выучить иностранный язык…

Денис Демидов

«Сбербанк» представил сервис…